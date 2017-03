Inför Reading - Leeds

Dags igen för The Championship och Reading tar emot toppkonkurrenten Leeds på lördag kväll, en vinst för något av lagen garanterar nog nästan en plats i play-off. Leeds vann mötet på Elland Road med 2-0 i en match där Reading hade bollen och Leeds gjorde målen, The Royals kommer säkert att ha ett stort bollinnehav igen imorgon men förhoppningsvis kommer man att hitta luckorna i gästernas försvarsmur den här gången. Reading har haft svårt mot Leeds de senaste säsongerna, ingen seger på fem senaste mötena och det har bara blivit ett mål framåt.I skadeväg saknar Reading fortfarande Ilori, Harriott, Rakels och Quinn och dessutom missar Evans matchen men både Kelly och McShane ska kunna vara tillbaka efter det att båda två tvingades avstå från matcher med Irland de senaste två veckorna. Det är lite mera tveksamt med Mutch, det är möjligt att kan vara på bänken men det tas nog inga chanser så här i sluspurten. Al-Habsi tog hem priset som mars månads spelare och han måste vara på topp när seriens bäste målskytt kommer på besök. Försvarslinjen består förmodligen av Gunter, McShane, Moore och Blackett, sedan får vi se vad Stam hittar på. På topp startar säkert Kermorgant, Yann är för närvarnade den anfallare som vunnit flest luftdueller och det kan ju vara bra att ha ryggen när han går i närkamp med motståndarnas backlinje.Stam inför matchen: “It’s another big game – Leeds want to go up of course, and we’re up there as well. We want to get a result against them, but it’s not only this particular game. We have seven important games after that as well in doing well and staying up there. So we need to be realistic in what we can do and what we need to do, and we are. But we go from game to game as well.”Gästande Leeds är två poäng före The Royals, Monk har skapat ett lag som är väldigt svåra att slå och sedan när man har en målskytt som Wood (24 mål) på topp har man chansen att vinna alla matcher. Wood fick en smäll i en landskamp för sitt Nya Zeeland men det verkar inte vara allvarligt och ha ska starta imorgon. Pontus Jansson spelade mot Vitryssland men hade i princip ingenting att göra, han var bänkad i sista matchen före uppehållet när Leeds slog Brighton så vi får se om han återtar sin plats. Försvararen Ayling är avstängd medan mittfältaren Phillips är tillbaka efter en avstängning. Leeds har haft problem att göra mål i Reading då man har gått mållösa i fyra av fem matcher på Madejski, en trend som jag gärna ser fortsätta.Stam om Leeds: I’ve got the utmost respect for them and what they’ve been doing all season, the manager has done a great job. They get results and they are very hard to beat and as a result they are doing very well in the league. They play well, defend well, and work well together. As a team they have certain qualities that make it difficult for the opposition. Those aren’t surprises within their squad or how they play – we’ve seen their games."Lagen har mötts 10 gånger i Reading och kryss är det vanligaste resultatet, fem gånger har det blivit en poäng var och tre gånger har Reading tagit samtliga poäng.readingfc.co.uk