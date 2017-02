Inför Brighton - Reading

Ännu en tuff bortamatch för The Royals, nu på TV mot Brighton

Dags för säsongens tredje möte med Brighton Reading kryssade på hemmaplan (2-2) i The Championship inför ögonen på undertecknad och i ligacupen vann Reading reservlagsmötet i Brighton. Reading är åtta poäng efter Brighton på sin fjärdeplats och har dessutom en match mer spelad så en förlust innebär att Brighton blir omöjliga att komma ikapp.Det blev en s k hedersam förlust mot Huddersfield i tisdags men det fanns mycket positivt att ta med sig från matchen och dessutom är McShane tillbaka efter skada. Kaptenen satt visserligen på bänken hela matchen men med han tillbaka i laget känns det mycket säkrare i försvaret (famous last words) och förhoppningsvis är han tillbaka från start på lördag kväll, även van den Berg förväntas finnas med i truppen igen. Inga nya skador har rapporterats utan det är Rakels, Harriott, Ilori och Quinn som fortfarande saknas. Laguppställning är det svårt att spekulera i men Mutch imponerade inte mot Huddersfield och Grabban har det lite trögt vilket kanske öppnar för Kermorgant och Evans från start.Brighton är är tvåa i ligan efter Newcastle , de lagen möts för övrigt på tisdag, just nu känns de båda lagen som ganska klara för PL även om Huddersfield hysteriska form har gjort att de ligger bara fyra poäng efter fiskmåsarna. Jag tycker att The Championships bästa spelare finns i Brighton, Knockaert har gjort 10 mål i ligan och när jag såg dem var han ett ständigt orosmoment. Bäste målskytt är Glenn Murray , på lån i Reading under en del av 2014 utan att leverera, 16 mål har han gjort och ytterligare en tiomålsskytt finns i den Israeliske anfallaren Hemed. Inga skador oroar heller tränare Hughton utan det är bara Bong och Rosenior som saknas. Formen under 2017 har varit något vacklande i alla fall med två förluster, kryss mot Ipswich på hemmaplan och respass ur FA-cupen mot Lincoln. Resultatraden på Amex Stadium är annars imponerande, 11-3-1 där enda förlusten kom mot Brentford i början av september, Readings seger i ligacupen i slutet av september är den senaste hemmaförlusten.Reading har en ganska bra statistik mot Brighton, på de 13 senaste mötena har man bara en förlust och sju segrar så lite optimistisk kan man allt vara. Lagen har mötts 46 gånger i Brighton där hemmalaget har 20 segrar mot Readings 11.Stam inför matchen:"The feeling is good. Everybody is confident...but we also know it’s not going to be easy against a top side with a lot of quality and a good mentality. Brighton have been up there at the top of the table for couple of seasons in recent years and they want to go up to the Premier League – they’ve got the facilities, the team, everything to do that. But I’m sure we can make it very difficult for them on Saturday, if we have everyone focussed, everyone knowing what is at stake and what they need to do. Both teams want a result, so it’s going to be a very interesting game."readingfc.co.ukskysports.com/footballreading-mad.co.uk