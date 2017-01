Sandro har QPR försökt göra sig av med ett par fönster nu, ska man "äntligen" kunna skeppa iväg brassen till Turkiet?

QPR Silly Season januari 2017

Ett nytt transferfönster i London W12, men mönstret går igen från de senaste upplagorna: en ny manager är på plats och ska med styrelsens och Les Ferdinands tillstånd får försöka forma sen egna trupp med allt mindre medel för att anpassa sig till Championship-kostymen samtidigt som man ivrigt försöker göra sig av med dyra och/eller omotiverade spelare.



Klara in:

Darnell Furlong (21 år, försvarare) och Michael Doughty (24 år, mittfältare) (återkallade i förtid från lån hos Swindon)

Furlong såg inför säsongen ut att kunna slå sig in i startelvan men efter en misslyckad försäsong lånade Jimmy Floyd Hasslebaink ut honom, men Ian Holloway – som hade pappa Paul Furlong i sin trupp under sin förra sejour i QPR har varit och tittat på Darnell och Michael Doughty i Swindon och bestämde sig direkt för att plocka hem de båda i förtid från det säsongslånga lånet. Furlong gjorde 28 matcher och 2 mål för Swindon i League One medan Doughty gjorde 17 matcher och 3 mål i sin andra låneperiod hos The Robins.



Rykten In

Luke Freeman (24 år, yttermittfältare, Bristol City)

QPR verkar vara fast beslutna om att ta in en yttermittfältare i januari. Man ska ha lagt ett bud på Bristol Citys Luke Freeman, men om det skiter sig så…(



Kazenga LuaLua (26 år, yttermittfältare, Brighton) … kan man tänka sig att låna in Kazenga LuaLua från topplaget Brighton. (



David Nugent (31 år, anfallare, Middlesborough) Bra anfallare är det återigen stor brist på sedan Charlie Austin lämnat W12, en nödlösning kan vara Boros veteran Nugent. (





Rykten Ut:



Sandro (27 år, mittfältare)

QPR har försökt att bli av med brassen tidigare utan att lyckats, nu ska man ha gått med på att släppa honom gratis. Sandro har under långa perioder varit i frysboxen, men på sistone har han i alla fall fått lite speltid. Kinesiska klubbar ska ha varit nyfikna, men nu lyder det senaste budet de två turkiska klubbarna Osmanlispor och Antalyaspor. Enligt de senaste bullitinerna så Sandro ska ha rest till Turkiet för läkarundersökningar (lycka till!) och slutförhandlingar. (Evening Standard)



Tjaronn Chery (28 år, mittfältare)

Chery kom till klubben sommaren 2015 och har sedan dess varit Rangers klart mest lysande stjärna med härlig teknik och magiska frisparkar. Men motivationen har varierat och det är inget nye managern Ian Holloway är beredd att tumma på. Guizhou Hengfeng Zhicheng i Kinas högsta liga verkar ligga bäst till som holländarens nya klubbadress. Även Wolves och Aston Villa ska vara intresserade. (Birmingham Mail)



Karl Henry (34 år, mittfältare)

Grovjobbarn med 118 matcher i klubben borde teoretiskt sett vara en av hörnstenarna i Holloways lag, men enligt flera rapporter har de båda rykt ihop och Henry har inte spelat en minut sedan 1/12. 34-årigen har 6 månader kvar på sitt kontrakt och har fått grönt ljus för att hitta en ny klubb redan nu. (



Alex Smithies (26 år mittfältare)

Sedan han tog över efter Robert Green för ett år sedan har han varit QPRs jämnaste och bästa spelare. Förutom att ge den virriga backlinjen nödvändigt lugn och trygghet står han för bländande räddningar, få misstag och har en fantastisk förmåga att nypa straffar. Nu verkar Steve Bruce och Aston Villa fått upp vittring. Av alla de spelare som ryktas bort från klubben så är nog Smithies den enda man med näbbar och klor vill behålla . (



Sebastian Polter (25 år, anfallare)

Ian Holloway antydde tidigt att klubben har för många strikers med identisk spelstil och den som är närmast att få lämna verkar vara en gänglige tysken. ( (21 år, försvarare) och(24 år, mittfältare) (återkallade i förtid från lån hos Swindon)Furlong såg inför säsongen ut att kunna slå sig in i startelvan men efter en misslyckad försäsong lånade Jimmy Floyd Hasslebaink ut honom, men Ian Holloway – som hade pappa Paul Furlong i sin trupp under sin förra sejour i QPR har varit och tittat på Darnell och Michael Doughty i Swindon och bestämde sig direkt för att plocka hem de båda i förtid från det säsongslånga lånet. Furlong gjorde 28 matcher och 2 mål för Swindon i League One medan Doughty gjorde 17 matcher och 3 mål i sin andra låneperiod hos The Robins.(24 år, yttermittfältare, Bristol City)QPR verkar vara fast beslutna om att ta in en yttermittfältare i januari. Man ska ha lagt ett bud på Bristol Citys Luke Freeman, men om det skiter sig så…( Bristol Post (26 år, yttermittfältare, Brighton) … kan man tänka sig att låna in Kazenga LuaLua från topplaget Brighton. ( West London Sport (31 år, anfallare, Middlesborough) Bra anfallare är det återigen stor brist på sedan Charlie Austin lämnat W12, en nödlösning kan vara Boros veteran Nugent. ( West London Sport QPR har försökt att bli av med brassen tidigare utan att lyckats, nu ska man ha gått med på att släppa honom gratis. Sandro har under långa perioder varit i frysboxen, men på sistone har han i alla fall fått lite speltid. Kinesiska klubbar ska ha varit nyfikna, men nu lyder det senaste budet de två turkiska klubbarna Osmanlispor och Antalyaspor. Enligt de senaste bullitinerna så Sandro ska ha rest till Turkiet för läkarundersökningar (lycka till!) och slutförhandlingar. ( West London Sport (28 år, mittfältare)Chery kom till klubben sommaren 2015 och har sedan dess varit Rangers klart mest lysande stjärna med härlig teknik och magiska frisparkar. Men motivationen har varierat och det är inget nye managern Ian Holloway är beredd att tumma på. Guizhou Hengfeng Zhicheng i Kinas högsta liga verkar ligga bäst till som holländarens nya klubbadress. Även Wolves och Aston Villa ska vara intresserade. ( West London Sport (34 år, mittfältare)Grovjobbarn med 118 matcher i klubben borde teoretiskt sett vara en av hörnstenarna i Holloways lag, men enligt flera rapporter har de båda rykt ihop och Henry har inte spelat en minut sedan 1/12. 34-årigen har 6 månader kvar på sitt kontrakt och har fått grönt ljus för att hitta en ny klubb redan nu. ( West London Sport (26 år mittfältare)Sedan han tog över efter Robert Green för ett år sedan har han varit QPRs jämnaste och bästa spelare. Förutom att ge den virriga backlinjen nödvändigt lugn och trygghet står han för bländande räddningar, få misstag och har en fantastisk förmåga att nypa straffar. Nu verkar Steve Bruce och Aston Villa fått upp vittring. Av alla de spelare som ryktas bort från klubben så är nog Smithies den enda man med näbbar och klor vill behålla . ( Mirror (25 år, anfallare)Ian Holloway antydde tidigt att klubben har för många strikers med identisk spelstil och den som är närmast att få lämna verkar vara en gänglige tysken. ( West London Sport

2017-01-07 00:21:00

