Inför Reading - Wigan

En poäng på två matcher är allt som behövs

Det är enkla förutsättningar för Reading nu, en poäng mot Wigan eller Burton och det blir play-off, det kan även gå om det blir två förluster om Leeds, Sheffield W och Fulham tappar poäng i olika omfattning i sina respektive matcher. Lättast är givetvis att slå Wigan i morgon på Madejski och lugna ner nerverna hos oss supportrar. Reading saknar fortfarande Quinn, McShane och van den Berg, Harriott är borta resten av säsongen efter att ha tvingats till en operation i början av veckan. Rakels spelade och gjorde mål i veckan för U23 mot Leicester (2-2) i en match där även Ilori och Oxford spelade. Stam börjar få lite fler spelare att välja bland men backlinjen blir förmodligen densamma med Gunter, Moore, Blackett och Obita.



Stam inför matchen: “In training throughout the week we’ve been sharp, we’ve been aggressive and we know what to do. We need a point, but we don’t think like that. The way I look at it and the way the team have been performing so far this season we need to win this game. We are a good team. We can play well and we can make it difficult for every opposition. Everybody needs to be focussed and have their mind set. That is what we need to do.”



Nästjumbon Wigan måste vinna sin två sista matcher och dessutom måste Birmingham och Blackburn förlora sina två matcher för att Wigan ska kunna hänga kvar så det ser mörkt ut för gästerna. Wigan hsr dock tre raka segrar i Reading så de kommer kanske med visst hopp om en seger. Laget saknar Buxton men har i Lee Powell en supersub i form med fem mål på de fyra senaste matcherna, vilket också innebär att han är lagets bäste målkytt (6 mål) före legenden Grigg (5).



Wigans interim coach Barrow inför matchen: "Reading are probably technically the best footballing team in the league so we've got to respect that. Every fit ammunition we've got is travelling so we’ve got a few tough decisions to make. We’ve got to make sure we get our result right and then fingers crossed things go our way. We’ve got to do our job."



Reading har bara två förluster på hemmaplan under säsongen och den statstiken bör hålla över lördagens match, på 21 möten mot Wigan på Madejski har Reading vunnit 12 och kryssat tre gånger.



Readings mittfältare Evans inför matchen: “It’s one final push to confirm that play-off place, and we’ll kick on from there. This isn’t a squad to sit back and relax – everyone is very focused and working hard in training. We know how difficult it is going to be – they have a good team and they need the points to stay in the league. It won’t be easy at all. We know if we play to our qualities, we can definitely go and get the win. But we need to work hard and graft.”



