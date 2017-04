Reading - Rotherham 2-1

Usel första halvlek men Reading visar moral när de vänder matchen

Rotherham: O'Donnell, Fisher (Clarke-Harris 74), Ajayi, Wood, Mattock; Adeyemi (Yates 83), Smallwood, Vaulks; Taylor, Morris (Newell 58), WardEj använda avbytare: Bilboe, Belaid, Bray, Purrington.Mål: Adeyemi (19) Reading : Al-Habsi, Gunter (k), Obita, Blackett, Moore, Williams, Swift, Beerens (Grabban 65), McCleary (Popa 90), Meite (Kelly HT), Kermorgant.Ej använda avbytare: Jaakkola, Ilori, Oxford , Evans.Mål: Grabban (66), Swift (78)Publik: 16,711Bollinnehav (Rea-Rot): 74-26Skott på mål: 9-3Skott mot mål: 16-6Hörnor: 13-4Det gjordes fyra ändringar i startelvan jämfört med i lördags, Meite, Beerens, Kermorgant och McCleary kom in från start medan matchhjälten Mendes inte ens var i truppen.Reading inledde i promenadtempo och Rotherham utnyttjade det till slut i den 19:e minuten när Al-Habsi först räddade en nick från Morris men returen hamnade hos en helt fri Adeyemi som gav gästerna ledningen. Nu skulle väl Reading ändå vakna upp? Nej, man fortsatte spela i ett lågt tempo och nästan ingenting hände i chansväg, det var bara Williams som verkade försöka när han i vanlig ordning sprang runt och härjade på mittfältet. Meite försökte i sin första match från start med ett skott som en försvarare styrde undan. Meite fick ännu ett läge men målvakten kunde rädda avslutet som kom ur en snäv vinkel. Swift var närmast att göra mål när han såg ut att hinna först på en retur på ett avslut från Meite men en försvarare fick undan bollen. På tilläggstid hade Moore något som liknade ett avslut mot mål på en hörna men återigen rensade en försvarare undan innan mållinjen.Stam bytte in Kelly efter pausen, förmodligen för att få upp tempot i passningsspelet och det slog väl ut. Reading började se farligare och farligare ut mot ett bortaplag med tio man bakom bollen. Obita hade den första vassa chansen när hans nick räddades ut till hörna. Kermorgant fick också se sin nick räddas av gästernas målvakt. Grabban kom in istället för Beerens och han satte kvitteringen nästan omedelbart. McCleary slog ett inlägg som Grabban mötte på voilley och nu var målvakten chanslös när bollen borrade sig in i bortre hörnet. The Royals jagade nu ett ledningsmål och Kermorgant försökte återigen med en nick men rakt på målvakten. Ledningsmålet kom med tolv minuter kvar att spela, Williams hittade ut till Gunter som slog ett perfekt inlägg till en fristående Swift som bara behövde sätta foten till och styra in bollen i mål. Grabban höll på att göra sitt andra mål för dagen när han flippade bollen mot mål men målvakten kunde till slut greppa bollen på mållinjen. På tilläggstid kom sista chansen genom Williams men hans distansskott räddades av keepern. Tre viktiga poäng bärgade och Reading ligger just nu trea i tabellen, en poäng före Huddersfield som har en match mindre spelad.Stam efter matchen: "They started aggressively, we didn't. We weren't sharp enough and we needed to wake up a bit at the start of the game. But they scored and they dropped in and sat in their own half. That doesn't help you to win the game. But it takes a really strong mentality to win that game, to keep going, to keep that patience to get that equaliser and then the winner. It's a big compliment to this team in how they performed today - maybe not playing the best football for a number of reasons, but getting a great result. We know we need to handle the schedule, deal with two games so close together, and that's what we did. When they scored that goal, they dropped in deep and played 4-1-4-1, kept the areas very small, makiing it difficult for us. In that situation you need to stay calm, let the ball move quickly from one siode to the other and let them run. And eventually, spaces open up."readingfc.co.ukbbc.com/sport