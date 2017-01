Bristol C - Reading 2-3

Reading vände 0-2 till 3-2 i slutminuterna och behåller tredjeplatsen

Bristol City: Fielding, Little, Flint, Matthews, Golbourne, Freeman (Wilbraham 77), Smith, Brownhill, Bryan, O’Dowda (Reid 60), Abraham.Ej använda avbytare: O’Donnell, Kelly, Paterson, Tomlin, Engvall.Mål: Abraham (27, 47 straff) Reading : Al-Habsi, Gunter, Moore, McShane, van den Berg, Blackett (Obita 53), McCleary (Meite 82), Williams, Swift (Kelly 65), Beerens, Kermorgant.Ej använda avbytare: S Moore, Cooper, Evans, Samuel.Mål: Kelly (72), Kermorgant (86, 90+3)Publik: 20,074Bollinnehav: 28-72Skott på mål: 6-6Skott mot mål: 11-12Hörnor: 1-2Reading skulle ha spelat match i fredags och det gjorde man också men bara fram till halvtid, sedan bröts matchen mot Fulham på grund av att de assisterande domarna inte såg hela planens bredd i dimman. Ett tveksamt beslut tyckte många men nu blev det så och nu väntar lagen på ett nytt datum, det stod för övrigt 0-0 i matchen.Dagens match kunde i alla fall spelas utan problem och det blev en härlig tillställning till slut. Reading dominerade i vanlig ordning bollinnehavet men skapade inte så mycket, en chans dök upp när Swift sköt ett löst skott rakt på målvakten som tappade bollen men försvaret kunde rensa undan innan det blev farligt. McCleary fick desto bättre träfff lite senare men den här gången höll målvakten bollen i ett säkert grapp. Bristol tog ledningen efter slarv i Reading, en dålig passning från Al-Habsi hamnade hos Bryan som avslutade mot mål, Al-Habsi räddade det skottet men lämnade en retur som Abraham enkelt kunde rulla in i mål. Danny Williams fick det första kvitteringsläget men hans volley gick utanför. På tilläggstid kom den stora kvitteringschansen när Kermorgant nickade stenhårt i ribban, returen kunde dock försvaret rensa undan och det var underläge i halvtid.Den andra halvleken började bedrövligt när hemmalaget fick en straff efter någon minut när O'Dowda sprang in i Blackett i straffområdet, Abraham stegade fram och slog in 2-0. 3-0 var nära när Moore halkade men som tur var var Al-Habsi med på avslutet från Smith. Reading fortsatte att ha mycket boll men utan att skapa chanser, vändningen kom när Kelly i den 66:e minuten byttes in istället för Swift som hade gjort sin första start sedan femte november. Kelly tog tag i matchen på ett imponerande sätt och sex minuter senare hade han gjort reduceringen, McCleary hittade Kelly helt omarkerad i straffområdet, han vände runt och satte bollen vid bortre stolpen. Reading öste nu på framåt och kvitteringen kom också i den 86e minuten, Kermorhant mötte ett inlägg från Kelly perfekt med högerfoten och bortafansen bakom målet gick bananas. Det var dock inte över utan Kermorgant skulle bli tvåmålsskytt. I den tredje tilläggsminuten avlossade Kemorgant ett skott från kanten av straffområdet, bollen slank in under målvakten och en viss glädje bröt ut på bortaläktaren.Stam till BBC Berkshirte efter matchen: "We're very pleased with that, in terms of how we played as most of the time we controlled the game and scored three goals in the second half as well to win. At times in the first half, we were careless giving the ball away allowing them to break on the counter. We needed to step up and be better than that in the second half. After conceding a second goal, we stuck to our plan and were patient. We got our crisp, quick passing going and that's what we did right up until the end of the game."Nu väntar FA-cupen till helgen och Reading åker till Old Trafford för ett möte med en av Stams tidigare klubbar. Man U tyckte att priset för en blijett skulle ligga mellan £37 - £45, det tyckte dock inte Reading FC som tycker att £30 får räcka och betalar därför mellanskillnaden för sina medlemmar som åker på matchen, ett oerhört snyggt initiativ från en klubb som bryr sig om sina fans. Matchen kommer att sändas på TV, tydligen har Uniteds senaste 55 cupmatcher sänds i TV och den finns med i Viaplays tablå för lördag med matchstart kl 13.30.readingfc.co.ukgetreading.co.uk