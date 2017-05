Inför Stoke-Arsenal

Det är dags för säsongsavslutning på hemmaplan för The Potters del och den sker mot Arsenal.

Stoke gjorde äntligen mål på bortaplan förra helgen då de fick med sig en poäng hem från matchen mot Bournemouth. Arsenal har spelat en hängmatch i veckan mot Southampton och den gav tre nya poäng till Londonlaget i jakten på en Champions Leageu-plats.Klubb: ArsenalSmeknamn: The GunnersGrundad: 1886Arena: Emirates StadiumManager: Arsene WengerDet såg ett tag ut som att Arsenal var helt borta i jakten på en Champions League-plats men helt plötsligt är laget inne i racet igen. Två raka trepoängare, 2-0 i bägge, mot Manchester United och Southampton har gjort att chansen absolut finns.Arsenal har tagit sig vidare till final i FA-cupen och den säkrades genom att laget besegrade Manchester City i semifinalen på Wembley. I finalen kommer de att ställas mot Chelsea. När det gäller Champions League gick laget vidare från gruppspelet men i lottningen fick de Bayern München och blev utslagna. I säsongens ligacup gick laget vidare till kvartsfinal där Southampton blev för svåra på Emirates Stadium.Det är säkert många Arsenelfans som hade ännu större förhoppningar på säsongen, t ex en ligatitel. Det är så klart höga förväntningar bland fansen men ovanstående statistik är väl inte så dåligt? Kan de "sno" en Champions League plats slutskedet och/eller vinna FA-cupen borde de vara nöjda. Manager Arsene Wenger har fått utstå en hel del kritik under säsongen och många Arsenalfans vill nog se ett managerbyte till nästa säsong. Wenger har varit i klubben sedan 1996Alex Oxlade-Chamberlain utgick pga skada i matchen mot Southampton i onsdags men sägs vara ok för spel i denna match. Laurent Koscielny kommer att testas under lördagen för att se om han kan medverka.ArsenalSouthampton (Premier League) 2-0Manchester United (Premier League) 2-0Tottenham (Premier League) 0-2Leicester (Premier League) 1-0Manchester City (FA-cupen) 2-1StokeBournemouth (Premier League) 2-2West Ham (Premier League) 0-0Swansea (Premier League) 0-2Hull (Premier League) 3-1Liverpool (Premier League) 1-2Stoke manager Mark Hughes: "We know that everything has to go for us if we are to finish in eighth spot, but if we win our two games then we will give ourselves a fighting chance of doing that. Things at times maybe haven't gone the way we would have liked this season, and that is for many reasons, but we still have a chance of finishing the season in our highest ever Premier League position. We see ourselves as a top-10 club, and if we do fall short this season then we will put our hands up and acknowledge that, but I can assure you we will be far stronger next season."Arsenal manager Arsene Wenger: "Traditionally there is a fierce rivalry and they had always a very direct game against us. Overall, I must say as well that they have had good teams. Stoke are now regular participants in the Premier League for years, and that means that anybody who goes there is in trouble. We have to show character again. We know we have to play to win the games, so let's keep the focus on the way we want to play and on our team spirit."Det säkrade kontraktet har så klart diskuterats. Något som även diskuterats på forum och i media är Giannelli Imbula som ser ut att lämna klubben i sommar. Stokes dyraste värvning genom tiderna har inte lyckats och Mark Hughes bekräftade i veckan att Imbula troligtvis kommer att lämna.Mycket snack om rivaliteteten mellan de här bägge lagen. För många Stokefans (i den något äldre generationen) ligger det här långt tillbaka i tiden, troligtvis långt innan de flesta Arsenalfans här på svenskafans drog sitt första andetag. Så det handlar inte bara om ett brutet ben en lördag kväll på Britannia Stadium.Kan vi hoppas på ett slut med buandet åt Ryan Shawcross/Aaron Ramsey? Tror tyvärr inte det.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: Bet365 StadiumManager: Mark HughesEfter poängen mot Bournemouth i lördags står det nu klart att Stoke City spelar i Premier League även nästa säsong. Stoke var i ledningen två gånger under matchen men det räckte inte för att bärga tre poäng. Nu ska säsongen avslutas med denna hemmamatch mot Arsenal och därefter en bortamatch mot Southampton. Skulle det bli maxutdelning på dessa bägge matcher finns chansen att Stoke klättrar ett antal placeringar från sin nuvarande trettonde plats.Det blir alltså så att Stoke City påbörjar sin tionde raka säsong i Premier League i augusti, vem hade trott det? I augusti 2008 spelade Stoke sin premiärmatch i Premier League och det blev som nykomling en förlust med 3-1. Många dömde ut oss direkt och menade att Stoke gick mot en säker nedflyttning. Det gick t o m så långt att spelbolaget Paddy Power betalade ut pengar till dem som spelat på att Stoke skulle åka ut. Ett beslut som de fick ångra.Trots fortsatt spel i Premier League måste jag säga att denna säsong är en liten besvikelse. Även om kontraktet säkrades så sent som förra lördagen kan man väl inte påstå att vi varit direkt inblandade i någon nedflyttningsstrid. Men jag hade större förväntningar på denna säsong med tanke på den trupp Mark Hughes har haft till sitt förfogande. Det är med viss osäkerhet och många frågetecken man ser fram mot vad som kommer att hända efter säsongen. Helt klart är väl att Stoke behöver "renovera" truppen en aning. Och blir det i så fall med Mark Hughes som manager?I säsongens första match mellan lagen tog Stoke ledningen på straff genom Charlie Adam och hade sedan tillfälle att utöka ledningen. I stället vände Arsenal på detta och det blev till slut en ganska bekväm seger för dem, 3-1.Mame Biram Diouf fick chansen på topp mot Bournemouth och han blev målskytt. Blir det fortsatt spel för Diouf i denna match eller väljer Mark Hughes att ge Saido Berahino chansen? Och hur formerar Hughes mittfältsstyrkan, blir det Cameron och Whelan som lite mer defensiva mittfältare? Eller väljer han att dra ner Allen och låta Shaqiri ta hans plats? Vi får se, en timma innan matchstart har vi svaret.Mark Hughes har en frisk trupp att tillgå, endast långtidsskadade Ibrahim Afellay och Stephen Ireland saknas i Stoke till denna match.ButlandJohnsonShawcrossMartins IndiMuniesaCameronWhelanShaqiriAllenArnautovicDioufDomare i denna avslutningsmatch på Bet365 Stadium för denna säsong är Mike Dean. Matchstart är kl 18:30 och matchen kan ses direkt på Viasat.Arsenal har inte vunnit borta mot Stoke på sex matcher, en svit som gärna får utökas.Det hade varit skoj att få avsluta rapporterandet denna säsong för min del med en snygg avslutning av The Potters och tre poäng.