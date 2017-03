Inför Manchester City-Stoke

Efter den bekväma segern mot Middlesbrough under helgen som gick blir det nu betydligt tuffare motstånd när Manchester City väntar på bortaplan.

Stoke svarade i helgen upp bra efter den svaga insatsen helgen innan. Middlesbrough besegrades ganska enkelt och matchhjälte blev Marko Arnautovic med sina två mål under första halvlek. Denna omgångens motståndare, Manchester City, mötte Sunderland på bortaplan under söndagen och vann med 2-0.Klubb: Manchester CitySmeknamn: The CitizensGrundad: 1880Arena: City of Manchester StadiumManager: Pep GuardiolaManchester City befinner sig för närvarande på en tredje plats i ligan, elva poäng bakom ledande Chelsea. Ett försprång som kan minska ytterligare om de vinner den hängmatch laget har. I senaste matchen besegrade laget Sunderland på bortaplan med 2-0. Detta efter att Sergio Agüero gett laget ledningen strax innan paus och efter densamma utökade Leroy Sané ledningen. För egen del tror jag dock inte att Manchester City kommer att ge Chelsea en match om ligatiteln, inte något annat lag heller för den delen.I Champions League ser det bra ut för klubben. I en fantastisk match mot Monaco lyckades Manchester City vända ett underläge till vinst med 5-3 efter en bra avslutning av matchen. Det ska dock sägas att Monaco var riktigt bra i matchen och det är långt ifrån klart att laget från England går vidare.Klubben är även vidare i FA-cupen, detta efter att ha vunnit i omspelsmatchen mot Huddersfield med 5-1 på hemmaplan. Första matchen slutade mållös. I kvartsfinalen väntar nu Middlesbrough i ett möte på Riverside Stadium.Manchester City var det första laget som besökte bet365 Stadium denna säsong. Laget åkte hem från denna bortamatch med en 4-1 seger efter att Agüero och Agudo gjort två mål var. Målskytt för Stoke i denna match var den nu utlånade Bojan Krkic som satte en straff i början på andra halvlek.Manager Pep Guardiola väntar på besked om Vincent Kompany kan medverka i denna match. Klart är att Gabriel Jesus och Ilkay Gundogan missar matchen pga skador.Manchester CitySunderland (Premier League) 2-0Huddersfield (FA-cupen) 5-1AS Monaco (Champions League) 5-3Huddersfield (FA-cupen) 0-0Bournemouth (Premier League) 2-0StokeMiddlesbrough (Premier League) 2-0Tottenham (Premier League) 0-4Crystal Palace (Premier League) 1-0West Bromwich (Premier League) 0-1Everton (Premier League) 1-1Manchester City Pep Guardiola: "It's a pity that the distance between Chelsea and Manchester City is so big, but that's true. We started the season with 10 games winning, but our game was not like today. I feel we are playing quite well and that's why we are getting results. But now, of course, we are in a position when you arrive in March and April, every game if you win, you stay; if you lose, you are out."Stoke City Mark Hughes: "I'm sure we can be an irritant and cause Man City and Chelsea problems in the next two games. It may be that we look at shaping up to be a little bit more frustrating. I've always backed my teams to go there and have a go because I feel we've got good talent that can test any team in the Premier League. But sometimes if you're not quite there and everybody is not quite playing to their maximum you can get caught out. It's just where I see us at the moment."Marko Arnautovic två mål har så klart diskuterats en del men framför allt har det nog varit lite mer snack om Ramadan Sobhi's härliga insats.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: bet365 StadiumManager: Mark HughesStoke tog sig i kragen under helgen som gick då Middlesbrough besegrades relativt enkelt med 2-0. Riktigt skönt efter att laget blivit utspelat helgen innan mot Tottenham. Efter att ha sumpat några målchanser tidigt i matchen blev det Marko Arnautovic som spräckte nollan strax innan halvtimman var spelad. Samme man utökade ledningen precis innan paus och det blev matchens sista mål Stoke borde dock ha vunnit med något större siffror då chanser skapades under andra halvlek men det ville sig inte i avslutningarna framför Boothen End.Ett stort utropstecken i matchen mot Middlesbrough var egyptiern Ramadan Sobhi. I andra halvlek visade han upp ett spel som lovar mycket gott inför framtiden. Hoppas "Ramadona", som han kallas i Egypten, fortsätter i samma stil under säsongsavslutningen.Ett annat utropstecken i matchen under helgen var att försvaret tog revansch från omgången innan. Det såg betydligt bättre ut men samtidigt ska vi väl säga att Middlesbrough inte hotade speciellt mycket. En som jag däremot inte imponeras av för tillfället är Glen Johnson som jag tyckte gjorde en svag insats mot Middlesbrough. Den platsen måste nog Stoke se över till nästa säsong.Amerikanen Geoff Cameron fick en startplats efter en lång tids frånvaro i startelvan. Tycker att Cameron gjorde en stabil insats även om han såg lite ringrostig ut emellanåt. Skönt dock att ha honom tillbaka då han är användbar på andra platser i laget.I matchen mot Middlesbrough fick vår mittback Bruno Martins Indi lämna planen pga skada i slutet på matchen och man befarade en allvarlig skada. Det har dock kommit positiva nyheter angående Martins Indi men det är dock mycket tveksamt om det blir spel i denna match. Två andra spelare som medverkade senast, Marko Arnautovic och Glen Johnson, är också tveksamma inför onsdagskvällens match. Positiva nyheter kommer när det gäller målvakten Jack Butland och det verkar som att han kommer att spela i en match med U23-laget under helgen. Anfallaren Wilfried Bony kan inte vara med i matchen pga att han är utlånad till Stoke från Manchester City.GrantBardsleyShawcrossMuniesaPietersCameronWhelanShaqiriAllenSobhiBerahinoDomare i matchen är Neil Swarbrick och han blåser igång matchen kl 21.Detta är en match som egentligen skulle spelats kommande helg men som nu blivit flyttad.Inför matchen mot Tottenham trodde man på en bra chans i och med deras spelschema. Nu möter vi ett lag med ännu tuffare spelschema, låt oss hoppas på bättre insats i denna bortamatch.