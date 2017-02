2017-02-01 21:00

Stoke - Everton



Får vi se Berahino iklädd tröjan på Bet365 Stadium mot Everton?

Inför Stoke City v Everton

Vi fick klara oss utan Stoke i helgen som gick p.g.a. att The Potters var utslagna i FA-cupen. Men vi behöver inte vänta alltför länge då det är full ligaomgång under veckan. För The Potters väntar hemmamatch mot Everton på onsdagskvällen.





Motståndarna:

Klubb: Everton Football Club

Smeknamn: The Toffees, The Blues

Grundad: 1878

Arena: Goodison Park,

Manager: Ronald Koeman







Everton har varit riktigt bra på senare tid och har tre raka segrar, där vinsten mot Man City sticker ut mest. Inte minst för att man krossade miljardbygget med hela 4-0! Senaste förlusten för The Toffees kom i derbyt hemma mot Liverpool 19 december.



Koeman verkar ha fått ordning på ett tveksamt Everton till sist och man parkerar på en 7:e plats i tabellen på 36 poäng, 5 bakom Man Utd på 6:e platsen. Men man har hyfsat goda möjligheter att avancera och blanda sig i striden om placeringarna ovanför dem.



I FA-cupen åkte man ut direkt i 3:e omgången efter förlust hemma mot



Under Silly season har man lyckats värva till sig en 19-årig guldklimp från Charlton. £10 milj fick man lägga upp för Ademola Lookmans namnteckning.







Fem senaste:

Everton

Crystal Palace, b (PL) 1-0

Man City, h (PL) 4-0

Leicester, h (FA-cupen) 1-2

So'ton, h (PL) 3-0

Hull, b (PL) 2-2



Stoke

Man Utd, h (PL) 1-1

Sunderlan, b (PL) 3-1

Wolves, h (FA-cupen) 0-2

Watford, h (PL) 2-0

Chelsea, b (PL) 2-4



The Potters:

Klubb: Stoke City Football Club

Smeknamn: The Potters

Grundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)

Arena: Bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)

Manager:







Tyvärr kunde inte Stoke hålla emot hela vägen i senast omgången hemma mot



Under fönstret har vi sett ett antal spelare försvinna från klubben på lån till andra klubbar, där den som sticker ut mest är Bojan. Det är med visst vemod man kan konstatera detta, men Mark Hughes tyckte att han behövde få lite speltid, eftersom



Glädjande är dock att Stoke äntligen lyckades signa Berahino efter sju sorger och åtta bedrövelser. 12 millar fick man till sist slänga upp och det är väl lite gambling med tanke på hur lite han har fått spela i Tony Pulis frysbox. Men förhoppningsvis kan han bli den målgörare som vi så länge har suktat efter. Hughes har annonserat att nyförvärvet kommer att ingå i truppen mot Everton.



Två som sannolikt inte kommer att göra detta är Bony och Diouff, trots att deras landslag är utslagna ur Afrikanska mästerskapen. Detta mästerskap hindrar även Sobhi från deltagande då Egyptien är upptagna med semifinal ikväll. På skadelistan hittar vi sedan länge Cameron, Ireland och Butland. Den har på senare tid utökats av Walters.



Trolig startelva:

Grant



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Whelan

Adam



Shaqiri

Allen

Arnautovic



Berahino



Länkar:

Stoke City's officiella hemsida



Evertons officiella hemsida



Evertons svenskafans-sida



Några ord till:

Matchen spelas på Bet365 Stadium på onsdag kväll med matchstart kl.21.00. Domare i matchen är Craig Pawson. Viazlat kör ingen livesändning av matchen då vi konkurrerar med båda Manchesterlagen, som också har match ikväll.



Matcherna mot Everton har på senare år varit varierande upplevelser för oss Stokies. Ömsom vin av finaste märke, ömsom avloppsvatten. Förra säsongen vann Stoke en av sina mest minnsevärda matcher i historien på Goodison Park, men vårens möte på The Brit slutade med en klar seger för The Toffees, efter ett uselt försvarsspel hos The Potters. I höstas fick vi däng borta, så nu är det inte mer än rätt att vi knappar in avståndet till kvällens motståndare när matchuret visar full tid.



COME ON STOKE!

Stoke har tre raka ligamatcher utan förlust och man möter ett Everton som har en än bättre form, då man inte inkasserat någon förlust i ligan sedan 19 december.Klubb: Everton Football ClubSmeknamn: The Toffees, The BluesGrundad: 1878Arena: Goodison Park, Liverpool (kap. 39 572)Manager: Ronald KoemanEverton har varit riktigt bra på senare tid och har tre raka segrar, där vinsten mot Man City sticker ut mest. Inte minst för att man krossade miljardbygget med hela 4-0! Senaste förlusten för The Toffees kom i derbyt hemma mot Liverpool 19 december.Koeman verkar ha fått ordning på ett tveksamt Everton till sist och man parkerar på en 7:e plats i tabellen på 36 poäng, 5 bakom Man Utd på 6:e platsen. Men man har hyfsat goda möjligheter att avancera och blanda sig i striden om placeringarna ovanför dem.I FA-cupen åkte man ut direkt i 3:e omgången efter förlust hemma mot Leicester med 1-2.Under Silly season har man lyckats värva till sig en 19-årig guldklimp från Charlton. £10 milj fick man lägga upp för Ademola Lookmans namnteckning. Idrissa Gueye har varit hemma i Afrika och spelat mästerskapen, men trots att hans landslag är utslaget så kommer han inte att delta i den här matchen. Koeman har redan bekräftat målet kommer att vaktas av Joel Robles . På Evertons skadelista finner vi Besic, Bolasie, Calvert-Lewin och Garbutt.EvertonCrystal Palace, b (PL) 1-0Man City, h (PL) 4-0Leicester, h (FA-cupen) 1-2So'ton, h (PL) 3-0Hull, b (PL) 2-2StokeMan Utd, h (PL) 1-1Sunderlan, b (PL) 3-1Wolves, h (FA-cupen) 0-2Watford, h (PL) 2-0Chelsea, b (PL) 2-4Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: Bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)Manager: Mark Hughes Tyvärr kunde inte Stoke hålla emot hela vägen i senast omgången hemma mot Manchester U nited. 1-1 var väl kanske mer rättvisande sett till spelet, men Stoke höll uppe spelet väl och släppte inte till så många chanser. Sen kan man ju alltid fråga sig om de fem minuterna av tillägg var motiverade. Någon påpekade att det berodde på maskning men jag har sett väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många matcher där det ledande laget maskar mot slutet av matchen, utan att domaren lägger till ett skvatt av tillägg. Det ÄR skillnad på skit och pannkaka! Kommer alltid att var så också...Under fönstret har vi sett ett antal spelare försvinna från klubben på lån till andra klubbar, där den som sticker ut mest är Bojan. Det är med visst vemod man kan konstatera detta, men Mark Hughes tyckte att han behövde få lite speltid, eftersom Joe Allen kommit in på Bojans position och gjort det förtjänstfullt. Jag hoppas verkligen att vi får se mer av Bojan i den randiga tröjan, men det återstår att se.Glädjande är dock att Stoke äntligen lyckades signa Berahino efter sju sorger och åtta bedrövelser. 12 millar fick man till sist slänga upp och det är väl lite gambling med tanke på hur lite han har fått spela i Tony Pulis frysbox. Men förhoppningsvis kan han bli den målgörare som vi så länge har suktat efter. Hughes har annonserat att nyförvärvet kommer att ingå i truppen mot Everton.Två som sannolikt inte kommer att göra detta är Bony och Diouff, trots att deras landslag är utslagna ur Afrikanska mästerskapen. Detta mästerskap hindrar även Sobhi från deltagande då Egyptien är upptagna med semifinal ikväll. På skadelistan hittar vi sedan länge Cameron, Ireland och Butland. Den har på senare tid utökats av Walters.GrantJohnsonShawcrossMartins IndiPietersWhelanAdamShaqiriAllenArnautovicBerahinoMatchen spelas på Bet365 Stadium på onsdag kväll med matchstart kl.21.00. Domare i matchen är Craig Pawson. Viazlat kör ingen livesändning av matchen då vi konkurrerar med båda Manchesterlagen, som också har match ikväll.Matcherna mot Everton har på senare år varit varierande upplevelser för oss Stokies. Ömsom vin av finaste märke, ömsom avloppsvatten. Förra säsongen vann Stoke en av sina mest minnsevärda matcher i historien på Goodison Park, men vårens möte på The Brit slutade med en klar seger för The Toffees, efter ett uselt försvarsspel hos The Potters. I höstas fick vi däng borta, så nu är det inte mer än rätt att vi knappar in avståndet till kvällens motståndare när matchuret visar full tid.

0 KOMMENTARER 85 VISNINGAR 0 KOMMENTARER85 VISNINGAR LARS-GUNNAR PERLINGER

2017-02-01 13:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2017-02-01 13:05:00

Stoke

2017-02-01 07:00:00

Stoke

2017-01-22 11:25:00

Stoke

2017-01-20 21:50:00

Stoke

2017-01-20 20:50:00

Stoke

2017-01-15 01:58:00

Stoke

2017-01-14 02:03:00

Stoke

2017-01-08 09:15:00

Stoke

2017-01-06 20:45:00

Stoke

2017-01-04 17:25:00

ANNONS:

Vi fick klara oss utan Stoke i helgen som gick p.g.a. att The Potters var utslagna i FA-cupen. Men vi behöver inte vänta alltför länge då det är full ligaomgång under veckan. För The Potters väntar hemmamatch mot Everton på onsdagskvällen.Stoke var nära att ta hem sin tredje raka seger i Premier League men "Fergie Time" räddade Manchester United ännu en gång.Efter förra helgens viktiga seger väntar nu en hemmatch mot Manchester United som inte förlorat på länge. Kan det vara dags nu?Stoke tog en viktig och välförtjänt seger när man lyckades besegra Sunderland borta med 3-1. Det var första bortasegern mot The Black Cats i Premier League och den första sedan 1994.Efter debaclet i FA-cupen får Stoke koncentrera sig fullt ut på ligan och i helgen väntar en tuff bortamatch mot ett i botten kämpande Sunderland.Förhoppningarna om en lång resa i FA-cupen försvann i och med att Wolverhampton vann på bet365 Stadium.Det är dags för tredje omgången i FA-cupen och för The Potters del väntar match mot Wolverhampton på bet365 Stadium.