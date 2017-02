Inför Ipswich - Reading

Reading ute efter åttonde bortasegern

Reading plockade in fem spelare under januari och fyra av dessa är i full träning och aktuella för lördagens match. Stam är dock väldigt tydlig när det gäller deras chanser att starta och säger att de konkurrerar precis som alla andra om en plats i truppen, man har velat öka konkurrensen på varje position i laget för att ytterligare vässa laget inför de 17 avslutande omgångarna och man är mycket nöjda med de spelare som har anlänt. Stam säger också: “We’ve going to talk with them about the system and how we want to play – in the training sessions and on the pitch, we’ll show them what we want to do and how we want to achieve it. They have played 45 minutes in a friendly game, and you can see they have ability to a certain level. Of course they don’t want to risk getting injured before their first official game for the club! But they need to get used to the other players in the club, the system we want to play, and from that 45 minutes we get an impression of what they can do. That’s very good and this week we’ll be working them harder and making things even more clear for them.”Ett av nyförvärven i form av Ilori är ju tyvärr skadad och blir borta en månad tillsammans med van den Berg. Harriottoch Quinn är fortfarande skadade medan Rakels gjorde comeback i veckan för U23 men är inte aktuell ännu för en plats i truppen, positivt är att både McShane och Kermorgant som båda missade veckomatchen förmodligen är tillbaka. Tipset är att Stam fortsätter med ett centralförsvar med Moore, McShane och Blackett, Gunter staratr som vanligt och kanske även Obita får chansen som wingback. Sedan får vi se vad som händer på mitten och i anfallet, en gissning är att Grabban kan få chansen med sin gamle lagkompis Kermorgant på topp. Det skulle i sin tur kunna öppna för en stark mittfältstrio i form av Kelly, Swift och McCleary, kanske lite väl offensivt för en bortamatch men man kan alltid hoppas. Swift inför matchen: “Ipswich is going to be a very hard game – it’ll be another massive game for us, and another game we want to win. Games like this we have to go there with confidence and play the way we want to play and hopefully get the three points. You come up against so many different styles of play in the Championship , you have to adapt to each one, some teams play football and some teams go a bit longer."Ipswich har inte haft någon glimrande säsong direkt och McCarthy sitter löst till efter tisdagens hemmaförlust mot Derby med 0-3. Hemmalaget parkerar på en 17e plats i tabellen, risken för nedflyttning känns inte så stor då det är tio poäng ner till strecket och lagen där nere känns väldigt svaga. Steven Taylor är ny från Newcastle och kan göra sin debut imorgon, Diagouraga är inlånad från Leeds och Huws har lånats in från Cardiff, båda kan vara aktuella för en plats i truppen. Samuel har lånats ut från Reading till Ipswich och är inte aktuell därför. McGoldrick kan vara tillbaka efter skada vilket kan behövas då bäste målskytten hittills under säsongen, Tom Lawrence (8 mål), haltade av senast. Senaste segern för Ipswich kom mot Blackburn, 3-2, på hemmaplan den 14 januari.Reading har trivts ganska bra mot Ipswich de senaste säsongerna och har på de elva senaste mötena nio segrar. På Portman Road har lagen mötts 27 gånger och The Royals har sju segrar och fem kryss.readingfc.co.ukgetreading.co.uk