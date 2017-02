2017-02-11 16:00

Stoke - Crystal Palace



Stoke har haft väldigt svårt mot Crystal Palace på senare tid.

Inför Stoke City v. Crystal Palace

Efter den sura förlusten förra helgen får nu Stoke chansen att studsa tillbaka, när man tar emot bottenlaget Crystal Palace hemma på Bet365 Stadium.





Motståndarna:

Klubb: Crystal Palace Football Club

Smeknamn: The Eagles

Grundad: 1905

Arena: Selhurst Park, Croydon, London (kap. 25 456)

Manager: Sam Allardyce







The Eagles har en väldigt dålig formkurva och den blev ännu sämre förra helgen, när man rasade ihop fullständigt hemma mot



Resultaten har gjort att laget är fast förankrat i botten och det har inte blivit mycket effekt av att Sam Allardyce tagit över det sjunkande skeppet. På 24 matcher har man skrapat ihop 5 vinster och 4 oavgjorda vilket ger totalt 19 poäng och näst sista plats i tabellen. Man har dock bara 2 ynka poäng upp till rätt sida sträcket.



I FA-cupen tog man sig vidare till 4:e rundan efter att man slagit ut



Man har värvat en del spelare under januarifönstret för att lösa sin prekära situation med en lång skadelista. Men nyförvärvet Schlupp kan inte deltaga i matchen mot Stoke pga hamstring-skada. Däremot har Luka Milivojevic fått klart med sitt visum och



Fem senaste:

Crystal Palace

Sunderland, h (PL) 0-4

Bournemouth, b (PL) 2-0

Man City, h (FA-cup) 0-3

Everton, h (PL) 0-1

West Ham, b (PL) 0-3



Stoke

WBA, b (PL) 0-1

Everton, h (PL) 1-1

Man Uthd, h (PL) 1-1

Sunderland, b (PL) 3-1

Wolves, h (FA-cupen) 0-2



Vad har hänt sen förra matchen:

Det har blivit lite infekterad stämning mellan Stoke och West Brom efter senaste matchen. Mycket stavas Berahino och i



Managerna inför matchen:

Stoke City manager Mark Hughes: "The game will be difficult for us because clearly Palace had a poor performance and result last time out, and you would imagine without a doubt there will be a reaction from them.They are struggling a little bit for form and in a bad place - but actually I view it as probably the worst result for us because you know they will be better than they were last week.We have to be ready and make sure that we impose our game on them, and not vice versa."



Crystal Palace manager Sam Allardyce on last week's 4-0 home defeat by Sunderland: "By the end of Sunday morning it was all clear what we'd been through and how we'd let ourselves down.It is something we don't want to do again, I don't want to bring them in at seven o'clock in the morning just to get it out of the way but hopefully it has had the desired effect.Last Saturday at home, it was like a hot knife through butter as they say, we were wide open and had no defensive solidarity so we have got to get back to knowing what gets us out of the position we are in."



The Potters:

Klubb: Stoke City Football Club

Smeknamn: The Potters

Grundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)

Arena: Bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap.. 27 902)

Manager: Mark Hughes







Det blev återigen ett dystert resultat mot West Brom förra helgen. The Baggies som alltid varit vår favoritmotståndare har blivit ett riktigt bogey team för The Potters sedan Tony Pulis tog över laget.



Nu väntar ett annat bogey team i form av Crystal Palace, men med tanke på deras form och alla deras skador så borde Stoke vara klara favoriter och ta hem det här. Men vi vet ju hur det brukar gå när Stoke är klara favoriter... och vi har inte vunnit mot The Eagles sedan 24 augusti 2013, vilket var (om jag inte minns fel) Mark Hughes första seger som manager för Stoke. Sammanlagt i liga- och cupspel så har Stoke spelat 7 matcher på raken mot Palace utan att vinna. Och de två senaste hemmamatcherna har slutat med förlust.



Hur Mark Hughes tänker formera laget idag kanske inte är så svårt att gissa på de flesta positionerna. Shaqiri är fortfarande borta pga skada, men Afellay har inte rosat marknaden riktigt på den positionen. Sobhi är åter tillgänglig för spel efter Afrikanska mästerskapen och möjligen vågar Hughes sätta Arnie på högerkanten för att låta egyptiern ta hand om vänsterkanten. Ett annat alternativ är att låta Berahino springa på högersidan, för jag tror inte Sparky väljer att peta Crouch som nominerats till januari månads spelare.



Det kanske kan tyckas tråkigt med åldermannen Crouchie i startelvan, men han har ju faktiskt levererat under inledningen av 2017 och han är en hyvens spelare, som alltid gör sitt yttersta i alla matcher. Ett riktigt proffs, som dessutom alltid har glimten i ögat. Det är svårt att inte tycka om en sån spelare.



I försvaret så tvingas



Trolig startelva:

Grant



Bardsley

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Whelan

Adam



Berahino

Allen

Arnautovic



Crouch



Länkar:

Stoke City's officiella hemsida



Crystal Palace's officella hemsida



Crystal Palace's svenskafans-sida



Några ord till:

Matchen spelas denna lördag med matchstart kl. 16.00 på Bet365 Stadium. Domare i matchen är vår gamle "favorit" Martin Atkinson.



2 raka hemmaförluster mot Palace känns väldigt märkligt och det är verkligen dags att ändra på det nu!



COME ON STOKE!



2017-02-11 11:40:00

