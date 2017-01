Bedrövelsens statistik.

Efter många frustrerade matcher blev undertecknad nyfiken på hur illa vi faktiskt presterar i år.

Således kommer här en kort statistisk sammanställning över några viktiga parametrar på en fotbollsplan.

I fotboll går detut på att göra mål. Hur man gör dem spelar inte så stor roll, bara målen trillar in.Southampton har i år mäktat med(Nästminst i ligan. Bara Middleborough är sämre). Mindre än ett mål per match...Detta innebär att vi helt klart misslyckats med att vinna alla matcher.För att göra mål behöver man komma till att skjuta och här har Saints mäktat med vidtillfällen. (Bara de sex topplagen skjuter fler skott)19 mål på 312 skott innebär att vi behöverEtt bedrövligt facit och något som pekar på ett behov av en målskytt.För att komma till skott behöver man också kunna passa sig fram till lägena och vad gäller passningar är det också bara de sex topplagen som har fler.Southampton har fått ihopoch har i genomsnitti matcherna, något som borde generera målchanser, vilket det uppenbarligen också gör.Kan man inte göra tillräckligt mycket mål, kan man ju i alla fall se till att inte släppa in så många.Saints har släppt in, vilket är åttonde bäst i PL. Ett helt okay resultat, men när man kikar på hur många räddningar våra målvakter mäktat med, kommer dagens mest nedslående siffra.är sämst i ligan och detta innebär att det gårDe upplevda frustrerande resultaten är således inte obefogade då vi är oerhört sårbara när vi väl släpper till lägen och behöver mängder med chanser för att få in bollen i motståndarnas mål! Ska man vara något positiv innebär så få mål och så få räddningar att vi släpper till väldigt få chanser samt att vi själva skapar en hel del.Trots de frustrerande resultaten finns det inte mycket mer att säga änCome On You Saints!(Och att vi hellre spelar frustrerande i Premier League än halvbra i League One)