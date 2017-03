Inför Reading - Newcastle

Serieledarna på besök

Reading är seriens näst bästa hemmalag men möter det bästa bortalaget, Newcastle, som desssutom har besegrat Brighton och Huddersfield på bortaplan på slutet och verkar ha kopplat greppet om serieledningen. Spelet i lördags mot Wolverhampton imponerade inte men det blev seger ändå vilket är imponerande på sitt sätt. Underlaget på Madejski är inte speciellt bra, vilket det inte brukar vara den här tiden på säsongen på grund av att Madejski delas med rugbylaget London Irish, nu ska förhoppningsvis rugbyn flytta från Reading och närmare London så i framtiden kan det förhoppningsvis bjudas på ett bättre underlag hela säsongen.Gararth McCleary vilade i lördags på grund av några småskador men han ska kanske vara tillgänglig igen, i övrigt är det samma gamla gäng på skadelistan; Quinn, Rakels, Ilori, Harriott och dessutom lånet Oxford från West Ham. Backlinjen verkar ta ut sig själv just nu med Gunter, Moore, McShane och Blackett, enda utmanaren har varit Obita men hans plats verkar numera vara på bänken. Stam har haft två olika mittfält i de två senaste matcherna så vad han väljer nu är lite svårt att veta men jag chansar på att Swift spelar, van den Berg var tillbaka senast efter skada och spelar om han håller, Williams är förmodligen tredje kuggen på mitten med Kelly och Mutch som utmanare. På topp startar troligen Kermorgant och på kanterna Beerens och McCleary, om han kan spela.Newcastle leder The Championship med fem poäng före Brighton och spelar med största sannolikhet i Premier League nästa säsong. I lördags vann man mot Huddersfield på bortaplan med 3-1, jag såg på matchen med ett halvt öga och det var inte ett resultat som speglade matchen riktigt men seger blev det och en viktig sådan när man nu är 11 poäng före Huddersfield på tredje platsen. Huddersfield spelar liknande fotboll som Reading och Newcastle valde att möta detta med en disciplinerad defensiv och snabba omställningar, en spelsätt The Royals numera är vana att möte på hemmaplan. De dåliga nyheterna är att Gayle är tillbaka efter skada, han kom in i den andra halvleken och gjorde även sista målet och sitt 21:a för säsongen. Benitez har inga skadebekymmer att oroa sig över och har då seriens bredaste trupp att välja ur.Reading förlorade uppe i Newcastle med 1-4 inför ögonen på undertecknad, siffror som inte speglade matchen utan Reading kunde mycket väl tagit minst en poäng men hemmalaget var effektiva. Lagen har mötts sex gånger i Reading och hemmalaget har vunnit hälften av matcherna, två matcher har slutat oavgjort.Stam inför matchen: "It's going to be a hard game. Newcastle have got a lot of quality within their squad. Rafael Benitez has about 50 players, but that's what happens if you're working at a big club with the funds to make a good team. We're going to work very hard to get a result, as we want to work hard for the fans and to stay up towards the top of the table."bbc.com/sportgetreading.co.uk