Inför Bournemouth-Stoke

Sex mållösa bortamatcher i rad, det är den dystra sviten för Stoke City just nu. Kommer den tråkiga sviten att spräckas på Dean Court denna lördag eftermiddag och blir det i så fall tre poäng?

I och med poängen hemma mot West Ham har The Potters nått upp till 40 poäng som sägs räcka till nytt kontrakt men jag vill inte säga att det är klart ännu. Bournemouth har en poäng mer inspelad än Stoke och deras kontrakt för Premier League-spel känns helt klart.Klubb: BournemouthSmeknamn: The CherriesGrundad: 1899Arena: Dean CourtManager: Eddie HoweÄven om inte manager Eddie Howe vill säga att kontraktet är klart för deras del så vill jag säga att det är så. De har nio poäng ner till Swansea under strecket och betydligt bättre målskillnad. Därmed är laget från sydkusten klara för sin tredje raka säsong i Premier League, bra jobbat.Joshua King är en spelare som Stoke City får se upp med. Kings målskytte imponerar, 13 mål på de 17 senaste matcherna. Någonting att bita i för mittbacksparet Ryan Shawcross och Bruno Martins Indi.I säsongens första möte mellan lagen, den på Bet365 Stadium, åkte Bournemouth hem med tre poäng efter att Nathan Aké avgjort för bortalaget. Stoke hade en gyllene chans att kvittera i matchen men Bojan missade straffen som laget tilldelades. Nathan Aké är nu tillbaka i Chelsea efter sin låneperiod under hösten och i veckan kunde vi läsa något rykte om att Stoke visade intresse för honom.Bournemouth har en del skadebekymmer. Benik Afobe, Dan Gosling, Jack Wilshere, Andrew Surman, Callum Wilson, Adam Federici and Rhoys Wiggins är alla skadade och kan inte medverka i matchen.BournemouthSunderland (Premier League) 1-0Middlesbrough (Premier League) 4-0Tottenham (Premier League) 0-4Chelsea (Premier League) 1-3Liverpool (Premier League) 2-2StokeWest Ham (Premier League) 0-0Swansea (Premier League) 0-2Hull (Premier League) 3-1Liverpool (Premier League) 1-2Burnley (Premier League) 0-1Eddie Howe: "There is very little between teams in the league. We nicked a big win last weekend and I think the target has to be to finish as high as possible. We are not mathematically safe yet but we are going to enjoy our last three games and look to get as high up the table as possible. There is no magic formula to success. It is down to hard work and graft on the training ground and having a good attitude. I think they are the hallmarks of our success."Mark Hughes: "We've just not been able, for whatever reason, to convert the chances we have created in recent weeks. Obviously if we had scored against West Ham United last weekend it would have been easier for us because it would have made them come out rather than playing on the counter attack. There would be more concern if we weren't creating chances, but clearly we are, we just need to have a run of luck and something fly in off someone's shin to let the goals flow."Insatsen mot West Ham senast har så klart diskuterats och Mark Hughes fick ännu en gång kritik från fansen. Något annat som diskuterats är ryktet om ett eventuellt nytt kontrakt för Stephen Ireland. En spelare som inte gjort en match på snart ett år pga skada och kanske har sett sina bästa dagar på en fotbollsplan. För mig är en kontraktsförlängning när det gäller Ireland en gåta.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: Bet365 StadiumManager: Mark HughesStoke fick med sig endast en poäng i matchen mot West Ham och därmed kom vi upp i 40 poäng. Det antal poäng som brukar sägas räcka för nytt kontrakt men jag vill inte ta ut något i förskott ännu. Ännu finns risken att vi tappar resten av matcherna och att Swansea vinner sina tre återstående. Samtidigt som övriga lag under oss plockar poäng. Låter det negativt? Ja kanske men det är väl sådan man har blivit efter alla år ihop med Stoke City.Både Stoke och West Ham hade sina chanser i matchen på Bet365 Stadium förra lördagen men bollen ville inte in i något av målen. Den allra främsta chansen för Stoke hade Marko Arnautovic efter en underbar framspelning från Xherdan Shaqiri men målvakten i West Ham gjorde en fantastisk räddning. Samtidigt ska det sägas att Jack Butland gjorde några riktigt bra räddningar för Stoke så oavgjort var väl inte helt orättvist. Kul för Butland som jag tycker såg ut att vara tillbaka ordentligt efter den i mitt tycke något skakiga comebacken mot Swansea.Målskyttet på bortaplan är bedrövlig statistik för Stoke senaste tiden. Vi har nu spelat sex bortamatcher i rad utan att göra mål. Det senaste målet i en bortamatch gjordes av Peter Crouch i matchen mot Sunderland. Detta var i januari månad! Det senaste laget att spela sju bortamatcher i rad utan att göra mål var Fulham år 2010. Ingen svit vi vill ta över från dem tack!Hur tänker Mark Hughes när det gäller vänsterbacksplatsen till denna match? Marc Muniesa petade Erik Pieters förra lördagen, får han fortsatt förtroende tro? Tycker inte Muniesa imponerade men samtidigt har Pieters varit rent bedrövligt på denna plats under en längre tid.Stoke kommer att testa Saido Berahino och Jon Walters på matchdagen. Berahino har varit sjuk de senaste dagarna och Walters har problem med ett knä. Ibrahim Afellay som gjorde succé förra året borta mot helgens motståndare är borta resten av säsongen.ButlandJohnsonShawcrossMartins IndiPietersCameronWhelanShaqiriAllenArnautovicBerahinoDomare i matchen är Paul Tierney, vem är det? Har inte dömt någon Stokematch i Premier League vad jag kan minnas men tydligen ska han ha dömt oss mot Luton i ligacupen förra säsongen.Hoppas de trogna Stokefansen som följer laget i ur och skur får något att glädjas åt denna lördag och att vi efter matchen äntligen kan skriva om en ny kommande säsong i Premier League.