Inför Southampton v. Stoke City

Nä, det här var verkligen inte vad vi hoppades att få ut av den här säsongen och den här truppen! Det känns både skönt och befriande att säsongen tar slut den här helgen. Stoke har för närvarande en poäng mindre än vad man hade under sin hittills sämsta säsong i Premier League, vilken var 2012-13.



Detta med den bästa truppen man haft i modern historia och det känns mycket tråkigt att det har gått så illa. Frågan är om Hughes är rätt man att leda laget? Han har dock lett laget till raka 9:e platser, vilket är ett mycket bra facit och Pulis var aldrig i närheten av det. Men det känns som han har nått vägs ände nu, han verkar inte förmå mer.



Men det är sparsamt med kommentarerna om hans framtid från klubbledningen och det enda man kan läsa är att de står bakom sin manager. Samtidigt som det florerar mängder av omröstningar om hans framtid i klubben. Vi får väl vänta och se vad som händer efter säsongen, men av uttalandena att döma så lär han vara kvar även nästa säsong.



Till matchen mot Southampton får han troligen klara sig utan Arnautovic som skadade sin armbåge i matchen mot Arsenal. Österrikaren kommer att testas sent inför matchen. I övrigt finns inga skador i truppen förutom de tidigare på Afellay och Ireland.



Trolig startelva:

Butland



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Whelan

Cameron



Shaqiri

Allen

Sobhi



Berahino



Stoke City's officiella hemsida



Southamptons officiella hemsida



Southamptons svenskafans-sida



Matchens spelas söndag kl.16.00 på St Mary's Stadium. Domare i matchen är Lee Probert och samtliga matcher i den avslutande ligaomgången visas direkt. Vår match sänds på Viaplay.



Samma dag som den här matchen spelas så är det fyra år sedan Tony Pulis lämnade Stoke. Även om Hughes nådde högre placeringar än sin landsman, så känns det ändå som Pulis åstadkom något större med Stoke City.



Under våren har man bara längtat efter att den här säsongen ska ta slut, så vi kan ta nya tag i augusti. Det har verkligen varit en stor besvikelse att följa Stoke säsongen 2016-17, där man kanske haft sin bästa trupp i modern tid, men ändå lyckats åstadkomma så lite.Säsongen avslutas mot Southampton på St Mary's och värdlaget har också haft det lite jobbigt under säsonen, men The Saints har ryckt upp sig på slutet och tagit sig upp till den övre halvan av tabellen.Klubb: Southampton Football ClubSmeknamn: The SaintsGrundad: 1885 (som St Mary's Y.M.A.)Areana: St Mary's Stadium, Southampton (kap. 32 505)Manager: Claude Puel Southampton fick återigen leta efter en ny manager under sommaren efter att Koeman lämnat för Everton . In på scenen klev istället fransmannen Claude Puel, som fick förtroendet att ta över en, till viss del, sönderköpt trupp. Men även om de har vacklat lite under säsongen, så har de ryckt upp sig under våren och man ligger för närvarande på en åttonde plats i tabellen.Man har även gått långt i Ligacupen där man nådde finalen på Wembley. Där hade man dock ett visst mått av oflyt och besegrades av Manchester U nited, som vann med 3-2.The Saints har spelat fin fotboll under alla säsonger sedan man tog klivet upp i Premier League igen, efter man harvat i de lägre divisionerna under ett antal säsonger. Klubben har haft intressanta tränarnamn som efter fina säsonger vandrat vidare till större klubbar, samtidigt som Liverpool och andra klubbar roffat åt sig godbitarna i truppen. Ändå lyckas man få ihop ett slagkraftigt lag varje säsong. Imponerande och avundsvärt!Till den här matchen får man dock klara sig utan Shane long som skadade sig mot Boro. Dessutom har man tveksamheter på både Cedric Soares och Ryan Bertrand So'tonMan Utd, h (PL) 0-0Boro, b (PL) 2-1 Arsenal , h (PL) 0-2Liverpool, b (PL) 0-0Hull, h (PL) 0-0StokeArsenal, h (PL) 1-4B'mouth, b (PL) 2-2West Ham, h (PL) 0-0Swansea, b (PL) 0-2Hull, h (PL) 3-1"After a long season, our players have a good focus about this last game. We can finish strong.""It's fair to say that we haven't hit our targets this season, so it is disappointing. It isn't disastrous though, I don't feel.Everybody wants to be stimulated by progressive seasons, and of the four I have been here this is the first that we have fallen short."En usel säsong är på väg mot sitt slut och självklart pratas det mycket om nästa säsong i The Potteries. Ska Hughes ska vara kvar? Vilka spelare ska lämna truppen? Kan de utlånade spanjorerna återfå nytt liv? Kan man lösa ett kontrakt med Martins Indi? Många frågor, men få svar än så länge...Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: bet 365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)