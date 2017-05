Inför Play-off: Reading - Fulham

Retur på Madejski med en plats i finalen i potten

Första mötet slutade 1-1 på Craven Cottage där Reading effektivt stängde ner Fulham s offensiv genom att spela sin mest fysiska match för säsongen. Stams taktik fungerade nästan perfekt, man tappade positionerna en gång och då gjorde Fulham mål, Cairney kunde helt fri nicka in en retur från Al-Habsi. Innan dess hade dock Obita gett Reading ledningen när han på passning från från McShane satte ett hårt skott via den bortre stolpen i mål. Det var en chasnfattig match, ganska typisk för det första mötet i en semifinal där inget av lagen ville ge bort någonting. Reading fick avsluta matchen med 10 man då McShane blev utvisad när det var 10 minuter kvar att spela, han kom in snett i en duell (halkade eller efter en liten knuff från en motståndare) och han är nu avstängd i tre matcher vilket är ett klart avbräck för Reading. Obita stukade dessutom foten på slutet och fick bäras ut, förhoppningsvis bara en försiktighetsåtgärd men vi får se.Frågan är nu hur Reading ställer upp om Obita inte kan starta, Obita var kanske bäst på plan senast, det finns alternativ då McCleary har spelat som wingback vid några tillfällen men han är också tveksam till spel. Blackett har också spelat på den positionen men frågan är om han kan hålla jämna steg med Fredericks, även Williams har provat på positionen men han var mäktig på det centrala mittfältet senast och bör spela kvar där. Det finns även några val för mittrion där Moore är given, sedan har vi Ilori, van den Berg och Blackett som alternativ, vi har även lånet Oxford men han har knappt spelat så det känns avlägset. Hursomhelst blir det intressant att se hur Stam formerar backlinjen den här gången.Kelly missade matchen i lördags då han var sjuk men han ska nu vara tillgänglig igen, Williams känns given men sedan är det öppet. Evans gjorde det bra senast medan Swift hade det lite jobbigare med det fysiska spelet men han har ju andra talanger som kan avgöra en sådan här match. Grabban hade flera lägen där han hade chansen att rinna igenom men fick inte med sig bollen, kanske läget kommer i kväll istället, Kermorgant fick inte många lägen men hans defensiva arbete är också väldigt viktigt i sådana här matcher då han vinner nästan allt i luften.Gästerna Fulham verkar inte ha några nya skador utan man lär försöka spela på samma sätt igen och hoppas på ett bättre resultat, man är fortfarande favorit hos alla bookmakers.Det finns ingen bortamålsregel i Championship s play-off så är det fortfarande oavgjort efter full tid blir det förlängning och till slut straffar om det behövs.Stam inför matchen: "We've got options if Jordan Obita is doubtful and that's the good thing about having a big squad. We've had players coming back into the squad too recently from injuries as well and you need those options to be able to make changes. Everyone's excited for the second leg, but there's still a game to play against a very good side, even though you've got home advantage. We need to be aware of that and they need to score. It's going to be a very interesting game with two very good teams playing against each other, so let's just wait and see what's going to happen."Al-Habsi inför matchen: "Everyone feels sorry for Macca that he won't be playing - but I feel sure we can win the match and get to Wembley and the Premier League for him. It was a blow losing him and for the second leg, one of those things. We were so happy to see him back as skipper after his injuries, he is important for the team. It’ll be tough, of course. But we believe in ourselves and we believe in the way that we want to play, and we believe we can do a job at home. Our fans were fantastic and we look forward to seeing them on Tuesday. Hopefully we can make something great together on Tuesday night.”readingfc.co.ukbbc.com/sportskysports.com