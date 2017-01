Inför Cardiff och 1-0 mot Fulham

Helt plötsligt visas Reading ganska ofta på Viaplay, nu kommer Cardiff med vår favorit Warnock på besök

I tisdags kväll besegrades Fulham med 1-0 efter en bra match, den började lite sömnigt men efter 25 minuter tog den fart när Reading skapade ett par farliga hörnor. McShane fick agera räddande ängel när han med tåspetsen lyckades få undan bollen från en framstormande Fredericks och sedan var det Swift som tvingade gästernas målvakt till en skarp räddning, gästerna svarade genom Aluko som lyckades skjuta över i ett bra läge och Johansen gjorde likadant strax senare. Reading hade sedan genom Swift en bra chans men han nickade utanför och innan halvleken hann Beerens med ett avslut som målvakte styrde ut till hörna. Tre minuter in på den andra halvleken fick Reading en straff, ganska billig sådan men det tar vi. Reading använde sig av sin beprövade straffvariant för säsongen när målvakten först räddade straffen från Swift bara för att se returen hamna hos Beerens som satte dit den, det är femte gången den här säsongen Reading gör mål på en straffretur, den varianten verkar vara lite svårläst.Swift höll på att göra 2-0 men Kalas lyckades få undan bollen, ännu närmare en utökad ledning var McCleary men hans skott tog i ribbans undersida och studsade ut. Fulham låg på mer frmåt vilket skapade utrymme för omställningar och ett 3 mot 1 läge borde ha utnyttjats bättre men återigen var Kalas ivägen. McCleary hade ett läge ytterligare men målvakten kunde rädda. Gästerna pressade på utan att få ett riktigt vasst läge förrän i slutminuterna när Piazon föll i straffområdet och domaren blåste för ytterligare en ganska billig straff. Martin slog starffen hårt mitt i mål och träffade Al-Habsis utsräckta ben, returen kunde Reading få bort över kortlinjen. På tilläggstid hade Parker ett par avslut men efter fem minuter blåste domaren av och tre värdefulla poäng var bärgade.Stam efter matchen: "I didn't think either penalty was a penalty. They were both light ones. We're lucky that we scored on the rebound and we're very happy that Ali Al-Habsi saved the other. It's stressful and a lot easier if you finish a penalty at the first attempt. Then at the end you concede one, but it's a great save by Ali that gets us the three points. We're third in the league, but we're not thinking about trying to catch the top two. We approach every game trying to win. Your team needs a mentality that you can win every game in this league. It's not easy for us to win every game, as we're not there yet in terms of how we're playing. But if we play like we did today, you've got chance to win more games then you lose."Nu kommer Cardiff på besök på lördag och The Royals får en chans att återta tredjeplatsen som Leeds tog över på onsdagskvällen. Inga nya skador har rapporterats från matchen utan Stam har samma mannar att välja bland som förut. Ilori fick den här gången börja på bänken innan han ersatte Blackett ute på kanten i den andra halvleken. Nu med Obita tillbaka är det återigen möjligt att starta med McShane, Moore och Ilori i mittförsvaret och med Gunter och Obita som wingbacks. Kelly och Swift blir bara bättre och bättre ihop på mitten, Kelly utvecklas för varje match och är såsongens fynd från akademin. Stam överraskade mot Fulham och startade utan renodlade anfallare i laget, det var meningen att Kermorgant skulle starta men han var lite krasslig och orkade bara med ett inhopp i den andra halvleken. Mot Cardiff tror jag att han återigen är med från start, förra mötet i Cardiff avgjordes av fransmannen och det gör han givetvis gärna om. McCleary är given och sedan var Beerens lite piggare än vanligt och får förmodligen chansen från start.Gästande Cardiff tränas av Neil Warnock, en man som Readingfansen hyser en stor hatkärlek för och han kommer säkert att få höra en del kommentarer från läktaren. Ett lag som tränas av Warnock brukar spela fysiskt, fult och disciplinerat, det gäller att utnyttja de chanser som ges. I tisdags fick de stryk av Brighton med 1-0 på bortaplan och de innehar just nu 16e plasten i tabellen. En gammal Readigspelare finns i form av mittbacken Sean Morrison, nära att göra mål på nick senast och han gör förmodligen mål på lördag. Rutin finns i form av Whittingham, Lambert, Gunnarsson och Pilkington (bäste målskytt med 9 mål). På topp senast hade man dansken Zohore och på mitten finns den en gång så lovande kanadensaren Junior Hoilett.Stam inför matchen: “It’s another difficult team in how they play. They have good players, they have a certain physique, and they like to mix it up with their ability on the ball as well. They work very hard to get results, so it’s not going to be easy. We know that. But we talk about that before every game, because every game is difficult and requires you to work very hard. We can do that as well, and if we can combine that with the quality we showed against Fulham, then hopefully we can get a result again.”readingfc.co.ukgetreading.co.ukbbcsport.com/sport