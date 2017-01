QPR släpper Sandro till Antalyaspor

Det tog fyra transferfönster, men tillslut lyckades QPR göra sig av med den sista höglönespelare från senaste Premier League-sejouren när turkiska mittlaget i Süper Lig Antalyaspor skrev ett 3 ½-års kontrakt med brassemittfältaren Sandro.





Under förra våren lånades han ut till Med ett halvår kvar på kontraktet så var QPR så desperata att bli av med sin £6M värvning från Tottenham att man släppte Sandro gratis till Turkiet. Sandros 2 ½ år i QPR var allt annat än lyckade, han pendlade mellan sjukstugan och frysboxen och även om han sällan var direkt dålig när han väl spelade så tillförde inte den tyngd på mitten som smeknamnet ”the Beast” och prislappen från Spurs förpliktigade.Under förra våren lånades han ut till Premier League laget WBA , har han gjorde 13 matcher. I QPR blev det totalt 36 matcher och 1 ligamål blev det för Sandro, men på ren ilska över att återigen placerats i frysboxen så slog han till med 3 mål på 2 ligacupmatcher i början av säsongen och det förblir det ljusaste minnet får ännu en av QPRs dyra misslyckade värvningar.

HENRIK SWENDE

2017-01-12 01:05:05

Ett nytt transferfönster i London W12, men mönstret går igen från de senaste upplagorna: en ny manager är på plats och ska med styrelsens och Les Ferdinands tillstånd får försöka forma sen egna trupp med allt mindre medel för att anpassa sig till Championship-kostymen samtidigt som man ivrigt försöker göra sig av med dyra och/eller omotiverade spelare.Det tog fyra transferfönster, men tillslut lyckades QPR göra sig av med den sista höglönespelare från senaste Premier League-sejouren när turkiska mittlaget i Süper Lig Antalyaspor skrev ett 3 ½-års kontrakt med brassemittfältaren Sandro.Efter en som vanligt lugn inledning på januarifönstret så började det under tisdagen äntligen hända lite saker. 26-årige yttermittfältare Kazenga Lua Lua lånades in från ligaledande Brighton samtidigt som anfallaren Sebastian Polter försvann tillbaka till Union Berlin och mittfältaren Ben Gladwin återvände återigen på lån en andra vända till sin gamla klubb Swindon Town.Queens Park Rangers FC gör sig av med ännu en manager. Närmar sig 20 stycken på 10 år. Önskar vi kunde slå världsrekord i något annat...QPR lottades under måndags kvällen för tredje gången på 10 år mot Blackburn Rovers i FA Cupens tredje runda. Trots att Blackburn hemma i cupen kanske inte låter så farligt så talar det mest emot QPR: uruselt cupfacit och förlust de milleniets två tidigare cupmöten, katastrofal dagsform och inte seger på de 11 senaste matcherna lagen emellan. FA Cupens tredje omgång spelas 6:e – 9:e januari 2017.Frälsaren Ian Holloway är tillbaka i W12 och även om spelet inte alltid var glimrande i debuten så blev den en seger hemma mot Norwich (2-1). Nu väntar Ipswich, ett lag som normalt alltid är med och krigar om en playoffplats men som efter vacklande form börjat snegla på fel streck. Kan ”Ollie” inspirera sitt QPR till en ny seger mot Tractor Boys?Under landslagsuppehållet har Jimmy Floyd Hasselbaink lämnat över stafettpinnen till Ian Holloway. ”Ollie”, med fem år som spelare och fem år som manager har på kort tid blåst liv och energi i en klubb som till synes var mot ännu en slentrianmässig mellansäsong. Det har gått 20 månader sedan Holloway gjorde sin sista match som Millwallmanager mot Norwich, Norwich blir Ians första motståndare under sin andra sejour som manager för Queens Park Rangers.Det har gått snart 11 år sedan QPR med dåvarande Chairman Gianni Paladini i spetsen under märkliga omständigheter stängde av klubbikonen Ian Holloway från sin managerpost i QPR, en tjänst han aldrig fick tillbaka. 11 managers och 9 caretakers senare är han tillbaka till sin hjärteklubb för att bringa lite stabilitet i kaoset som varit i klubben sedan sist. Senaste offret var Jimmy Floyd Hasselbaink som fick 11 månader i klubbenJaha, då var det dags igen. Queens Park Rangers sparkar sin manager Jimmy Floyd Hasselbaink efter 11 månader i klubben. Facit efter 47 var tämligen jämt fördelat mellan vinster, kryss och förluster, men förmodligen var det mer än bara den uteblivna jakten på en playoffplatsen som fällde avgörandet. Senaste veckan har rykten gjort gällande att Tim Sherwood skulle vara på väg att ta över, ett namn som inte verkar vara så populärt i W12.Efter en fin inledning vek QPR ner sig totalt i förra veckans hemmaderby mot Brentford (0-2). Rangers, som en har en tydligt nedåtgående trend ska ta sig till Nottingham och City Ground där man ska försöka vinna för första gången någonsin, blir det 32:a gången gillt?