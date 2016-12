Inför Reading - Fulham

Fredags match i Reading och läge för revansch mot Fulham

På annandagen mötte Reading Norwich och det slutade lyckligt till slut med en 3-1 seger. Matchen var dock ganska dålig den första halvleken där Norwich pressade högt och Reading kunde knappt få ihop tre passningar på raken, Norwich var bättre men skapade inte mer än någon halvchans. Istället var det hemmalaget som tog ledningen när Kermorgant nickade in 1-0 på en perfekt frispark från Kelly efter det att Beerens gick omkull i en närkamp. Norwich öppnade sedan bra i den andra halvleken och fullt logiskt kom också kvitteringen genom Oliveira och matchen såg ut att rinna Reading ur händerna. Då vände matchen helt om, ett sällsynt Readinganfall gav en hörna och därpå följde lite kalabalik i straffområdet där Howson räddade undan bollen på mållinjen med hjälp av armen, utvisning och straff. Kermorgant slog straffen i ribban, som tur var kom McCleary först på reutren och nickade in 2-1. Sedan kändes det ganska säkert och på tilläggstid dundrade Harriott in 3-1 med ett stenhårt avslut på en passning från comebackande Swift.Nu kommer Fulham på besök och här har Reading revansch och upprättelse att utkräva, det tidigare mötet på Craven Cottage den 3e december slutade med en förnedrande 0-5 förlust med både självmål och utvisning. Reading har fem raka vinster på hemmaplan och är just nu det näst bästa hemmalaget i The Championship , Senast gjorde dessutom Swift comeback efter sin långa skadefrånvaro och visade direkt vad han kan med sin eleganta framspelning till Harriott. Vi får se om han får starta eller återigen komma in från bänken, det är ju match på måndag igen så det kan tänkas att Stam roterar lite i truppen i de båda matcherna.Gästerna är i bra form med fem raka matcher utan förlust och ligger just nu åtta i tabellen, fyra poäng från play-off. Fulham verkar just nu bara sakna Kalas, lånet från Chelsea . Fulham kommer från en 2-0 vinst på bortaplan mot Ipswich , en match som man tydligen dominerade ganska klart och släppte inte till ett enda avslut på mål. I den matchen gjorde för övrigt Ragnar Sigurdsson sitt första mål i England.Statstiken visar att The Royals har vunnit tio av 20 möten på Maejski och gästerna har tagit sex segrar.Stam inför matchen: “I think for the players that played over there and anyone that saw the result over there, you don’t need to say anything – you want to do better than you did over there and make it difficult for them, rather than them making it difficult for us. Fulham have got a great side with quality players – not just a decent side, but a great side with a lot of quality within that squad. They want to play football as well, like we do. They made it very difficult for us over there, especially when Danny Williams got sent off, and you don’t want to lose by a score like that. But we need to improve from that and come back stronger from the game over there. Everybody knows what they need to do to get a result.”readingfc.co.uk