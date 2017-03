Inför Reading - Wolverhampton

Reading behöver en seger mot Wolverhampton efter två raka förluster

The Royals har förlorat två raka bortamatcher mot två toppkonkurrenter och på tisdag kommer Newcastle på besök men först på programmet står Wolverhampton. Reading behöver en seger och då kan man tycka att det är tacksamt att möta ett lag från de nedre regionerna av tabellen men faktum är att Reading inte har gjort mål på gästerna i de tre senaste mötena och det senaste mötet, förluist med 0-2, var troligen säsongens sämsta insats. Förhoppningsvis finns det en stor revanschlusta att visa var skåpet skall stå.Det rapporteras om att skadeläget är detsamma som tidigare så truppen blir förmodligen samma som mot Brighton , startelvan lär ändras på ett par positioner i vanlig ordning. Beerens visade god form och även Blackett verkar ha hittat formen på allvar efter att ha varit en svag länk i backlinjen. Om jag får gissa så kommer Swift och Kelly in från start för att få lite högre fart på anfallsspelet, mot Brighton gick det lite väl långsamt mot ett väldigt samlat försvar. Swift blev för övrigt i veckan utsedd till januari månads EFL Young Player of the Month oh sa baland annat: "As soon as I got here, I fitted in straightaway, all of the boys greeted me and I just got on with it really. I have been on a few loans so it was quite easy to fit into the team. I am all settled now and just concentrating on the league. He [Stam] was a top-class player so he knows everything about the game and exactly what he wants from his team. He gets his point across very firmly and all of the boys really respect him."Lagen som har besökt Madejski den här säsongen har med få undantag spelat med kompakte försvar men Reading har lyckats nöta ner de flesta motståndarna och man är starka på hemmaplan med 11 segrar på 17 matcher och bara två förluster.Wolverhampton ligger långt ner i tabellen på en tjugonde plats men har två matcher färre spelade än sina konkurrenter på grund av spel i FA-cupen så chansen att avancera finns, dock verkar formen vara ganska usel med fyra raka förluster i ligan. Lambert är ny tränare hos gästerna sedan vi möttes i höstas och han har några spelare borta på grund av skador i form av Mason, Zyro, Ronan och Silvio men det är knappast några större avbräck om man tittar på hur många matcher de spelat, möjligen med undantag för Mason som har gjort fyra mål på 12 matcher. Wolverhampton satte nytt transferrekord för klubben när man köpte loss Costa från Benfica för £13m (ungeför lika mycket som Reading spenderat de tre senaste säsongerna) i januari och han måste vara stjärnan i laget även om han bara ligger tvåa i den interna skytteligan, Edwards har gjort nio mål mot portugisens åtta.Stam inför matchen: "We need to be realistic in what we are trying to achieve. The thing for us is we need to learn from everything. You need to learn to work under pressure, to play in big games against better teams. We need to learn against very good teams to know what do differently. I said at the beginning of the season that hopefully we could end up in the top 10. It is in a period of over two to three years that we are trying to build a team to maybe go up to the Premier League . We all look towards the next game coming – that’s Wolves , so hopefully we can do well against them and get a result. It’s not going to be easy because they need a win and they need points as well, and they have a lot of quality. So we will need to be very sharp and focused in everything that we are doing.”19 gånger har lagen mötts i Reading och rätt lag har vunnit nio matcher och kryssat fem gånger.readingfc.co.ukbbc.com/sport