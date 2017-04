Inför Stoke-Hull

På påskafton ska The Potters efter fyra raka förluster försöka hitta tillbaka till poänggivande spel när Hull kommer på besök.

Stoke är inne i en tung period för tillfället och är nu uppe i fyra raka förluster. Hull hade två raka segrar innan de i lördags fick stryk borta mot Manchester City. Här kommer förutsättningarna inför lördagens match mellan lagen.Klubb: HullSmeknamn: The TigersGrundad: 1904Arena: KCOM StadiumManager: Marco SilvaNykomlingen Hull såg ett tag ut som ett säkert nedflyttningslag ett tag men har på senare tid skärpt till sig och spelat in en del poäng. Två raka viktiga hemmasegrar togs mot West Ham och Middlesbrough innan det i lördags blev förlust i bortamatchen mot Manchester City.Hull har gjort ett managerbyte denna säsong. Mike Phelen som inledde säsongen som manager i klubben fick under de första dagarna på detta år beskedet att han fick lämna sin post. In i hans ställe har Marco Silva kommit och laget har gjort ett lyft efter det bytet.Hull kan få tillbaka tre spelare till denna match. Tom Huddlestone, som var väldigt nära att bli en Stokespelare en gång i tiden, är tillbaka efter avstängning. Dessutom kan både Dieumerci Mbokani och Harry Maguire vara tillbaka efter skadeproblem.HullManchester City (Premier League) 1-3Middlesbrough (Premier League) 4-2West Ham (Premier League) 2-1Everton (Premier League) 0-4Swansea (Premier League) 2-1StokeLiverpool (Premier League) 1-2Burnley (Premier League) 0-1Leicester (Premier League) 0-2Chelsea (Premier League) 1-2Manchester City (Premier League) 0-0Mark Hughes: "Our mindset is good. We've had a run of fixtures that was always going to test us. We have done okay in games but made mistakes to allow good opposition good opportunities to score. We've got six games to go and we are going to try to win every one."Marco Silva: "We need to pick up points away to stay in the Premier League. We need to show and prove we can do that. It is important to end the run away from home. I think Stoke is a good chance for us. We must believe."Kritiken mot Mark Hughes blev inte mindre i och med förlusten mot Liverpool i lördags. Vid en intervju med ordförande Peter Coates nämndes managersituationen men vår ordförande säger att han har fortsatt förtroende för vår nuvarande manager.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: Bet365 StadiumManager: Mark HughesStoke var det klart bättre laget under första halvlek mot Liverpool men fick nöja sig med en ledning på ett mål i paus. I andra halvlek var det ombytta roller, Liverpools bägge inhoppare under pausen gjorde varsitt mål och därmed var den dagen förstörd för oss Stokefans. Efter matchen satt man och svor över Charlie Adams miss i början på andra halvlek, där kunde Stoke avgjort matchen. Nu är laget uppe i fyra raka förluster, låt oss hoppas att dystra sviten kan brytas denna lördag.Stoke och Hull har redan mötts en gång på bet365 Stadium denna säsong. Den gången gällde det spel i ligacupen och Hull vann med 2-1. Dag för revansch nu?Det finns några skadebekymmer för Stoke inför matchen. Klart är att Joe Allen missar matchen efter att ha fått lämna planen mot Liverpool under första halvlek. Det finns även tveksamheter för Jon Walters som även han gick ut i matchen senast. Ibrahim Afellay verkar få genomgå en operation och därmed blir det nog inte mer spel för hans del denna säsong. Något positivt, kanske är det så att Jack Butland kommer att vara med i truppen. Butland genomförde en match i veckan med U23.GrantBardsleyMartins IndiShawcrossPietersWhelanCameronShaqiriAdamArnautovicCrouchDomare i matchen är Stuart Attwell och matchen börjar kl 16 denna påskafton.Fyra raka förluster och två av dessa hemma på bet365 Stadium. Dags att sätta stopp för denna negativa trend nu Stoke! Vi Stokefans längtar efter en trepoängare!