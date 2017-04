Inför Stoke City v West Ham United

Stoke har fyra matcher kvar och behöver åtminstone en seger till för att man ska känna sig helt säker på en tionde säsong i Premier League. Denna lördag tar man emot West Ham på bet365 Stadium där vi alla hoppas på att The Potters kan göra ett bra resultat så vi kan lägga en jobbig säsong till handlingarna.

Om Stoke hade klarat en pinne borta mot Swansea senast så hade man i praktiken kunnat räkna in den innevarande säsongen som klar, men istället så får vi bita på naglarna ytterligare någon vecka. Även om det känns osannolikt att Swansea skulle rada upp 5 segrar under resten av säsongen, inkluderande segrar mot Man Utd och Everton , så vet vi ju att större har skett.Klubb: West Ham United Football ClubSmeknamn: The Hammers, The IronsGrundad: 1895 (som Thames Ironworks)Arena: London Stadium, London (kap. 60 000)Manager: Slaven Bilic West Ham har inte heller sitt på det torra, en poäng efter Stoke på en 14:e plats i tabellen. Och man har en ännu sämre form - en seger på de 10 senaste matcherna! Den kom emot Swansea för 3 veckor sedan och efter det har man kryssat två matcher, men innan segern hade man fem raka förluster.Man kan därför räkna med att även The Hammers kommer att gå för tre poäng denna lördagsafton. Man får dock ingen hjälp med detta av Andy Carroll som är skadad. Dessutom är Cheikhou Kouyate, Winston Reid Arthur Masuaku och Diafra Sakho tveksamma till spel. Däremot är Mark Noble och Sam Byram tillbaka efter avstängning.HammersEverton, h (PL) 0-0Sunderland, b (PL) 2-2Swansea, h (PL) 1-0Arsenal, b (PL) 0-3Hull, b (PL) 1-2StokeSwansea, b (PL) 0-2Hull, h (PL) 3-1Liverpool, h (PL) 1-2Burnley, b (PL) 0-1Leicester, b (PL) 0-2Managers inför matchen:"The mood's fine. We're looking forward to the game. It's an important one for us, clearly. We were obviously disappointed with the result last weekend but, I've said all season, when we've had a disappointment, more often that not we've bounced back. And I fully expect us to have a good performance in front of our home crowd, get past 40 (points) and see if we can finish the season on a high.""People are talking about who is safe but it is irrelevant. We have four games left, a big game on Saturday and we are looking for points. There is a gap between us and mid-table, it is a small gap but with four games to go we are talking about 12 points and we have to concentrate on our next game. We are approaching them as four cup finals."Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: bet365 Stadium (kap. 27 902)Manager: Mark HughesVid det här laget på säsongen brukar vi ha kunnat känna oss rätt trygga på senare år och vi bör väl kunna göra det även nu, men förlusten mot Swansea gör att man får lite olustiga känslor. Det känns nästan omöjligt, men i ett skräckscenario så skullle alla resultat kunna gå emot oss, större under har definitivt skett. Men att Stoke skulle förlora fem raka matcher och att Swansea skulle vinna fem raka känns aningen surrealistiskt, även om det inte är omöjligt. Låt vara att det är en hel hög med lag på placeringarna under Stoke.En seger för Stoke i helgen samt att Swansea förlorar borta mot manure - då kännner jag att jag kan andas ut. Inget av detta känns på något vis omöjligt, men som erfaren Stokie så har man ständigt denna ångest på slutet av säsongen och man tittar hellre neråt i tabellen än uppåt. Nu vet vi att det är en hel hög med svenska Stokies på plats för att heja fram våra randiga hjältar och vi räknar med att de gör sitt jobb.Jag räknar med att Butland får starta även i den här matchen, något annat känns otänkbart. Shawcross ser nästan ut som att han skulle behöva ett klubb-byte, för han gör väldigt många fel och är lika svårpasserad som en traifk-kon för närvarande. Han är en ikon i Stoke, men frågan är hur länge han kan leva på det. Han har ett år kvar på kontraktet och jag vet faktiskt inte om jag är mer angelägen om att detta förlängs eller om jag önskar en ny (stabil) mittback. Det har ju pratats en del om John Terry på senare tid och han hade nog inte gjort bort sig, trots sin ålder.Det saknas målskyttar i Stoke! Berahino har fått många chanser sedan han anslöt under januari-fönstret, men ännu inte lyckats få in bollen. Många ifrågasätter honom, men själv tillhör jag de som tror att han kommer att lyckas när han väl får in bolluschlingen i nätet. Han har potentialen och det kännns närmare för varje gång jag ser honom. Förhoppningsvis lossnar det.Det finns inga nya skador i truppen, men det är osäkert om Jon Walters kan komma till spel.ButlandJohnsonShawcrossMartins IndiPietersShaqiriCameronAllenArnautovicCrouchBerahinoMatchen spelas lördag kl.16.00 på bet365 Stadium och domare i matchern är Lee Probert. Det blir ingen livesändning på Viazlat.Nu gäller det verkligen! Stoke behöver en trea till! Det känns lite som att man skiter i om det blir en ny 9:e placering, man vill bara att den här säsongen ska ta slut. Sen om nästa blir under ledning av Mark Hughes eller inte, det låter jag Coates avgöra. Det här har defintivt varit en mellansäsong - låt den bara ta slut.COME ON STOKE!