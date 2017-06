QPR Silly Season sommaren 2017

Karl Henry var först ut i sommarens utrensning, ett par till lär följa efter men inte fullt så många som tidigare år. QPR kommer vara sparsamma med inköpen.

Det brukar normal vara bra drag i svängdörrarna på Loftus Road, men sommaren 2017 lär bli lugnare än på många år. QPR, som är en av världens tio mest skuldsatta klubbar fortsätter att sanera sin ekonomi och satsa ungt. "Visst kan vi köpa något, om vi först kan sälja några spelare" har Director of Football Les Ferdinand tydligt deklarerat. Problemet är att det inte finns mycket kvar av värde att sälja...

Klara IN



(Inga alls…)





Klara UT

Karl Henry (34 år, mittfältare, ny klubb ej klar)

Många trodde att Karl Henry, en slitvarg med vissa tekniska brister, skulle vara det första spelaren Ian Holloway satte upp på in sin startelva. Men, de två gick inte alls ihop och efter ett bråk där Henry enligt egen utsago tagit tidigare managern Hasslebaink i försvar i december ifjol så spelade inte Henry en minut till under resten säsongen, trots svagt mittfält. Kontraktet löpte ut efter säsongens slut och nu letar Henry ny klubb. Totalt blev det 118 matcher sedan sommaren 2013.



Ben Gladwin (25 år, mittfältare,

Gladwin kom inför säsongen 2015/16 till







Ryktas IN

Josh Scowen (24 år, mittfältare, Barnsley)

Josh Scowens kontrakt med Barnsley går ut sista juni och därefter förväntas QPR presentera honom som sitt nyförvärv. Han kom 2015 från Wycombe och har varit ordinare sedan dess, ifjol spelade han 44 matcher för Barnsley. (



Ryktas UT

Josh Bowler (18 år, mittfältare)

Den unge talangfulle yttern fick debutera i den betydelselösa säsongsavslutningen mot West London Sports)



Michael Doughty (24 år, mittälftare)

Doughty har varit talang I QPR i snart 100 år, men får sällan chansen och brukar nästan varje säsong lånas ut till någon League One-klubb. Doughty fick inte följa med till Portugal och nu är nog hans tid över i QPR. Holloway plockade omedelbart tillbaka Doughty från lån i förtid det första han gjorde som manager i QPR, men 24-åring en fick bara spela 2 matcher i Rs förra säsongen. Sedan debuten 2011 har det bara blivit 16 matcher i Rangers och nu är League One-klubben West London Sports)



Ariel Borysiuk (25 år, mittfältare)

Ariel har inte gjort bort sig mer än någon annan när han väl fått chanson I QPR, men han verkar inte riktigt trivas England och W12, de polska snabbköpen till trots. Under våren var han utlånad till sin gamla polska klubb Lechia Gdansk och då han inte blev uttagen till träningslägret i Portugal känns det som Holloway räknar med att Ariel gjort sin sista match för Rangers. Lechia Gdansk sägs vara intresserade av en permanent lösning. (



Alex Smithies (27 år, målvakt)

Redan innan Huddersfield blev klara för Premier League ryktades det om att Smithies, QPRs i särklass bästa spelare över de 2 senaste säsongerna, skulle gå tillbaka till sin gamla klubb. Men, på sistone har det varit tyst från Hudds, som ifjol hade lånat in



Nasser El Khayati (28 år, mittfältare)

En spelare som förre manager och landsman Jimmy Floyd Hasslebaink plockade med sig från sin tidigare klubb Burton och som inte alls fått till det i QPR och inte heller ingår i Holloways framtidsplaner. Under vårsäsongen flyttade han hem till Holland på lån och gjorde 12 matcher och 5 mål för Ado den Haag, mitten klubb i högsta holländska ligan. Inte heller han blev uttagen till träningslägret i Portugal och dagarna i W12 är räknade.



Steven Caulker (25 år, försvarare)

Den tidigare “mittbackstalangen” Steven Caulker värvades till QPR när klubben återvände till Premier League efter att säsongen innan startat varje match för degraderade



Jay Emmanuel-Thomas (26 år, anfallare)

Det tycktes lite märkligt när nyuppflyttade

2017-06-28 23:59:00

