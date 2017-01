Inför Stoke City v. Watford

Matcherna duggar tätt i England kring jul och nyår och bara tre dagar efter förlusten mot Chelsea väntar en ny drabbning för Stoke. Denna gång står Watford för motståndet när de gästar Bet365 Stadium.

Det är många matcher den här tiden på året och Stoke spelar på tisdagen sin tredje match på en vecka. Två förluster har man åkt på i bortamatcherna mot Liverpool och Chelsea, men Watford känns som ett lagom motstånd för att vända en negativ trend.



Motståndarna:

Klubb: Watford Football Club

Smeknamn: The Hornets, The Golden Boys, Yellow Army, The 'Orns.

Grundad: 1881

Arena: Vicarage Road, Watford (kap. 21 438)

Manager: Walter Mazzarri







Watford har en än sämre form än vad Stoke har. På de fyra senaste matcherna har man bara lyckats skrapa ihop en poäng. Denna togs via 1-1 hemma mot Crystal Palace på Boxing Day. Senaste segern togs hemma mot Everton 10 december i en match som slutade 3-2. Det är också den enda segern på de 7 senaste matcherna och ryktena har börjat surra kring den italienske tränaren Mazzarri.



Det har duggat tätt bland bytena på managerposten hos The Hornets på senare år. Inte mindre än sju tidigare managers har provat lyckan på Vicarage Road sedan 2012 och tanken var väl att Mazzarri skulle lyfta laget och göra dem till ett stabilt Premier League-lag. Men på senare tid har han börjat uttala sig om att målet för säsongen är att hänga kvar. Detta späder naturligtvis på ryktena om att matchen mot Stoke är superviktig för att inte även han ska få lämna en klubb som på senare har skaffat sig en sådan diger managerbytarkultur.



Man har trögt med målskyttet och har bara lyckats göra två mål på de senaste fyra ligamatcherna. Troy Deeney har dock gjort två mål i sina tre matcher mot Stoke. Försvaret har inte heller varit mycket att skryta med på bortaplan, på senare tid, då man snittat 3 insläppta mål på de fyra senaste matcherna på resande fot. Och man har en dags mindre vila än vad Stoke har sedan nyårshelgen, då Gomes fick vittja nätet fyra gånger på söndagen, hemma mot Spurs.



Skadelistan hos gästerna är lång, vilket inte gör det lättare för Mazzarri. Hela 10 spelare hittar vi på denna, sedan Juan Zuniga och Nordin Amrabat anslutit till den efter matchen mot Tottenham. Positivt för Watford är dock att man får tillbaka Miguel Britos efter en matchs avstängning.



Fem senaste:

Watford

Spurs, h (PL) 1-4

Palace, h (PL) 1-1

Sunderland, b (PL) 0-1

Man City, b (PL) 0-2

Everton, h (PL) 3-2



Stoke

Chelsea, b (PL) 2-4

Liverpool, b (PL) 1-4

Leicester, h (PL) 2-2

So'ton, h (PL) 0-0

Arsenal, b (PL) 1-3



Managersnack inför matchen:

Stoke manager Mark Hughes:

"We're giving goals up too readily. We'll address that. A lot of the elements of our play, apart from that, are very good. We had a good result against Watford not too long back. We just need to revisit our thoughts on that one and play as well as we know we can, but clearly take out the catastrophic errors."



Watford head coach Walter Mazzarri:

"We have 50 per cent less time to prepare than Stoke. They had more rest than us. It will be very difficult but I guarantee we will do everything possible to defend the badge."



The Potters:

Klubb: Stoke City Football Club

Smeknamn: The Potters

Grundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)

Arena: Bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)

Manager: Mark Hughes







Stoke har inte så mycket bättre form än The Hornets, då man bara tagit två poäng på de fyra senaste matcherna. Låt vara att The Potters har haft lite tuffare motstånd i möten med de två tätlagen på deras hemmaarenor, men sett över fem matcher så har Stoke fortfarande bara två poäng, medan Watford har fyra.



Vi anade att julmatcherna skulle bli tuffa redan innan vi visste att Chelsea och Liverpool skulle toppa tabellen. Lite för många mål i baken blev det, men att det skulle bli två förluster var väl ingen större överraskning. Då är poängtappet hemma mot Leicester en betydligt större missräkning. Där borde två poäng till gjort att The Potters legat högre upp i tabellen än den 15:e plats som det blivit efter måndagens resultat. Tabelläget ser jobbigt ut, men det skiljer fortfarande 6 poäng ner till Sunderland under sträcket, så avståndet dit ner,i poäng räknat, har inte minskat så drastiskt.



En spelare som vi saknat i dessa tre senaste matcherna är Arnautovic, men till den här matchen är österrikaren tillbaka och vi får hoppas att han är riktigt taggad och visar upp sig från sin bästa sida.



Ett annat positivt inslag är att vi äntligen fick se Afellay tillbaka i startelvan och vi hoppas han får fortsätta där och komma tillbaka i gott gammalt slag.



Däremot verkar Stoke få klara sig utan både Sobhi och Bony som är på väg till Afrikanska mästerskapen. Dessutom är det tveksamt och Walters kan komma till spel pga en knäskada.



Tråkigast är dock att det verkar som det inte blir något spel för Butland den här säsongen, men ikväll (måndag) rapporteras det om att Stoke kommit överens med Derby om en övergångssumma för Grant. Det kändes nödvändigt...



Trolig startelva:

Grant



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Shaqiri

Adam

Afellay

Allen

Diouf



Arnautovic



Länkar:

Stoke City's officiella hemsida



Watfords officiella hemsida



Watfords svenskafans-sida



Några ord till:

Matchen spelas på Bet365 Stadium på tisdag kväll med matchstart kl.21.00 och domare i matchen är Neil Swarbrick. Det blir ingen livesändning på Viasat, utan man får leta upp en stream om man vill se matchen direkt.



Statistik är ju något att hänga upp sig när man ska sia om utgången och Watford har inte förlorat någon av sina fyra senaste bortamatcher mot Stoke. Men Stoke har bara förlorat en av sina 7 senaste hemmamatcher, samtidigt som Watford bara vunnit en av sina 7 senaste ligamatcher.



Det här är dock en match som inget av lagen vill förlora, för båda ligger inom en poängs marginal och segraren kan lyfta upp tillbaka till tabellens mitt. Förloraren kan dock börjar känna av bottengängens frustande i nackhåren...



COME ON STOKE!