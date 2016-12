Inför Liverpool v Stoke City

Det är dags för Boxing Day-omgång i England och då har man valt att lyfta ut den högintressanta matchen Liverpool v Stoke till dagen efter. Det blir Joe Allens första besök på Anfield efter sin flytt till The Potters, efter sitt lyckade EM-slutspel i somras.

2016 verkar göra sitt yttersta för att avverka celebriteter, inte minst inom brittiska musikbranchen. Det började med Bowie och som om inte det vore nog, så tog detta, ur det perspektivet, gräsliga år i med full kraft och lät George Michael gå ur tiden på hans självaste Last Christmas.Men traditionen med fotboll på Boxing Day låter sig inte påverkas av detta i lädertrasans hemland och för Stoke's del innebär det en resa 7 mil i nordvästlig riktning för match mot Liverpool på Anfield. En arena som The Potters inte har vunnit på sen 1950-talet.Klubb: Liverpool Football ClubSmeknamn: The RedsGrundad: 1892Arena: Anfield, Liverpool (kap. 54 074)Manger: Jürgen KloppFansen i Liverpool hoppas och tror år efter år att man varje säsong ska bli det topplag man var för snart 30 år sen, men varje gång slutar det med att man får vara nöjda om man klarar av att säkra en Champions League -plats. Men även detta tillhör ovanligheterna på senare år. Någon säsong har det sett ut som det finns chans att ta hem titeln, men då halkar Gerrad till på ett bananskal och pokalen flyger all världens väg. Ska det funka den här gången?Kanske har The Reds visat upp det bästa spelet som något lag presterat hittills under säsongen när man varit som bäst, men man är lite för djupa dalar och har inte alls den jämnhet som t. ex. Chelsea visar upp. Man har trots allt bara två förluster och båda dessa har kommit på bortaplan. Burnley stod för en skräll i andra omgången och tog en stabil 2-0-seger, men i matchen mot Bournemouth ledde Liverpool med 3-1en kvart före full tid innan laget rasade ihop fullständigt och förlorade med 4-3.Hemma på Anfield har man dock vägrat förlora än så länge under säsongen. Det är endast två matcher som man gått segerlösa från hemmaborgen: 0-0 mot ärkerivalen Man Utd och 2-2 mot West Ham i senaste hemmamatchen. Detta följde man dock upp med två raka bortasegrar mot Boro och Everton . Nu väntar två raka hemmamatcher och efter Stoke väntar Man City på Nyårsafton. Kanske har man mest fokus på den matchen?På Anfield har laget imponerande 21-6 i målskillnad på 7 macher, vilket man med grundskolekunskaper räknar ut är 3 gjorda mål per match.Man har ett stort avbräck i truppen med Coutinho på skadelistan. Där hittar vi även Origi, Ings, Grujic och Matip.Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: Bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)Manager: Mark Hughes Aj, aj, aj! Det blev ett riktigt pinsamt ras i senaste omgången när Stoke fick fördelen att spela med en man mer i 1,5 halvlek mot Leicester . Efter en stabil 2-0-ledning släppte man onödigt in gästerna i matchen i andra halvlek och lät dem t o m kvittera i slutet av matchen. Istället för att fortsätta att trycka på för fler mål mot ett decimerat manskap, så blev man smått ängsliga ju längre halvleken gick och Rävarna tog meter för meter i samband med att spelarna i The Potters gjorde enkla, individuella misstag.Många har hävt ut sin ilska på Mark Hughes för detta och visst är han den högst ansvarige för misslyckandet, men även spelarna har en betydande del i detta. Man måste kunna kräva av välbetalda spelare att kunna ta det enkla valet i olika situationer och inte låta sig bli stressade när man äger matchen. Det var ett flertal sådana situationer som till sist ledde till att Leicester kunde komma in i matchen, menar jag.Nu väntar Liverpool på Anfield och med tanke på Stoke's resultat där genom åren och hemmalagets ovan nämnda form, så är det väl ingen som förväntar sig något annat än en förlust. Men vi har lyckats fälla större elefanter än Liverpool, även på bortaplan. Då behöver dock alla spelare visa samma inställning som man gjort i dessa elefantvältar-matcher. Alla måste ligga på högsta nivå, för vi vet att lägstanivån hos vissa spelare inte håller i den här typen av matcher. Marko Arnautovic är fortfarande avstängd och han blir självklart ett avbräck, men det hade varit spännande att få se Sobhi få chansen på vänsterkanten. Nu tror jag dock inte Hughes vågar chansa med den unge egyptiern, utan satsar på stabilare kort för att få med sig ett bra resultat.Största frågan är kanske hur han väljer att formera mittfältet och jag tror att Bojan får gå ut till bänken igen. Jag tror inte att Shaqiri får chansen från start i den här matchen heller, främst med anledning av det jag ovan nämnt: det är spelare med väldigt låg lägstanivå och jag tror att Hughes hellre satsar på krigare i form av Charlie Adam från start.Det ska onekligen bli intressant att se hur vår Joe Allen blir mottagen på sin tidigare hemmaarena och hur han kommer att prestera mot sina gamla lagkamrater.Förutom Arnie får Stoke klara sig utan Cameron, Ireland, Butland och Bardsley som alla är skadade.GrantJohnsonShawcrossDioufWhelanImbulaPietersAdamAllenWaltersMatchen spelas på Anfield på tisdag kväll med matchstart kl.18.15. Domare i matchen är Michael Oliver.Visst hade det varit helt underbart med en seger borta mot Liverpool, inte minst med tanke på att Sverige är överfylLt med självgoda supporters till detta lag. Jag tror få saker skulle slå en seger på Anfield, det har ju ändå gått ett tag sedan 6-1 på Britannia Stadium. Men hur det än går så förväntar jag mig ett gäng krigande Stokies på plan och en välfylld bortasektion som i vanlig ordning hörs mest på Anfield.