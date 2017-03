Preston - Reading 3-0

TV-match och återigen 0-3 i baken, dags att sluta visa Reading på TV...

Preston: Maxwell, Clarke, Boyle, Huntington, Cunningham, Horgan (Browne 60), Johnson, Pearson, McGeady, Barkhuizen (Robinson 76), Hugill (Beckford 87).Ej använda avbytare: Lindegaard, Spurr, May, Makienok.Mål: Barkhuizen (31, 48), Horgan (40) Reading : Al-Habsi, Gunter, Obita, McShane (c) ( Oxford 72), Blackett, Van den Berg, Swift, Mutch (Williams 33), McCleary, Grabban (Beerens 77), Kermorgant.Ej använda avbytare: Jaakkola, Evans, Popa, Meite.Publik: 10 787Bollinnehav: 37-63Skott på mål: 5-6Skott mot mål: 15-14Hörnor: 1-5Stam valde att starta med en centrallinje med McShane, van den Berg och Blackett med Gunter och Obita på varsin kant, på mittfältet var Swift tillbaka istället för skadade Kelly.Reading började bra mot ett kompakt hemmaförsvar som försökte sig på långbollar upp mot sina forwards utan att skapa någonting farligt. McCleary verkade vara på spelhumör inledningsvis och hans back hade det riktigt jobbigt. Första avslutet mot målet hade Grabban men bollen dök ner på nättaket istället för under ribban. Obita skar några minuter senare in från sin vänsterkant och avslutade mot mål men skottet gick rakt på målvakten som rädade säkert. McCleary tvingade sedan hemmamålisen till en riktigt bra räddning när han fick fingertopparna på ett bra avslut från jamaicanen och styrde ut bollen till hörna.Hörnan blev riktigt farlig när Reading provade en variant där Kermorgant kom helt fri vid bortre stolpen men hans avslut styrdes bort av en täckande försvararre. Några minter senare ställde Reading om snabbt och Swift hittade ut till Mutch som avslutade strax utanför. McCleary hittade sedan Kermorgant i halvcirkeln utanför straffområdet men Yann fick ingen bra träff och bollen rullade utanför. 25 minuter spelade och man väntade mest på när Reading skulle spräcka nollan när Preston skapade sin första farliga chans, McGeady snurrade upp van den Berg i straffområdet men Al-Habsi kunde parera avslutet. I den 31:a minuten vände matchen helt och hållet, Blackett missade en brytning på en lång boll från Preston och Horgan kunde spela fram till Barkhuizen som elegant satte ledningsmålet i bortre hörnet bakom en chanslös Al-Habsi.Nio minuter senare var det dags igen när Preston kontrade, två Readingspelare kolliderade dessutom med varandra på mittfältet, Barkhuizen hittade Horgan vars första avslut räddades av Al-Habsi men returen gick tillbaka till Horgan som kunde få in bollen i mål, Al-Habsi var på bollen men inte tillräckligt mycket för att den skulle gå utanför. Horgan såg ut att få bollen på armen på returen men det gick så snabbt att den var svår att undvika, det var heller inga större protester från Readingspelarna. McCleary hade på tilläggstid ett avslut som målvakten lämnade retur på men en försvarare hann först och rensade undan bollen.Det tog bara tre minuter in i den andra halvleken innan det var 3-0 och matchen var i praktiken över. En frispark för hemmalaget hamnade hos en helt fri Barkhuizen som enkelt kunde tåa in sitt andra mål för eftermiddagen. Resten av halvleken kändes mest som en tråkig träningsmatch, Reading försökte lite pliktskyldigt men var inte i närheten av att hota hemmalaget som kunde ha kontrat in några fler mål om de hade haft rätt skärpa. Det enda intressanta ur ett Readingperspektiv var att Reece Oxford gjorde sin debut de sista tjugo minuterna och såg bra ut, vi kan behöva honom redan på fredag då McShane gick av med en skadekänning. Fulham fortsätter att gå bra och slog Newcastle på bortaplan med 3-1 vilket innebär att nu är det bara fyra poäng ner till Fulham som dessutom har en match mindre spelad. Mellan Reading och Fulham ligger Sheffield W och det är vår nästa match, den är dessutom på bortaplan nu på fredag och bortaspelet är just nu ett problem för Reading med två raka 0-3 förluster. Stam får trolla lite under veckan och komma på hur den trenden ska vändas.Stam efter matchen: "We know what we can do. We know what the opposition can do. And we've proven, in the past, that we can be dangerous going forward and solid at the back. But we've had a couple of these games now and we should know better. But losing the ball, we can be very open and give chances and goals away. And that's what happened today as well. They did it very well, very aggressive in how they play, defensively working well together, going forward together, being aggressive in turning towards goal and dribbling forward. In the first half, they didn't create a lot of chances and we played OK. And going forward, we got opportunities and we needed to be more clinical. In other games, we've done well when we've gone behind, come back well - we've had an answer from the group. But when you go two goals behind and then it's three just after half-time, it's very difficult to get back into the game. We needed to anticipate certain situations better. We were always late to the ball and they punished us. We had the same thing against Brighton and we've had it in previous games... and we need to improve on it."thetilehurstend.comreadingfc.co.uk