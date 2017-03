2017-03-17 20:45

Sheffield W - Reading



Inför Sheffield Wednesday - Reading

Mycket viktig match för båda lagen på fredag kväll

2017-03-16 21:05:00

Både fans till Reading och Sheffield W jublade över målet från Lucas Joao i tisdags kväll, det var han som kvitterade för Blackburn på tilläggstid mot Fulham om nu någon undrar. Det målet innebar att både Reading och Wednesday är kvar på femte respektive sjätte plats i tabellen och att Fulham, som nu spelat lika många matcher som övriga lag, ligger kvar på sjundeplatsen. Reading är tre poäng före Fulham men har en sämre målskillnad så matchen på fredag mot Sheffield är oerhört viktig. The Royals har fått positiva nyheter i veckan när det gäller skadade spelare då det ser ut som att både Moore och McShane trots allt kan spela, Kelly och Mutch är däremot tveksamma men på mittfältet har vi fler spelare att välja på till skillnad mot mittförsvaret.Formen på bortaplan har inte varit bra på slutet, inga gjorda mål på de tre senaste matcherna, så Stam har en del att tänka på i laguttagningen. Senast mot Preston såg det skapligt ut innan Preston gjorde mål, sedan tappade Reading spelet och förlorade klart, det är ju lite oroande att det bara är Rotherham som fler förluster med tre mål eller mer än Reading. van den Berg inför matchen: We need to act instead of talking – it’s up to us now. The way we have lost the games, the main and important thing is that we learn from those defeats. We need to act, we’ve talked all season about there being a lot of games, but the games fewer and fewer so we need to get results. We are looking forward to Friday, they are a big club with big history but that doesn’t say anything to us. We need to get there and believe in ourselves and put in our best performance."Hemmalaget har en hel del spelare som kan missa matchen, bl a bäste målskytten Forestieri, Loovens och Lees, dessutom så fattas det beslut om Gary Hoopers medverkan på matchdagen. Wednesday har en liknande formrad som Reading och kommer från en förlust, 0-2, mot Aston Villa på bortaplan. Man är starka på hemmaplan med 30 gjorda mål och 12 segrar, i senaste hemmamatchen blev det dock bara oavgjort mot Burton, i matchen innan kvaddades Norwich med 5-1.Lagen har mötts i Sheffield nio gånger, tre segrar för hemmalaget och två för The Royals.Mycket viktig match för båda lagen på fredag kvällTV-match och återigen 0-3 i baken, dags att sluta visa Reading på TV...En underhållande match men mållöst till slutSerieledarna på besökDålig match men tre viktiga poäng kunde bärgasReading behöver en seger mot Wolverhampton efter två raka förlusterBrighton var kliniska och utnyttjade Readings misstagÄnnu en tuff bortamatch för The Royals, nu på TV mot BrightonSent mål fällde ReadingEtt tufft spelprogram inleds med serietrean på bortaplan