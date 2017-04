2017-04-04 21:00

Reading - Blackburn



Inför Reading - Blackburn

Nedflyttningshotade Blackburn kommer till Madejski

Readings skadelista ökades på i lördags när Obita gick av skadad och även Danny Williams fick en smäll, McShane kunde inte spela och det är tveksamt om han startar i kväll. Även van en Berg kan missa matchen, Mutch kom in och kan vara en startspelare igen, övriga på skadelistan sedan tidigare är Ilori, Quinn och Rakels. Moore och Blackett fungerade bra ihop i lördags i mittförsvaret och skyttekungen Wood var osynlig hela matchen, frågan är vad Stam gör om Obita inte kan spela på sin ytterbackplats, tidigare har Blackett spelat där och van den Berg gått ner i mittförsvaret men nu kan det kanske bli Oxford eller möjligen McCleary som går ner på backen där han visserligen har spelat några gånger men det är inte direkt någon naturlig position för honom.



Det blir som vanligt intressant att se hur mittfältet formeras, Kelly gjorde det väldigt bra som den defensive kuggen senast och Swift var Man of The Match så dessa två borde starta men man vet aldrig med Stam, han kan ha sett något hos Blackburn som gör att han har andra planer. På topp är Kermorgant given, Beerens hamnade i bra lägen mot Leeds men kunde inte sätta dit bollen och kanske får Grabban ytterligare en chans från start.



Formen på hemmplan fortsätter att vara bra och The Royals har bara två förluster hittills under säsongen, det är bara Brighton som har bättre resultat på hemmaplan.



Gästande Blackburn har hyfsad form med två förluster på de tio senaste matcherna men problemet är att de har sex kryss och just nu ligger de under strecket, en poäng efter Bristol C. Blackburns bäste målskytt, Danny Graham (11 mål), har missat de två senaste matcherna och verkar missa även kvällens match, Readings försvar får istället se upp med tiomålsskytten Gallagher och lånet från Sheffield W, Lucas Joao, som har gjort fyra mål sedan han anlände den sista januari. Två gamla Readingspelare finns i laget i form av Guthrie och Akpan, Guthrie startade senast i förlusten mot Brighton och Akpan satt på bänken.



Lagen har bara mötts åtta gånger i Reading och lagen har två segrar var. Evans avgjorde mötet i december på Ewood Park när han tryckte in 3-2 på tilläggstid.



Stam inför matchen: "It will be a difficult game against Blackburn as they need the points as well. It's going to be a hard job to beat them, but hopefully they will play a bit more open than Leeds United did on Saturday. Hopefully we can use the space in behind as well."



