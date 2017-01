Inför Stoke-Manchester United

Efter förra helgens viktiga seger väntar nu en hemmatch mot Manchester United som inte förlorat på länge. Kan det vara dags nu?

Stoke gjorde förra helgen borta mot Sunderland en bra match och segern grundlades under första halvlek. Manchester United som är denna helgs motståndare spelade en söndagsmatch mot Liverpool på Old Trafford och fick med sig en poäng efter att ha varit i underläge. Här kommer förutsättningar inför matchen.Klubb: Manchester UnitedSmeknamn: The Red DevilsGrundad: 1878Arena: Old TraffordManager: José MourinhoMånga fans till Manchester United hade nog hoppats att laget skulle ligga lite tajtare den absoluta toppen vid den här tidpunkten. Laget ligger för närvarande på sjätte plats med tolv poäng upp till ledarlaget Chelsea. För egen del tror jag att det är alldeles för stort glapp upp för att de ska kunna vara med och konkurrera om ligatiteln.Laget är vidare i de bägge inhemska cuperna. I ligacupen ser laget ut att nå final då den första semifinalen mot Hull är spelad. Det blev seger med 2-0 hemma och det ska mycket till för att laget ska missa finalen. I FA-cupen gick laget vidare genom att vinna stort hemma mot Reading. Klubben är även vidare i Europa League och där väntar match i sextondelsfinalen i mitten på februari.Det går väl inte att hoppa över några rader om Zlatan Ibrahimovic i denna införrapport. Men det blir inte så många rader, tycker det skrivs tillräckligt om honom dagligen. Zlatan gjorde en bra start i Premier League för sin nya klubb i säsongsinledningen men därefter gick det lite tyngre. Men på senare tid har han levererat och för tillfället befinner han sig i delad skytteligaledning. Zlatan själv säger att skytteligatiteln inte är något han tänker på, han har kommit till United för att ta hem bucklan. Det snacket tror jag vad jag vill på.De här bägge lagen möttes i början på oktober på Old Trafford och då slutade matchen 1-1. United tog ledningen i andra halvlek men The Potters kom tillbaka och kvitterade genom Joe Allen. Lee Grant var matchens lirare och stod för ett antal fina räddningar i matchen. Det där var starten på en bra period för Stoke efter en usel inledning på säsongen.José Mourinho har en frisk trupp inför denna match, den enda som saknas är Eric Bailly som spelar afrikanska mästerskapen med sitt Elfenbenskusten.Manchester UnitedLiverpool (Premier League) 1-1Hull (Ligacupen) 2-0Reading (FA-cupen) 4-0West Ham (Premier League) 2-0Middlesbrough (Premier League) 2-1StokeSunderland (Premier League) 3-1Wolverhampton (FA-cupen) 0-2Watford (Premier League) 2-0Chelsea (Premier League) 2-4Liverpool (Premier League) 1-4Mark Hughes: "United for me, is always a huge game and one I love to do well in. We're playing them amid the run of a really strong run of form and their team is shaping into a Jose Mourinho side now.There is an expectation on United to come here and win, although we want to have something to say about that."Jose Mourinho: "We are not going to play any match to try to be unbeaten for one more match, or to try to reach 18 or 20, not at all. We want to win matches, we try to win matches, we risk to win matches. If we lose, we lose, and we lose the unbeaten run. We are not going to Stoke to defend our unbeaten run - it's a very nice run, I have to admit, but we are not going there to defend the record."Segern och den fina insatsen mot Sunderland har så klart diskuterats bland nöjda Stokefans. Peter Crouch gjorde i denna match mål nr 99 i Premier League för hans del och nu spekuleras det om mål nr 100 kan komma i denna match.Saido Berahino's eventuella övergång till Stoke har även det diskuterats flitigt och äntligen verkar klubbarna ha kommit överens. Nu gäller det bara att få underskriften från Berahino så att denna segdragna transfer kan nå mållinjen.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: bet365 StadiumManager: Mark HughesStoke gjorde en mycket bra första halvlek mot Sunderland förra helgen och segern grundlades redan i första halvlek då laget tog kommandot från start. Under andra halvlek skapade hemmalaget ett par bra chanser men det kändes som att Stoke hade bra koll på läget. Det märktes att laget var ordentligt taggat efter debaclet mot Wolverhampton i FA-cupen helgen innan. Marko Arnautovic inledde med två trevliga mål. Framför allt det andra som var ett riktigt fint Stokemål.Peter Crouch har imponerat sedan han kommit in i startelvan och det har blivit en del mål från hans sida. Fortsätter han i den stilen så är han absolut värd det nyss påskrivna kontraktet som sträcker sig över nästa säsong. Nu är den gänglige anfallaren uppe i 99 mål i Premier League, inte illa. Nu väntar vi på mål nr 100 och varför inte klara av det redan i den här matchen? Får man drömma lite så ser jag en tät, spännande match som står och väger i slutet. Och då dyker han upp, Peter Crouch, och sätter segermålet i slutskedet av matchen.Stoke har under januaris transferfönster säkrat upp Lee Grant och nu ser det ut som att även Saido Berahino kommer att tillhöra klubben inom kort. Berahino har varit på väg till Stoke under flera transferfönster men nu ser det äntligen ut att bli något av det. West Bromwich har gått ut på sin officiella hemsida med att klubbarna är överens och att det nu är upp till Stoke och Berahino att komma överens. Det har inte blivit mycket speltid för Berahino denna säsong så vi får ge honom lite tid. Om det nu bara blir klart...Stoke har tre spelare som är iväg på afrikanska mästerskapen: Wilfried Bony, Ramadan Sobhi och Mame Biram Diouf. När det gäller skador så är följande spelare fortfarande borta: Jack Butland, Stephen Ireland och Geoff Cameron. Däremot är Bojan Krkic tillbaka efter att ha varit utanför truppen mot Sunderland pga skada.GrantJohnsonShawcrossMartins IndiPietersAdamWhelanShaqiriAllenArnautovicCrouchDomare i matchen är Mark Clattenburg och han blåser igång matchen kl 16. Och matchen visas givetvis på Viasat, det är ju Zlatans United som kommer på besök.I höstens match mellan lagen plockade Ryan Shawcross ner Zlatan ordentligt, en liten revansch för Shawcross med tanke på vad som hände i Stockholm för några år sedan. Hoppas på samma fina insats från vår lagkapten i denna match.Känner på mig att Stokefansen är rejält laddade inför denna match och vi hoppas givetvis på ett kokande bet365 Stadium denna lördag eftermiddag.