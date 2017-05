Arnautovic firar efter Diouf's mål i andra halvlek

Bournemouth-Stoke 2-2

Äntligen blev det mål på bortaplan för Stoke och även poäng med hem. En poäng som innebär att laget nu definitivt är klart för spel i Premier League nästa säsong.

Mark Hughes gav Marc Muniesa fortsatt förtroende som vänsterback och som ensam anfallare gav han Mame Biram Diouf chansen.



Matchen:

Första halvlek finns det egentligen inte så mycket att skriva om. Adam Smith i hemmalaget hade ett bra avslut efter dryga tjugo minuter men bollen tog i stolpen. Strax innan halvtimman var spelad får vi se en mycket tuff satsning från hemmalagets Harry Arter på Stokes Joe Allen. Domare Paul Tierney väljer dock att endast dela ut ett gult kort. För den typen av tacklingar och även mindre förseelser har Stoke City fått ett flertal utvisningar genom åren. Så här säger Mark Hughes om situationen: "A terrible challenge, the lad was out of control."



Några minuter efter situationen med Arter/Allen kommer ledningsmålet i matchen för Stoke. Laget hade haft några hörnor inom kort och till slut blev det utdelning. Det var dock ingen Stokespelare som fick in bollen bakom Boruc i hemmamålet utan det var Mousset som nickade in bollen i eget mål. Detta sägs för övrigt ha varit Bournemouth's femte självmål under säsongen i ligan. Stoke gick därmed till halvtidsledning.



Eddie Howe gör ett byte när dryga halvtimman återstår av matchen. Mousset, som oturligt nickade in bollen i eget mål, fick lämna planen och in kom Ryan Fraser. Bara några minuter efter detta byte kommer kvitteringen för hemmalaget. Adam Smith tar sig fram på högerkanten och slår ett bra inlägg. King släpper bollen och bakom kommer Stanislas och trycker in bollen bakom Butland.



Målskytten Stanislas byts ut när knappa tjugo minuter återstår och in kommer Max Gradel. Bara minuten senare tar Stoke ledningen på nytt i matchen. Ett högt inlägg nickas ner av Arnautovic till Diouf som i en närkamp med en bortaförsvarare lyckas få in bollen bakom Boruc. Målskyttarna i matchen har fått lämna planen och så blir det även för Diouf då han ersätts av Walters när dryga tio minuter återstår.



Det skulle bli ytterligare ett mål i matchen, även det ett självmål. Smith kommer fram på kanten igen för hemmalaget. Hans inlägg nickas ner till King som ser ut att vara offside. Bollen studsar på King och därefter på vår egen Ryan Shawcross och in bakom Butland. Detta var enligt statistiken Shawcross femte självmål sedan debuten i Premier League. Endast Martin Skrtel och Richard Dunne har tydligen gjort fler. Några fler mål blir det inte i matchen och poängen för respektive lag innebär att både Bournemouth och Stoke nu är klara för Premier League nästa säsong.



Kommentarer:

Skönt att äntligen få göra mål på bortaplan, även om den som skulle spräcka den där nollan inte var någon spelare från det egna laget. Kul även för Diouf att få göra mål när han nu fick chansen på topp.



Äntligen kan vi skriva att Stoke City spelar i Premier League även nästa säsong. Den här säsongen har varit tung att följa som Stokesupporter, därför känns det skönt att vi snart kan lägga den bakom oss och blicka fram mot en ny säsong i högsta ligan.



Det är dock många frågetecken inför nästa säsong för Stoke. Vad kommer att hända, blir t ex Mark Hughes kvar som manager? Hughes har haft tillgång till en mycket bra trupp men kanske inte lyckats få ut så mycket av den.



Managersnack efter matchen:

Eddie Howe: "It means everything to the club to establish ourselves in the Premier League. It is an incredibly tough league as we found this year. It was a real challenge to break down Stoke but we made it harder for ourselves by twice having to come from behind. We have the same points total as last year so now we are looking to beat that and try and finish in the top 10."



Mark Hughes: "Disappointed not to win but I thought it was a good performance. We had a game plan to frustrate them and it worked. I think their first goal was offside, and we are disappointed the referee did not see fit to send one of their players early off in the game. You saw the result for West Ham last night. By getting the three points they went up six places, it shows how close the middle group is. I felt we were the better side today."



Matchfakta:

Bournemouth - Stoke 2-2 (0-1)

0-1 Självmål, Mousset (33)

1-1 Stanislas (62)

1-2 Diouf (73)

2-2 Självmål, Shawcross (81)

Publik: 11 046



Avslut: 12-14

Avslut på mål: 2-3

Bollinnehav: 58-42

Hörnor: 0-7

Varningar: 2-0



Stoke City's lagupställning:

Butland



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Muniesa



Cameron

Whelan



Shaqiri

Allen

Arnautovic (Pieters)



Diouf (Walters)



Övriga avbytare: Grant, Berahino, Adam, Crouch, Sobhi



2017-05-07 07:35:00

