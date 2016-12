Inför Chelsea-Stoke

Stoke åker på nyårsafton till London för att försöka få stopp på Chelseas vinstsvit.

Stoke gjorde en mycket bra första halvtimma på Anfield i tisdags men det räckte tyvärr inte till någon poäng då bjudningarna från försvaret var alltför många. Chelsea är inne i en fantastisk vinstsvit och den senaste i raden var på Boxing Day mot Bournemouth. Är Stoke laget som kan få stopp på den? Här kommer förutsättningar inför matchen.Klubb: ChelseaSmeknamn: The BluesGrundad: 1905Arena: Stamford BridgeManager: Antonio ConteVilken svit med segrar Chelsea har för tillfället. Tolv raka segrar i Premier League, senaste förlusten kom i september borta mot Arsenal. Och på dessa tolv matcher har laget endast släppt in två mål, mot Tottenham och Manchester City. Laget är så klart ute efter att slå Arsenals rekord från 2002 då de avslutade säsongen med tretton raka segrar och dessutom vann de öppningsmatchen säsongen efter innan sviten sprack.Chelsea leder Premier League för närvarande med sex poäng och de kommer att bli svårstoppade denna säsong. I och med denna omgång är halva säsongen avverkad och för det mesta brukar det laget som leder då ta hem det till slut. Det är lite skillnad mot förra säsongen då det var väldigt turbulent i klubben och där så småningom Jose Mourinho fick sparken som manager. Guus Hiddink fick därefter ta över fram till säsongen slut. Sedan i somras är det Antonio Conte som har hand om laget och han fick en smakstart med tre raka segrar i ligan. Därefter gick det lite grus i maskineriet då laget förlorade både mot LIverpool och Arsenal men sedan dess har det bara blivit vinster.Vi har två gamla Stokebekantingar i Chelsea, Asmir Begovic och Victor Moses. Det blir inte mycket spel för Begovic del och för ett tag sedan kunde man läsa rykten om att han eventuellt skulle vara aktuell för Stoke igen. Säkert bara rykten med tanke på våra målvaktsproblem. När det gäller Victor Moses har det blivit mycket speltid för honom under den nya managern. Moses kom till Chelsea redan 2012 men har sedan dess varit utlånad flera säsonger. Liverpool, Stoke och West Ham har varit hans klubbar de senaste säsongerna.Laget får tillbaka två spelare som var avstängda mot Bournemouth, Diego Costa and N'Golo Kante. Däremot är målskytten i senaste matchen, Pedro, avstängd i denna match då han drog på sig sitt femte gula kort på Boxing Day.ChelseaBournemouth 3-0 (Premier League)Crystal Palace 1-0 (Premier League)Sunderland 1-0 (Premier League)West Bromwich 1-0 (Premier League)Manchester City 3-1 (Premier League)StokeLiverpool 1-4 (Premier League)Leicester 2-2 (Premier League)Southampton 0-0 (Premier League)Arsenal 1-3 (Premier League)Burnley 2-0 (Premier League)Antonio Conte: "At the start of the season, not one coach, not one person, not one journalist trusted in this team to fight for the title in this league this season. To have 12 wins in a row is a great achievement, but it's not enough to win the league at this point of the season. I'm pleased that the opinion is changing. I'm also a bit worried because, when the opinion changes quickly, you must pay attention."Mark Hughes: "The run they are on at the moment is absolutely outstanding, but that run will come to an end at some point. We're going into it with the intention of stopping the run if we can - and why can't it be us? We went there last year and got our first point at Stamford Bridge in the Premier League, which proves we have good talent in our team."Mycket snack efter matchen mot Liverpool i tisdags. Stoke började riktigt bra och hade bud på utökad ledning men efter kvitteringen var det Liverpool som styrde och ställde. Stoke var ordentligt givmilda och kritiken från supportrarna i eftersnacket har varit ganska hård.Klubb: Stoke CitySmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: Bet365 StadiumManager: Mark HughesStoke fick en smakstart borta mot Liverpool när Jon Walters snyggt nickade in Erik Pieters fina inlägg. Därefter var det väldigt nära utökad ledning men i stället vände Liverpool på resultatet i slutet på halvleken. Det var väldigt givmilt från Stokespelarna och hemmaspelarna var inte sena att utnyttja det. Johnson, Shawcross och Imbula gjorde alla rejäla misstag och det straffade sig. Det har varit mycket gnäll på våra favoriter efter matchen och till viss del helt rätt. Misstagen som görs försvarsmässigt är inte ok och faktum är att vi bjuder på tre av målen. Men samtidigt gjorde vi en riktigt bra första halvlek fram till kvitteringen.Ryan Shawcross som under många säsonger varit en klippa i Stokeförsvaret får hård kritik för tillfället och många vill se honom utanför startelvan. Skulle han vara med i startelvan så säger en del att Mark Hughes ska sätta kaptensbindeln på någon annan. En annan som får mycket skit är klubbens dyraste nyförvärv, Giannelli Imbula. De flesta av oss undrade nog vad han höll på med mot Liverpool i tisdags och ingen förstod hur han kunde få spela hela matchen. Det enda svaret på den frågan är väl att han troligtvis inte är med från start i denna match. Imbula har det svårt och vi har bara vid ett fåtal tillfällen sett honom glänsa på mittfältet, ett av dessa tillfällen var mot just Chelsea på bortaplan i våras.Vi fick se en välkommen comeback i tisdags på Anfield då Ibrahim Afellay fick hoppa in i andra halvlek. Låt oss hoppas att han håller nu men att få honom i fjolårets form lär väl ta lite tid. Afellay behövs i truppen med tanke på att Stoke tappar en del spelare till afrikanska mästerskapen i januari. Ramadan Sobhi, Wilfried Bony och Mame Biram Diouf lär alla vara borta ett tag på grund av detta.När det gäller målvaktssituationen i Stoke så är det lite ansträngt just nu. Jack Butland ser ut att vara borta ytterligare en tid och snart går låneperioden ut för Lee Grant. Därmed skulle Stoke stå med Shay Given och Jakob Haugaard som alternativ igen. Det senaste ryktet när det gäller Gran är att Stoke och Derby ser ut att närma sig en överenskommelse. Derby ser så klart sin chans att få en rejäl övergångssumma för Grant med tanke på både Stokes målvaktssituation och hur det har gått för Grant i PL-spelet.Skadeläget är fortfarande ansträngt men det är som sagt skoj att se Afellay tillbaka. En annan som kan vara tillbaka till denna match är Phil Bardsley som varit borta ett antal veckor. På skadelistan just nu hittar vi Butland, Cameron, Muniesa och Ireland. Dessutom avverkar Marko Arnautovic sin tredje och sista match som avstängd efter utvisningen mot Southampton.GrantJohnsonShawcrossMartins IndiPietersWhelanAdamDioufAllenWaltersCrouchDomare i matchen är Robert Madley och han blåser igång matchen kl 16.Stoke gjorde en jättebra insats förra säsongen borta mot Chelsea och fick med sig en pinne. Jag är väl inte jätteoptimistik inför denna match med tanke på Chelseas fina form och vår lite sämre. Men större under har hänt i fotbollsvärlden och vi hoppas att The Potters kan överraska på nyårsaftons eftermiddag.Passar på att önska alla Stokefans runt om i landet ett riktigt gott slut på 2016 och ett gott nytt 2017. Låt oss hoppas på en fin avslutning av våra favoriter och att vi därefter går mot ett ännu bättre år för Stoke.