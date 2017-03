2017-03-17 20:45

Sheffield W - Reading

0-2



Sheffield W - Reading 0-2

Mycket viktig seger när Al-Habsi storspelade

2017-03-18 14:15:00

Sheffield Wednesday: Westwood, Jones (McManaman 60), Reach, Winnall (Fletcher 78), Loovens (Nuhiu 89), Lees, Rhodes, Hunt, Buckley, Bannan, Fox.Ej använda avbytare: Wildsmith, Palmer, Matias, Semedo.Reading: Al-Habsi, Gunter, Obita, Moore, Blackett, Van den Berg, Swift (Oxford 90), Williams, McCleary (Popa 87), Beerens (Grabban 62), Kermorgant.Ej använda avbytare: Legg, Watson, Meite, Mendes.Mål: Kermorgant 13', Popa 90'Publik: 26,072Bollinnehav: 53-47Skott på mål: 9-4Skott mot mål: 22-10Hörnor: 11-3Tre ändringar gjordes i startelvan då Beerens, Moore och Williams kom in, McShane kunde trots allt inte spela vilket innebar att Blackett bildade mittbackspar med Moore. Reading inledde bäst och tog hand om spelat direkt, Williams hade två avslut varav ett ledde till en hörna men inget som oroade målvakten nämnvärt. Hemmalagets första chans var en nick från Rhodes som Al-Habsi enkelt fångade. The Royals skulle ta en viktig tidig ledning i den 13:e minuten, Swift spelade fram till Kermorgant som gick förbi sin gubbe och hittade bortre hörnet med ett välplacerat avslut. Hemmalaget första riktigt vassa chans kom när ett skott från Fox hittade fram genom ett välbefolkat straffområde och träffade stolpen. Al-Habsis första vassa räddning kom på ett avslut från Rhodes, anfallaren nickade över Al-Habsi som lyckades sträcka sig bakåt och vifta undan bollen. Readings tremannamittfält hade bra kontroll på matchen i den första halvleken, hemmapubliken blev alltmer frustrerad under de första 45 minuterna där Wednesday inte fick se alltför mycket av bollen.Sheffield flyttade upp spelet direkt i den andra halvleken och både Reach och Bannan såg sina avslut gå tätt utanför. Backlinjen i Reading fick visa sin klass och när de inte räckte till var det Al-Habsi som stod i vägen. Swift hade en bra chans för Reading när han sköt strax utanför mitt i halvleken. När det var en kvart kvar av matchen inleddes det stora bombardemanget av Readings mål, Moore lyckades rensa undan ett avslut från McManaman och Fletcher hade ett avslut som gick via Blackett och landade på nättaket. Sedan följde fem minuter med enormt tryck mot Readings mål, först fick Al-Habsi göra en dubbelräddning där speciellt den andra var spektakulär när han med fingertopparna fick undan Buckleys avslut till hörna. På hörnan räddade Al-Habsi igen ett vasst avslut och returen spelades längs mållinjen utan att någon anfallare hann fram. Hemmalaget hade en fem-sex hörnor på några minuter och på en av dessa gjorde Al-Habsi kanske sin bästa räddning när han lyckades reflexrädda en nick från nära håll.På tilläggstid var det dags igen för en räddning av toppklass när McMananman fick ett bra läge i straffområdet och avslutade stenhårt men Al-Habsi var återigen i vägen och fick ut bollen till en hörna. På en hörna i matchens sista sekunder gick hemmalagets målvakt upp och då kunde Reading kontra in 2-0 genom rumänen Popa, han kom förbi den enda kvarvarande försvararen och la in bollen i det öppna målet.Segern innebar att Reading nu är fem poäng före Sheffield och man gick även förbi Leeds, som för övrigt är nästa motståndare efter landslagsuppehållet. Vi får se efter dagens omgång hur det ser ut runt strecket men fredagens trepoängare var oerhört viktig och det måste vara skönt att gå in i uppehållet med en sådan viktig seger.Stam efter matchen: “The whole week after the defeat at Preston, we have been speaking about what we need to improve upon, what we need to do better. Normally, if we press very high up the pitch, go forward and try to win that ball early, sometimes by doing that, we have been open and you can get caught on the break – it has happened to us in a couple of games now. So we spoke about if we can press forward than we should do it…but if it’s not possible, we can sit back a bit and the wingers can drop in a bit as well. But for that to work, everybody needed to do their job – and everybody did their job very well today. They worked very hard defensively to keep that clean sheet. Of course we’ll try to keep that up until the end of the season, but they are all big games now. It would be nice as a manager to have an easy one, where I can just sit on the bench and enjoy it…but we have Leeds at home next, another tough game!"readingfc.co.ukbbc.com/sportMycket viktig seger när Al-Habsi storspeladeMycket viktig match för båda lagen på fredag kvällTV-match och återigen 0-3 i baken, dags att sluta visa Reading på TV...En underhållande match men mållöst till slutSerieledarna på besökDålig match men tre viktiga poäng kunde bärgasReading behöver en seger mot Wolverhampton efter två raka förlusterBrighton var kliniska och utnyttjade Readings misstagÄnnu en tuff bortamatch för The Royals, nu på TV mot BrightonSent mål fällde Reading