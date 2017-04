Nottingham - Reading 3-2

Stark avslutning men första 60 var riktigt dåliga

Nottm Forest: Smith, Lichaj, Mancienne, Brereton (Ward 73), Worrall, Fox (Pinillos 76), Osborn, Cohen (k), Vaughan, Carayol (Cash 80), Assombalonga.Ej använda avbytare: Evtimov, Tshibola, Clough, Vellios.Mål: Assombalonga (31, 47), Carayol (54) Reading : Al-Habsi, Gunter (k), Obita, Blackett, Moore, Kelly, Williams (Evans 52), Swift (Mendes 82), Popa (Beerens 52), Grabban, Kermorgant.Ej använda avbytare: Jaakkola, Oxford , Ilori, Meite.Mål: Kermorgant (58, 74)Publik: 20,323Bollinnehav: 41-59Skott på mål: 10-3Skott mot mål: 19-10Hörnor: 11-4Tre ändringar i startelvan när Grabban, Kelly och Popa kom in från start, McCleary vilades och satt på läktaren bland fansen vilket det twittrades och instagrammades mycket om.Nottingham dominerade den första halvleken och speciellt Carayol hade lekstuga med sin back och skickade in inlägg efter inlägg. Moore fick blockera bort ett avslut från Worrall och Gunter fick nicka undan ett farligt inspel från Osborn till hörna. Carayol hade första avslutet på mål när han sköt rakt på Al-Habsi och han hade även det andra skottet mot Al-Habsi när han bröt in i straffområdet. Brereton hade en misslyckad nick som Al-Habsi enkelt kunde plocka upp men det var bara Forest och målet låg i luften som man brukar säga. Nästa avslut kom återigen från Brereton men skottet gick strax över. Readings första avslut mot mål kom när Kermorgant nickade utanför via en försvarare på ett inlägg från Obita.Vaughan testade Al-Habsi med ett bra skott som vår målvakt lyckades styra undan. 1-0 kom efter en halvtimme när Brereton hittade en fri Assombalonga som kunde tåa in bollen i mål. Readings bästa chans i halvleken kom strax efter det målet när Grabban fick på en bra träff men målvakten styrde ut till hörna. Al-Habsi fick sedan återigen vara på tårna när Carayol avslutade mot mål, Al-Habsi lyckades styra ut bollen till ännu en hörna. Kermorgant hade ett volleyavslut strax utanför innan Osborn i hemmalaget fick bollen förbi Al-Habsi men Moore dök upp och fick bort bollen.2-0 kom istället nästan direkt i öppningen av den andra halvleken, Osborn slog ett inlägg som Assombalonga kunde nicka in. 3-0 dröjde bara några minuter, Carayol fick till slut utdelning och prickade in bollen i mål. Ett tremåls underläge var tydligen det som behövdes för att Reading skulle vakna, Forest rensade undan en hörna till Obita som slog ett inlägg till Kermorgant och hans nick gick in i mål via ribban. Osborn tvingade Al-Habsi till en bra rädddning på en frispark men nu tog The Royals över spelet ganska rejält. Ännu en reducering kom med kvarten kvar att spela när Kermorgant fick tag på ett inlägg från Beerens och sköt in bollen bakom en chanslös målvakt. När det var tio minuter kvar hade Swift ett avslut som svedde stolpen på fel sida och hemmalaget såg skärrade ut. Gunter ville ha straff när han tyckte att han blev fälld i straffområdet men han fick bara ett gult kort för sina protester. Grabban, Mendes och Kermorgant kom fram i en snabb om ställning där Grabbban valde att avsluta själv men skottet tog på en försvarare och målvkaten kunde plocka upp bollen. Moore spelade på topp de sista fem minuterna men Reading kunde inte någon väg genom försvaret och matchen slutade i besvikelse, ett kryss hade gjort att Reading hade varit klara för play-off.I nästa match väntar Wigan på Madejski, ett Wigan som ligger näst sist med sex poäng upp till Birmingham ovanför strecket så de kommer att vara desperata för tre poäng.Stam efter matchen: "We were poor today. In how we started the game, we weren't agggressive enough. We knew what to expect over here, because they needed the win to help them stay up...and they were right on top of us and didn't give us a lot of time on the ball from the off. At the start of the second half, you want to start well - but straight away you concede that second one which makes it even harder to get back into the gane. And then they go 3-0 up and you're thinking ok, what is going to happen now - how is the team going to respond to this? And we go and score two goals to get back into it. And getting the equaliser was important to us. But after those two goals we needed to stay calm, keep on playing like we have done so many times before this season. But basically we didn't do that. didn't have our normal composure. We didn't wait to pass that ball, the diagonals were too quick, the long ball up front was too soon - against Rotherham last Monday we kept our cool until the last kick of the game and created chances. We didn't do that today."readingfc.co.ukbbc.com/sport