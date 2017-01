Inför Reading - Fulham

Två raka förluster i ligan får inte bli tre

Lördagsmatchen mot Derby slutade med en 2-3 förlust men spelmässigt var det ett fall framåt. Reading dominerade första halvtimmen och gjorde 1-0 efter en kvart genom Swift men efter det att Bent kvitterade från nära håll med hjälp av någon kroppsdel (handen enligt några) efter 35 minuter så svängde matchen i Derbys favör. Ince gav hemmalaget ledningen och slarv i backlinjen gjorde att Hughes kunde utöka till 1-3. Reading kom tillbaka med en reducering från Meite, hans första mål, men närmare kom man inte. Obita drog dessutom på sig två gula kort och fick lämna planen i slutet.Stam efter matchen: "We deserved more today. We played very well in the first half an hour and Derby were having lots of difficulties with the way we played.And we deserved the first goal, a very good goal. They got the equaliser before half-time - although it was maybe a handball - and after that they tried to press us higher up the pitch, not that they succeeded in getting a lot of chances in front of goal. But we stopped playing a bit.So we spoke about it at half-time and the second half we dominated again! But, in the way we want to play, we ask the players to take risks. And we took a little too much risk or maybe the ball we played out from the back wasn't good enough and - if we lose it there - it's painful. That's what happened and, if you look at the first two goals, we gave them away too easily - the opposition didn't have to do anything to score those two goals and they got three points too easily off the back of them. The second goal is not because they did something well, it's because we didn't do something well - we took too much risk in the build up. As we look for the equaliser, spaces are opening up and they are dangerous on the break, they counter attack and it bounces to someone's feet in the box and they finish it off."Nu väntar Fulham på hemmaplan, det tidigare mötet avbröts på grund av dimma för några veckor sedan och alla som var på den matchen får givetvis byta ut den biljetten mot en ny. McShane var tillbaka senast i mittförsvaret och trots tre insläppta mål kändes det tryggare i backlinjen. Ilori gjorde sin debut mot Derby och det är klart att det finns lättare matcher att börja med men han gjorde inte bort sig, han spelade i mittförsvaret med McShane och Moore i en 5-3-2 uppställning. Obita är nu avstängd och vi får se om det blir Blackett som ersätter ute på kanten, en del tycker att Tennai Watson borde få chansen igen men Stam brukar välja Blackett. Reading har inga nya skador och mycket talar för en i övrigt oförändrad trupp där förmodligen Beerens står först i kön för en startplats. Meite och Samuel gjorde bra inhopp senast men de får knappast starta men får kanske komma in lite tidigare om det skulle behövas.Reading tappade en placering efter förlusten och är nu femma i tabellen, sex poäng före Fulham som ligger nia, poängen blir allt viktigare nu och i kvällens match måste nästan Reading ta poäng då även Derby, Barnsley och Norwich har börjat vinna igen. En vinst skulle innebära att vi är tillbaka på tredjeplatsen igen.Fulham kryssade i lördags mot QPR på bortaplan, Chris Martin gjorde målet och han har nu gjort fem mål på de sex senaste matcherna i serien. Martin har dessutom gjort mål i fyra raka matcher mot Reading så där har försvaret något att bita i. Fulham spelar ganska likt Reading med bollinnehav så det kan ju bli en intressant match, det senaste möte på Craven Cottage slutade med hemska 0-5 så lite revansch på det resultatet vore trevligt. 20 gånger har lagen mötts i Reading med 10 segrar för The Royals och fyra gånger har det kryssats.Stam inför matchen: "Sometimes you lose a couple of games in succession, that's football. But it's about the mentality in the team. Are you mentally strong to turn it around and start winning games again? Fulham have got a great team, play very good possession football as well and we know that and everyone else is aware of it. We need to make sure we play well and try and make it difficult for them. There's a lot of games coming up at the moment, but after a loss, it's good to play again quickly as you have a chance to redeem yourself."readingfc.co.ukbbcsport.co.uk