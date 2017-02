Brighton - Reading 3-0

Brighton var kliniska och utnyttjade Readings misstag

Brighton : Stockdale; Bruno, Duffy, Dunk, Pocognoli; Knockaert, Stephens, Sidwell, Murphy (Tomori 83); Murray (Hemed 76), Baldock (Akpom 82).Ej använda avbytare: Walton, Huenemeier, Kayal, Hemed, March.Mål: Baldock (35), Murphy (56), Knockaert (80)Reading : Al-Habsi, Gunter, Moore, McShane, Blackett, Mutch (Swift 57), Williams, Evans (Kelly 69), Beerens, McCleary (Grabban 72), Kermorgant.Ej använda avbytare: Jaakkola, Van den Berg, Obita, Popa.Publik: 29, 613Bollinnehav: 37-63Skott på mål: 5-3Skott mot mål: 15-12Hörnor: 6-5Stam valde att göra tre ändringar i laget, McShane, Evans och Kermorgant kom in från start och Obita, Grabban och Kelly fick börja på bänken.Det tog en stund innan Reading kom in i matchen och fick igång passningsspelet, den första delen av halvleken besotd av en hel del missade passningar från gästerna och till slut skulle det bli avgörande för matchen. Brighton hade flera halvchanser som kunde ha blivit farliga men den sista touchen saknades bland annat när Bruno dök upp mitt i straffområdet för att styra in bollen men träffade så pass snett att bollen var närmare hörnflaggan än mål. Hemmalaget höll ett mycket högre tempo när de hade bollen, när de inte hade bollen var de väldigt kompakta och tvingade Reading att spela runt och runt, när dessutom Readingspelarna inte gjorda sig spelbara för bollföraren var det en smal sak för Brighton att vänta på rätt ögonblick för att kontra. Den första riktigt farliga chansen kom på en kontring från hemmalaget, Beerens kom fram på vänsterkanten och hade tre-fyra medspelare i straffområdet, hans passning gick dock bakom alla och Brighton vände snabbt på spelet och Baldock prickade stolpen.Williams hade i alla fall matchens första avslut på mål när han nickade rakt på målvakten efter en halvtimme och i anfallet efter hade Brighton sitt första avslut på Al-Habsi som räddade säkert. Baldock skuille dock få utdelning när Blackett nickade till en motståndare som la hög boll mot Baldock, i kamp med McShane tog han elegant ner bollen och dundrade in bollen i nättaket, ett snyggt mål måste jag tyvärr säga. Beerens fick ett skottläge när han bröt in i straffområdet från höger men målvakten kunde göra en benparad och bollen rullade ut till en hörna.Efter en ganska jämn inledning på den andra halvleken så avgjordes matchen efter 10 minuter. Reading fick ett jätteläge att kvittera när Williams nickade förbi målvakten men strax innan mållinjen dök en försvarare upp och fick bort bollen. På den efterföljande hörnan gjorde Brighton mål när de kontrade blixtsnabbt på en svag passning och en fri Murphy chippade bollen över en utrustande Al-Habsi. Efter det kontrollerade hemmalaget matchen, Reading passade runt utan något större tempo och efter ännnu ett misstag från Readings sida stormade hemmalaget fram på kontring och Knockaert knorrade in bollen i mål.Reading har nu förlorat två matcher på raken men det är trots allt mot tvåan och trean i serien, båda matcherna dessutom på bortaplan så det finns ingen anledning till panik. Februari har varit en lite sämre månad och det är skönt att vi går in i en ny månad. Nästa match är en match som vi bör vinna då bottenlaget Wolverhampton kommer på besök på Madejski, vi får se om det går bättre att jaga vargar än att fäktas mot fiskmåsar.Stam efter matchen: “Danny Williams gets that big chance just after half-time and if he scores, it’s a different game. And in the first half Roy Beerens had a very good chance too but his shot was was saved by the goalkeeper. So we created some good chances, and those moments - if you get them against team like this – you have to score. But we also created their chances - losing the ball three times and they scored on the counter attack three times! They made it compact, waited for their moment to come out on the break and they’ve got quality players – it’s no shame we lose to a side like that. And playing against a side like Brighton, with the quality that they have, you’re going to make it very difficult for yourself if you don't do the right things.”George Evans om matchen: "Obviously we’re very disappointed – it’s three counter-attack goals, so we need to learn from those mistakes and cut them out. As a squad, we keep going until the last minute – as we’ve shown throughout the season. We’ve been fantastic all year – we just need to learn from our mistakes and cut out the counter-attacks like today. We know the qualities that Brighton have. They have got some fantastic players going forward and they proved that today. They only had a few chances, but they converted them. We knew that before the game and we prepared well, but from our point of view we need to cut out those counters and learn from our errors.”readingfc.co.ukgetreading.co.ukbbc.com/sport