Inför Stoke-Liverpool

Efter två raka bortamatcher, med förluster i bägge, är Stoke nu tillbaka på bet365 Stadium för match igen. Förhoppningsvis kan laget vända den negativa trenden när Liverpool kommer på besök.

Liverpools officiella hemsida

Liverpools svenskafans-sida

The Potters förlorade mot Burnley under veckan medan Liverpool kommer från en oavgjord match hemma på Anfield mot Bournemouth. Här kommer förutsättningar inför matchen på bet365 Stadium.Klubb: LiverpoolSmeknamn: The RedsGrundad: 1892Arena: AnfieldManager: Jürgen KloppLiverpool såg ut att ta andra raka hemmasegern inom några dagar när de i onsdags mötte Bournemouth. Men trots 2-1 ledning i andra halvlek lyckades bortalaget kvittera i slutskedet och få med sig en poäng från Anfield. Några dagar tidigare, på lördagen, hade Liverpool tagit en tung seger mot lokalkonkurrenten Everton.Trodde inför säsongen att Jürgen Klopp och hans Liverpool skulle ha en chans att konkurrera om ligatiteln men nu ligger de för många poäng efter. Laget befinner sig för närvarande på en tredje plats men med en match mer spelad och fem poäng efter Tottenham ser även andraplatsen omöjlig ut.När lagen möttes på Anfield i säsongens första möte var det Liverpool som tog en säger seger. Den såg dock inte så säker ut i början på matchen då Stoke var det bättre laget och tog ledningen genom Jon Walters.Philippe Coutinho fick utgå i matchen mot Bournemouth i veckan på grund av illamående och han har därefter missat träningen resten av veckan. Sadio Mane behöver operera sitt knä och är borta resten av säsongen och även Adam Lallana är borta. Däremot kan Joel Matip vara tillbaka i startelvan efter att ha haft problem med ryggen.LiverpoolBournemouth (Premier League) 2-2Everton (Premier League) 3-1Manchester City (Premier League) 1-1Burnley (Premier League) 2-1Arsenal (Premier League) 3-1StokeBurnley (Premier League) 0-1Leicester (Premier League) 0-2Chelsea (Premier League) 1-2Manchester City (Premier League) 0-0Middlesbrough (Premier League) 2-0Stoke manager Mark Hughes:"With the quality of opposition we have been up against in the last couple of weeks, you can argue this run of fixtures has been the most difficult we've had this season. Apart from Leicester, where I was disappointed with our performance, we've had decent-enough performances. That continued against Burnley because I felt we were the better team on the night. The way we view the season as a whole helps us because the focus is on the next game and the next series of fixtures. We set realistic goals throughout the season and move on to the next one."Liverpool manager Jurgen Klopp on the current injury and illness toll:"It compromises our situation and makes like not easy. These are the highest-quality players and if you took out all the players which we miss now from other teams I'd be surprised if they could play their best football. We don't play them (the top six) any more so we don't have influence on their games but I don't think 65 points will be enough to go to Champions League so we need to collect a few more points. But at this moment it is only how we can make a line-up against Stoke - and that is a real challenge."Efter den negativa trenden senaste tiden är Mark Hughes i centrum igen. Många höjer rösterna om hans avgång.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: bet365 StadiumManager: Mark HughesEfter segern mot Middlesbrough och bortapoängen mot Manchester City fanns förhoppningen om en trevlig vår ihop med The Potters men därefter har det inte spelats in en enda poäng på tre matcher. Först en sur förlust i slutskedet mot Chelsea hemma och därefter två svaga insatser i bortamatcherna mot Leicester och Burnley. Matchen mot Burnley spelades i tisdags och här borde Stoke fått något med sig. Men i andra halvlek fick Burnley en av få chanser och den tog de tillvara på.Något måste hända i spelsystemet för Stoke med tanke på hur lite vi skapar i matcherna. Det är mest halvchanser som skapas och det räcker inte. Saido Berahino har fått förtroendet på slutet men vi skapar ju inga lägen för honom. För mig är det helt fel spelare på topp med tanke på hur vi spelar just nu. Det där är ju en kille som ska ha bollar att löpa på men han får ju inte dem. Den som får mest chanser är Marko Arnautovic men han är ju inte den naturliga avslutaren.Mark Hughes har under veckan ifrågasatts ytterligare och det kanske inte är så konstigt med tanke på de senaste resultaten. Men att göra sig av med honom nu som vissa vill tycker jag skulle vara ett korkat beslut. Vi ska väl dock inte glömma bra insatser senaste tiden mot Manchester City och Chelsea. Dessutom tycker jag faktiskt att förlusten mot Burnley senast var onödig, tycker nog att vi var det bättre laget. Men visst är det märkligt att Stoke inte presterar bättre med tanke på nuvarande trupp, jag tycker det. Det har värvats namnkunniga spelare men vi får inte ut så mycket av en del. Det är svårt att sätta sig in i hur Peter Coates tänker, vi lär väl få svar efter säsongen.Mark Hughes säger att han har en i stort sett frisk trupp att tillgå, det är nog första gången jag skriver det denna säsong. Detta skulle i så fall innebära att Jon Walters och Xherdan Shaqiri är tillbaka i truppen. Och att Marc Muniesa och Mame Biram Diouf kan skaka av sig de smällar de drog på sig i veckans match mot Burnley.GrantBardsleyShawcrossMartins IndiPietersCameronAdamShaqiriAllenArnautovicBerahinoDomare i matchen är Mike Dean och han blåser igång matchen på bet365 Stadium kl 16.Kom igen nu Stoke och alla fans: Stå bakom Mark Hughes och laget så att vi fixar den trepoängaren som med största sannolikhet säkrar kontraktet definitivt.