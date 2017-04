Inför Burnley v Stoke City

Stoke beger sig norrut till Lancashire på tisdagskvällen för match mot Burnley på svårspelade Turf Moor.

Stoke får möjlighet att resa sig direkt efter förlusten mot Leicester och även denna gång är det på bortaplan. Burnley har varit lika svårslagna på Turf Moor den här säsongen, som Stoke var på The Brit under Pulis tid. Nu fick man dock stryk i senaste hemmamatchen mot Spurs med 2-0.Klubb: Burnley Football ClubSmeknamn: The ClaretsGrundad: 1882Arena: Turf Moor, Burnley (kap. 21 800)Manager: Sean DycheInnan förlusten mot Spurs i helgen hade Burnley spelat 4 (!) raka bortamatcher i ligan, som totalt inbringat två poäng. Och bortaspelet har inte varit någon munter tillvaro för The Clarets - som enda lag i Premier League är man noll vinster utanför Turf Moor. Endast tre poäng har man lyckats kamma ihop på resande fot.Hemmaspelet är dock betydligt bättre, där man har tagit sina 9 segrar och har endast 4 förluster. Detta gör att Burnley har legat ganska betryggande till, i toppen av den nedre halvan. Men den senaste tidens resultat har gjort att man rasat ner en aning, till 15:e plats, med 5 poäng till godo på Hull, som är närmast under strecket. Förlusterna på hemmaplan har kommit mot Swansea, Arsenal, Man City och nu senast alltså Spurs. Så det är lätt att konstatera att det är topplagen som lyckas vinna på Turf Moor. Swansea är ju undantaget, men en förklaring till det kan vara att det var i säsongspremiären som walesarna lyckades vinna.Några tillkomna skador finns inte i Burnelys trupp till den här matchen. Steven Defour är tillbaka från skada och förväntas starta på bänken. Däremot är inte Johann Berg Gudmundsson redo för spel ännu. Även Dean Marney rapporteras ha en korsbandsskada."My lads know they still have a challenge ahead. There are no done deals in the Premier League. It's a really tight division and things can change quickly. But we are where we are and it's about moving forwards.There's no points target. There wasn't with our two promotions either. You just have to get the points on the board however you do it."BurnleySpurs, h (PL) 0-2Sunderland, b (PL) 0-0Liverpool, b (PL) 1-2Swansea, b (PL) 2-3Hull, b (PL) 1-1StokeLeicester, b (PL) 0-2Chelsea, h (PL) 1-2Man City, b (PL) 0-0Boro, h (PL) 2-0Spurs, b (PL) 0-4Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)Manager: Mark HughesI vanlig ordning känns Stoke ganska avlsagna emellanåt under vårsäsongen och det var väl ingen större överraskning att man inte fick med sig någon poäng hem från mötet med Leicester i lördags.Berahino har inte lyckats leverera alls ännu och han överträffades av Peter Crouch när denne byttes in tidigt i andra halvlek. Inte för att Crouch heller lyckades överlista Schmeichel, men han var iallafall på plats för att missa de fåtaliga chanser som skapades av Arnie och Ramadan. Nu är det dock osäkert om Crouch kommer till spel ikväll, då han drog på sig en skada i matchen mot Rävarna.Btw - Bony så lagom munter ut i kostym och slips på åskådarplats på King Power Stadium...Det var tråkigt att Cameron inte höll längre än ett par matcher, amerikanen hade gjort det bra i sin comeback. När han nu inte finns tillgänglig så känns inte 4-4-2 så framgångsrikt, vilket inte minst märktes mot Leicester. Jag skulle hellre se Allen högre upp i banan, där jag tycker han varit mest framgångsrik. Annars finns ju Afellay på bänken och han är säkert spelsugen.En annan skadebenägen spelare som saknas är Shaqiri, men kanske ändå inte så mycket då Sobhi gjort det bra. Ett offensivt tremannamittfält med Arnie-Allen-Sobhi hade varit spännande att få se. Adam och Whelan duger som defensivt mittlås mot Burnley.Bardsley är tack och lov tillbaka från sin avstängning, för Johnson känns helt vissen som högerback. Jag såg att man tagit ut veckans sämsta PL-elva och där gick, som enda Stoke-spelare, Ryan Shawcross in som mittback. Nu vet jag inte om de där som tar ut den elvan såg den matchen, men det kanske handlade mest om att hitta den sämsta mittbacken. Men hur någon högerback kunde vara sämre än Glen Johnson i lördags är en stor gåta!"We have eight games to go and it's clear what we need to do to at least finish in the top ten. We are always trying to be better than the season before. We have just come through a run which has allowed teams to close in on us. Burnley play to their strengths. You have to be nice and solid because they have players who can hurt you."GrantJohnsonShawcrossMartins IndiPietersArnautovicWhelanAllenSobhiWaltersBerahinoMatchen spelas på Turf Moor ikväll med matchstart kl.20.45. Domare i matchen är Kevin Friend.Eftersom vi möter Burnley så blir det ingen livesändning på Viazlat, utan man får vänta till eftersändningen på Viaplay kl.22.50, om man inte lyckats hitta någon fulstream. Gör man inte det så kan man alltid roa sig med ett spännande derby. I Yorkshire spelar Mjölnarna mot Onsdagslaget - på en tisdag.Burnley förlorar måhända inte ofta hemma den här säsongen, men man har bara lyckats besegra Stoke hemma vid ett tillfälle på senare år. Det var i ett Boxing Day-möte 2005 och The Potters enda förlust mot The Clarets på de åtta senaste mötena var hemmaförlusten i november 2014.