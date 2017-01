Inför Reading - QPR

Reading tar emot sina tvärrandiga kollegor på Madejski i TV-sänt drama

FA-cup mötet med Manchester U slutade som väntat inte så bra, förlust med 0-4. Reading gjorde en dålig match och backlinjen gjorde en av säsongens sämsta insatser, försvar på halvdistans är aldrig lyckat och givetvis utnyttjas det av en bra motståndare. Inställningen kändes också tveksam men något har förhoppningsvis laget lärt sig och nu går vi tillbaka till det som är viktigt; The Championship QPR kommer på besök i en torsdags match och då sänder även Viasat/Viaplay matchen med avspark kl 21.00. Kapten McShane har opererat handen och saknades mycket mot Man U, han missar även kvällens match tillsammans med Harriott (borta i upp till sex veckor), Rakels och Quinn. Liam Kelly var den som fick mest beröm efter matchen på Old Trafford och förhoppningsvis fortsätter hans fina form men Swift är en tuff konkurrent om den platsen, det hade vorit roligt om båda två fick plats i en offensiv uppställning. Frågan är vem som ersätter McShane i mittförsvaret, van den Berg var inte bra senast och kanske kliver Blackett in ett steg i banan samtidigt som Obita tar Blacketts plats.Formen i ligaspelet är bra för Reading med fyra segrar på de fem senaste matcherna och på hemmaplan är det bara Brighton som har tagit mer poäng.Gästerna har två raka segrar i seriespelet efter sex raka förluster under nygamle managern Ian Holloway. Laget åkte ur FA-cupen i lördags när de förlorade mot Blackburn på hemmaplan. Lazenga Lualua har lånats in från Brighton och kan vara med i truppen, bäste målskytten Sylla (6 mål) kan vara tillbaka efter en hjärnskakning. Spelare att se upp med är Chery på mittfältet som kan vara riktigt bra och Onouha som avgjorde motsvarande möte förra säsongen. QPR ligger på 17:e plats i tabellen och är fem poäng från nedflyttningsplatserna.Assisterande tränare Ulderink inför matchen: "Our home form can give us a lot of confidence – but not that much that the team or staff can think the next home game means the next three points. It doesn’t work like that, because when you think like that, there will be a moment where you will lose some expensive points. We have to give everything again – 100%. And then hopefully after the game we will again have three points. It would be arrogant and misplaced to think that in any game in the Championship we are going three points very easily. We have to work very hard and show some quality on the ball, otherwise a well-organised team like QPR can be very hard to score goals against.”Liam Moore: “We do look at the table and look and what’s around us and we’ll definitely be hoping to get three points and put pressure on those teams. QPR have got a new manager and it looks like he is getting his points across now. He’s very enthusiastic and wants his team to play in a similar manor. They’ll work hard so we definitely won’t be taking them too lightly. The Manchester United game was disappointing for us on a number of levels. We came away from the game with a lot to take on-board because we now know that’s the standard. If we can learn from those things, which we have done in the past from our defeats, then hopefully we can take that into the league.”Statistiken visar att på de 42 matcher som spelats i Reading har The Royals 25 segrar mot gästernas åtta.readingfc.co.uk