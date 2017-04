2017-04-15 16:00

Inför Aston Villa - Reading

Kort inför matchen i Birmingham

När spelschemat presenterades inför säsongen skulle 12 matcher spelas på Påskafton, 11 flyttades till Långfredagen, den enda matchen som inte flyttades var Villa mot Reading. Anledningen? En lokal kyrka fem minuter från arenan bad Villa att inte flytta matchen för att inte störa en gudstjänst på Långfredagen, detta innebär att Villa och Reading spelar på lördag och sedan även på måndag, inte direkt optimalt.



Reading måste vara revanschlystna efter sammanbrottet mot Norwich förra helgen men det blir inte lätt mot ännu ett starkt hemmalag (endast två förluster) och Stam måste dessutom vara lite kreativ med startelvan med tanke på matchen på måndag mot redan nedfyttningsklara Rotherham. Skadeläget är just nu enligt följande: Ilori kände av sitt knä efter inhoppet mot Leeds och har därför vilat i två matcher men är förmodligen aktuell igen, Harriott har inte spelat under 2017 men är nära en comeback, McShane och Quinn kommer inte att vara med medan van den Berg kommer att vara aktuell för någon av matcherna och förhoppningsvis gäller detta även Obita. Dessutom fick Gravenberch lite speltid senast och finns med som ett alternativ på bänken.



Obita inför matchen: “Positivity has been a massive theme for us this season. The way we’ve been playing, passing, scoring goals and creating chances and also generally looking strong defensively. We’re disappointed with the result against Norwich but we’ve got to move on and forget about it to make sure we get a result on Saturday. We’ll be taking a good number of supporters too, so we’ll be working our socks off to get that result that we deserve for this season. The spirit is always good in the camp, obviously we we’re all disappointed, especially on the Sunday during recovery, but the gaffer said to us we’re a good team and we’ve got to be positive in everything that we do. The focus is trying to get that result at the weekend now."



Hemmalaget kan få tillbaka sin bäste målskytt Kodjia som haltade av mot Burton förra helgen men tyvärr ska han vara tillgänglig för spel, han har gjort nitton mål eller 44% av lagets mål den här säsongen så han är minst sagt viktig. Aston Villa ligger på elfteplatsen i tabellen och har elva poäng upp till play-off så laget ligger lite i ingenmansland.



Reading har haft det jobbigt i Birmingham och har aldrig vunnit på Villa Park, visserligen har lagen bara mötts sju gånger på Villa Park då lagen sällan har varit i samma division. The Royals har för övrigt bara vunnit en gång mot Villa och det var 2008 i PL.



Stam inför matchen: “We need to deal with the team that we have and the players that are available; we need to manage that over the course of the two games over the weekend, and how we’re going to be playing and which players are going to be starting those game. It’s difficult for a lot of players to play two games in three days, so we need to be inventive in certain times as well. We need to think about Rotherham a little bit, because it comes very quickly. But the first game that we have to play is against Aston Villa, so that’s the most important game right now.”



