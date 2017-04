Inför Norwich - Reading

Tuff bortamatch för The Royals

Sex matcher återstår av säsongen och Reading har nu två tuffa bortamather på raken, först Norwich och sedan Aston Villa . I de fyra sista matcherna väntar fyra lag som ligger på någon av de sex sista platserna i tabellen just nu, det kan ju verka lätt att möta bottenlag men om de slåss för att hänga kvar i serien kan det vara knepiga möten.Inga nya skador har rapporterats in efter matchen i tisdags utan det ser ut som om att McShane, Obita, Rakels, Quinn, van den Berg och Harriott kommer att missa matchen. Ilori var tillbaka senast och kom in från bänken när han ersatte Oxford i slutet av matchen, Oxford gjorde för övrigt en riktigt bra insats igen. Med Ilori tillbaka har Stam nu fem spelare att välja på i backlinjen, Gunter och Moore är givna och förmodligen startar även Blackett och Oxford då Ilori nog inte har formen för en hel match. I övrigt är Kermorgant i strålande form och har nu gjort mål tre matcher i rad, han är given på topp men sedan får vi se hur Stam formerar trupperna. Bortaspelet har varit lite skakigt under säongen, åtta vinster är dock bra och redan tre fler än förra säsongen, gör vi om samma insats som mot Sheffield W så kan det gå vägen mot ett starkt hemmalag.Norwich är som sagt starka på hemmaplan, man har vräkt in 41 mål och har bara tre förluster på Carrow Road, bortaspelet har varit mycket sämre och endast fyra segrar gör att man ligger på 10:e platsen i tabellen. I tisdags blev det stryk mot Huddersfield på bortaplan när hemmalaget gjorde tre mål på sju minuter i den andra halvleken, den första halvleken var hyfsat jämn men efter första målet rasade Norwich ihop. Hoolahan och Dorrans är två spelare som kan missa matchen med skador, i övrigt verkar det bara vara långtidsskadade Thompson som definitivt missar matchen. Jerome är bäste målskytt i laget med 14 mål, Murphy har bidragit med nio mål från mittfältet.Reading har 10 segrar i Norwich på 33 försök, åtta gånger har det blivit kryss, mötet på Madejski slutade med en 3-1 seger för The Royals i december.Stam om Kermorgant: "We’ve said many times that if the crosses are in the right position, his timing is great. He is a threat in the box and he works very hard. He isn’t the biggest, but his timing is fantastic – he is a great header of the ball. Yann’s heading is very precise. And he is very important for the team in everything that he does. He speaks to the young players, and also the older ones, and he makes them aware of what can happen and how nice it can be if you do well. You need to have players that can make other players aware of that, and he is doing that for us.”readingfc.co.uk