Huddersfield - Reading 1-0

Sent mål fällde Reading

Huddersfield : Ward, Smith, Billing, Kachunga, Mooy, Lowe, Van la Parra (Lolley 65), Wells (Quaner 85), Schindler, Brown (Payne 38), Hefele.Ej använda avbytare: Coddington, Whitehead, Hudson, Cranie.Mål: Billing (82) Reading : Al-Habsi, Gunter, Obita, Moore, Blackett, Williams, Kelly, Mutch (Swift 70), Beerens, McCleary (Popa 61), Grabban (Kermorgant 70).Ej använda avbytare: Jaakkola, McShane, Evans, Meite.Publik: 19,984Bollinnehav: 49-51Skott mot mål: 12-9Skott på mål: 5-5Hörnor: 8-3Stam gjorde en ändring där Beerens ersatte Swift, Swift gick av i halvtid senast med en smäll på foten men det var ingen större fara med honom utan han kom in de sista 20 minuterna. McShane var tillbaka i laget men tillbringade hela matchen på bänken. Hemmalaget var som väntat mer ordinarie än i FA-cupen och gjorde nio ändringar i startelvan.Huddersfield inledde bäst och den första chansen efter 12 minuter föll till förra mötets syndabock Van la Parra, hans skott gick strax utanför. Kachunga hade nästa läge fem minuter senare och sköt utanför samma stolpe. Obita gjorde det sedan bra när han avstyrde ett farligt läge för Smith. Två hörnor i den kraftiga vinden skapade problem för försvaret i The Royals men man lycakdes reda ut båda situatioenrna. Reading arbetade sig in i matchen och efter en halvtimme kom matchen hittills bästa chans när Beerens på passning från Kelly avlossade ett skott som målvakten lyckades få fingerspetsarna på och via ribban gick bollen ut till hörna. Hemmalaget fick sedan en ännu bättre chans när Blackett halkade strax innan en brytning i starffområdet och istället fällde Brown, domaren blåste och pekade på straffpunkten. Van la Parra stegade fram och sköt straffen så pass bra ur Readingögon sett att Al-Habsi kunde göra en snygg räddning.Reading var nära att ta ledningen när Mutch nickade mot mål på ett inlägg från Gunter men målvakten var med och styrde bort bollen, dock inte bättre än att Grabban fick chansen på returen men avslutet träffade ansiktet på målvakten och rensades undan. Grabban var sedan väldigt nära ett mål när han styrde ett inlägg mot bortre högra hörnet men bollen smet precis utanför stolpen. Huddersfiled hade sista chansen när Payne avslutade utanför.The Royals inledde bäst i den andra, Williams hade ett avslut på volley som tyvärr gick rakt på målvakten. Grabban fälldes i straffområdet av målvakten men domaren vinkade avvärjande till bortafansens häpnad. The Terriers börade skapa chanser de också och Kachunga hade ett volleyskott som återigen gick utanför. Kermorgant hittade nästan Popa med en passning men målvakten nöp bollen alldeles framför fötterna på rumänen. Matchen böljade fram och tillbaka, tyvärr var det hemmalaget som till slut lyckades göra det avgörande målet, ett avslut från Smith styrdes bort från mål men hamnade framför fötterna på Billing som kunde trycka in bollen i mål. Kermorgant hade chansen på en frispark men bollen hamnade på nättaket istället för i mål och i slutet av tilläggstiden sköt Moore utanför.Stam efter matchen: "We hit the crossbar, we came close a couple of times late in the first half and we could have had a penalty in the second half, but it wasn’t given. The next couple of games we’re playing, we’re facing all the top teams, so the margins in those games are going to be very small again. And sometimes you need to have a bit of luck. But you have to look at your own performance – and we worked very hard, at times we played very well, and we stayed patient going forward and in creating chances. So it’s a pity that we don’t have at least a point in these games. So compliments to the boys in what they have done and in how we played. But of course, you want to have results and sometimes it better to have a result and not play well! Everybody wants to win and everybody is working very hard not to concede goals and not give a lot away. But we will keep believing in what we have been doing. We did that today and we did it well."Danny Williams: "Both teams played very well and put a lot of effort into that game. Of course some legs were getting a bit tired towards the end but that’s normal with the amount of games you play throughout the season. It went their way, so congratulations to them. It’s a difficult one to take but we’ve shown throughout the season that the character of our team is amazing, and we’ve bounced back from defeats before. We have to do that against Brighton ."readingfc.co.ukgetreading.co.ukbbc.com/sport