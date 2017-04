2017-04-01 16:00

Leicester - Stoke



Får vi se Berahino stänka in sitt första mål i Stoke-tröjan mot Leicester? Framspelad av Ramadan?

Inför Leicester City v. Stoke City

Landslagsuppehållet är äntligen till ända och vårt kära Stoke City är åter i spel i Premier League. Till helgen väntar regerande mästarna och pånyttfödda Leicester City på King Power Stadium.









Motståndarna:

Klubb: Leicester City Football Club

Smeknamn: The Foxes, The Blues, City

Grundad: 1884 (som Leicester Fosse F.C.)

Arena: King Power Stadium, Leicester (kap. 32 312)

Manager: Craig Shakespeare







Mästartränaren Ranieri fick till sist tacka för sig när han inte kunde förhindra Leicesters ras ner i källaren. In på scenen klev istället Craig Shakespeare som genast fick ordning på laget. Rävarna hade rasat ner till 17:e plats och bara en poäng tillgodo till laget närmast under strecket när italienaren fick lämna som manager, men genom tre raka segrar med Shakespeare som regissör så har man tagit sig upp till 15:e plats med 6 poängs marginal till



(Usch, så dåligt, men till mitt försvar så har jag tillbringat hela arbetsdagen i Göteborg...)



Dessutom gjorde man en närmast enastående bedrift som lyckades ta sig vidare till kvarten i Champions League. Detta efter att man vänt ett 1-2-underläge mot Sevilla hemma på King Power Stadium. En perfekt genomförd laginsats ledde fram till en stabil 2-0-seger och Leicester såg nästan ut som de gjorde under större delen av förra säsongen. I kvartsfinalen väntar ett annat spanskt motstånd i form av Atletico Madrid och man inleder borta 12 april.



På Leicters skadelista hittar vi viktige mittbacken Wes Morgan, som dras med en ryggskada. Dessutom saknsa Mendy och Wague pga skador.



Fem senaste:

Leicester

West Ham, b (PL) 3-2

Sevilla, h (CL) 2-0

Hull, h (PL) 3-1

Liverpool, h (PL) 3-1

Sevilla, b (CL) 1-2



Stoke

Chelsea, h (PL) 1-2

Man City, b (PL) 0-0

Boro, h (PL) 2-0

Spurs, b (PL) 0-4

Palace, h (PL) 1-0



The Potters:

Klubb: Stoke City Football Club

Smeknamn: The Potters

Grundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)

Arena: bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)

Manager:







Stoke gjorde en bra insats i senaste matchen mot Chelsea och det hade inte varit helt oförtjänt om man lyckats knipa en poäng. Men ett blekt och ovanligt ingripande av Grant gav Chelsea ledningen och när Stoke kvitterat och såg ut att hålla ställningarna så gjorde även Pieters, inte bara en, utan två Rembrandts tätt inpå varandra som ledde till att Cahill kunde toffla in segermålet i 87:e minuten.



Pieters själv sticker inte under stol med att han hade stor del i Chelsea's segermål när han prata med Sentinel:

"I am guilty of that one. It is hard because we played well against them and I made a mistake. It is hard to take, especially because they scored after that corner I gave away. I tried to block the header from



Det har snackats en del om tjafset mellan Whelan och Allen i landskampen mellan Irland och Wales, men som Mark Hughes uttryckte det så skulle han ge sin egen mormor en tryckare om hon spelade i det andra laget. Det är inget som påverkar stämningen i truppen, även om de slåss om samma position i laget. Oavsett hur det är med den saken, så lär väl Allen spela från start bredvid Cameron med Whelan får sitta på bänken.



Stoke får klara sig utan Bardsley på högerbacken då han är avstängd efter sin utvisning mot Chelsea. Johnson rapporteras skadad och om han inte kan spela kanske vi får se Diouf på högerbacken. Om inte Hughes väljer Cameron där och låter Whelan kampera ihop med Allen på det centrala mittfältet.



Shaqiri kommer inte heller till spel då han drog på sig en skada när han var iväg på landslagsuppdrag.





Trolig startelva:

Grant



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Walters

Cameron

Allen

Sobhi



Arnautovic

Berahino



Länkar:

Stoke City's officiella hemsida



Leicester City's officiella hemsida



Leicester City's svenskafans-sida



Några ord till:

Matchen spelas lördag kl.16.00 på King Power Stadium. Domare i matchen är Lee Mason.



COME ON STOKE!









2017-04-01 10:42:00

