Play-off final: Huddersfield - Reading

Äntligen dags för avgörandet där "Football's biggest prize" väntar

På måndag är det dags på Wembley, kl 15 lokal tid är det avspark mellan Huddersfield och Reading om en plats i Premier League inför ögonen på i alla fall några svenskar och norrmän. Det är två lag som har överraskat alla under säsongen och fortsatt med det i semifinalerna där de två favoriterna Fulham och Sheffield W slogs ut. Huddersfield är favoriter hos oddsmakare inför matchen så all press är på dem... Reading har varit underskattade under hela säsongen, trots att vi slutade trea och aldrig var sämre än femma i tabellen sedan slutet av oktober så verkar experter inte ha sett oss utan fokus har varit på de mer glamorösa lagen, men nu har vi smugit oss fram till final och allt kan hända.Stam meddelade på sin presskonferens i torsdags att Jordan Obita kan vara aktuell för spel efter sin skada i slutet av den första matchen mot Fulham, vi får helt enkelt vänta och se men han tränade inte i torsdags med laget. I övrigt är det bara McShane som saknas på grund av sin avstängning av de spelare som är aktuella för spel. Som vanligt är det svårt att spekulera om en startelva, givna är Al-Habsi i mål och Moore tillsammans med Ilori i mittförsvaret med Gunter som den ena wingbacken och Kermorgant på topp. Därefter är det frågan om vem som blir tredje länken i mittförsvaret, Blackett eller Joey van den Berg? Spelar inte Obita som wingback blir det troligen Blackett som tar den platsen och Joey i mitten. Det finns flera alternativ även på mittfältet, Williams, Swift och Evans får bli mitt tips, Evans tog helt bort Fulhams spelmotor Cairney och kanske kan göra detsamma mot Mooy i Huddersfiled. McCleary kom in senast efter skadefrånvaro och är givetvis aktuell tillsammans med Beerens och Kelly. Grabban startade mot Fulham och var nära flera gånger att göra mål, hans form verkar till slut ha infunnit sig och jag tror han startar med Kermorgant i anfallet. Stam kommer givevis att presentera en helt annorlunda startelva på måndag eftermiddag.Huddersfield är skadefria så Wagner kan välja att starta med samma lag som senast och då såg det ut enligt följande: Ward; Smith, Hefele, Schindler, Löwe; Mooy, Hogg; Kachunga, Brown, van la Parra; Wells. Speldirigenten är Man C lånet Mooy och målskyttarna är Kachunga och Wells. Huddersfields tyske tränare David Wagner har tagit med sig gegenpressing från sitt hemland, man försöker ta tillbaka bollen så fort som möjligt när/om de tappar den och spelar med offensiva ytterbackar i form av Löwe och Smith, i anfall går Kachunga och van la Parra in centralt tillsammans med Wells och låter ytterbackarna sköta kantspelet. Det var bara Reading och Fulham som hade mer boll i serien än The Terriers så det blir intressant att se när två olika stilar av possession möts.Huddersfield hade sina största framgångar under 1920-talet när de vann FA-cupen och dessutom vann högsta ligan tre år på raken, en prestation som bara har upprepats av tre andra lag. Säsongen 1971/72 åkte man ur dåvarande högsta ligan i England så man har väntat några år på den här chansen.Reading har varit i tre play-off finaler tidigare och lyckats förlora alla tre på diverse olika sätt så det känns som att det är dags för en seger nu och klubbens fjärde säsong i PL:Stam inför matchen: “I think we are in form and in good shape, we never underestimate any opposition and know we will be facing a very good team with lots of qualities. We know it will be hard but we have said that every game. Of course when you get the opportunity to do well and reach a final and get bigger success, you want to grab it and go for it! I'm very proud already in spite of the result. It'd be nice if we can have a good score but these games are always tight. We know we're playing a very good team who can play in possession, have pace up front and are confident on the ball. We know we need to work very hard to get a result and make it difficult for them."skysports.comthetilehurstend.sbnation.com