Inför Reading - Brentford

En tuff period fortsätter med besök från Brentford

Reading är i en viktig period av säsongen just nu och har några tuffa matcher de närmaste veckorna mot Brighton, Newcastle och Leeds. Matchen i lördags mot Barnsley slutade 0-0 och det var en småtråkig historia där gästerna var närmast ett segermål med ett stolpskott. Matchbilden såg ut som den har gjort på slutet på Madejski med ett bortalag som backar hem och ett Reading som försöker hitta luckor i försvarsmuren, The Royals hade inte den rätta kreativiteten i lördags men totalt sett låg man ändå närmast segern sett till spelet. Spelunderlaget är som vanligt problematiskt den här tiden på säsongen då Reading delar planen med rugbylaget London Irish och gräsmattan är ganska sliten just nu.Mutch blev lite småskadad efter sin första match på länge och vilade i helgen, han kan vara tillbaka och även Swift som aldrig kom in från bänken. Kelly är sliten och gick av redan i halvtid mot Barnsley där han ersattes av Grabban, lite lustigt att vi värvar in en anfallare och i sina två första matcher hamnar han på mittfältet men Stam har säkert en plan. I övrigt är det samma skadesituation som tidigare med McShane, van den Berg, Rakels, Quinn, Harriott och Ilori på läktaren.Brentford vann mötet på Griffin Park med klara 4-1 och är ett riktigt bra lag när de har sin dag, nu har man bara en seger på de sex senaste matcherna (3-0 mot Aston Villa) och ligger på femtonde plats i tabellen. Näst senast spelade man 3-3 mot Brighton på hemmaplan, Brighton kvitterade i 97e minuten efter det att Brentford tagit ledningen i 94e. Efter försäljningen av Scott Hogan (14 mål) är Lasse Vibe bäste målskytt i laget med sex fullträffar.The Bees har tyvärr haft ganska lätt för Reading på slutet med fem segrar och ett kryss på de sju senaste mötena. Genom åren har Reading dominerat mötena på sin hemmaplan och har 22 vinster och 12 oavgjorda på 40 matcher.Gunter som gjorde sin 200e match i karriären för Reading senast säger följande inför matchen: “It wasn’t a great evening down at Griffin Park at the start of the season, we had one of two of those results early on and we’ve put them right in the course of the season, so we will look the same to do on Tuesday. I think we’re a different team to the side that played Brentford at the beginning in of the season. We’ll look to play to our full potential.”Stam inför matchen: “We can’t always know when teams come here what their intentions are and how they want to play. We always assume that when people come over here they want to play with the same systems or in the same way that they normally play but most of the time this season it has been completely different. We will prepare for all kinds of different situations. We always prepare well, but we are looking forward to Tuesday night.”readingfc.co.ukbbc.com/sport