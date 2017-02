Inför Huddersfield - Reading

Ett tufft spelprogram inleds med serietrean på bortaplan

De närmaste sju matcherna känns avgörande för säsongen för Reading, klarar vi oss bra poängmässigt i dessa matcher blir det nog play-off. Vi möter i tur och ordning (tabellposition i skrivande stund inom parentes): Huddersfield borta (3), Brighton borta (1), Wolverhampton hemma (19), Newcastle hemma (2), Preston borta (10), Sheffield W borta (6) och Leeds hemma (5). Alla toppkonkurrenter ska The Royals alltså möta fram till den 1 april och vi ser fram emot detta med skräckblandad förtjusning.Först ut är Huddersfield imorgon på John Smith's Stadium och Reading åker upp med bra form, sex raka matcher utan förlust och i senaste matchen vändes ett 1-2 underläge till seger på hemmpalan mot Brentford. Nu ryktas det dessutom att kapten McShane kan vara tillbaka igen tillsammans med van den Berg så skadesituationen börjar se ljusare ut, vi saknar fortfarande Rakels (har gjort några halvlekar med U23), Ilori, Quinn (i lätt träning och spelar med U23 i veckan) och Harriott. Att gissa på ett lag till mötet imorgon är svårt så jag överlåter det till Stam, uppställningen blir förmodligen den vi har kört med på slutet med tre centrala försvarare, ytterbackar med offensiva order, tre på mitten och två i anfallet. Det är bra konkurrens om platserna nu och moralen i laget är bättre än på de senaste säsongerna, det finns en never say die attityd som är skön att skåda även när spelet inte flyter på som det ska. Stam har jobbat hårt med spelarnas mentalitet under säsongen: "In football - and I know this because I have been there at the absolute top in the world - you need to have a certain mentality in the team to win games. If the mentality is not there you're not going to be winning trophies. We've got young players who are very eager to do well and also experienced ones keen to do well. They are helping each other out, talking to each other so there's a very good spirit and belief in the team."Huddersfield är i mycket bra form, sex raka segrar i serien, i helgen luftade man lite bänkspelare, sju ändringar, och nådde ändå 0-0 på hemmaplan mot Manchester C, som gjorde åtta ändringar i laget men deras bänk är något bredare, i FA-cupen. Nu får man tillbaka Mooy i laget, lån från Man C och spelade inte senast, skadade är Hogg, Scannell och Palmer, Bunn är också tveksam och testas på matchdagen. The Terriers har ett starkt mittbackspar i tyskarna Hefele och Schindler, på topp har man vassa duon Kachunga (10 mål) och Wells (9) som brukar trivas mot Reading, båda anfallarna började på bänken i lördags och kom in efter en timme. Wagner tog över Huddersfield i november 2015 och hans statistik är imponerande, bara tre lag i The Champioinship har tagit fler poäng sedan dess.Reading vann mötet i höstas med 1-0, van la Parra i Huddersfield visades ut efter 35 minuter vilket kan ha underlättat segern. I Huddersfield har hemmalaget övertaget med 10 segrar mot gästernas åtta på 23 möten. Båda lagen var inblandade i kampen på den nedre halvan förra säsongen och har nu följts åt mot toppen av tabellen, vi har dessutom mötts ett par gånger i FA-cupen de senaste åren så det börjar bli lite prestige i de här mötena.Assisterande tränare Ulderink inför matchen: “Tuesday and Saturday are big challenges – we’ve got five very interesting games and big challenges before the international break. It is a big compliment for the team that we are in this position to have these big challenges, starting with the game against Huddersfield. We are going game by game – we don’t look to see where the opposition are in the table. We always want to try to dominate the game. That’s what we’ll try to do on Tuesday. Of course it’s not always going to happen how you want – it’s not as easy as that! But we’ll go by the same principles and we’re very confident of getting the right result on Tuesday in Huddersfield.”getreading.co.ukreadingfc.co.uk