Inför Stoke-Middlesbrough

Efter förra helgens svaga insats av Stoke är det nu dags för hemmamatch mot ett Middlesbrough som kämpar för överlevnad i Premier League.

Middlesbrough's officiella hemsida

Middlesbrough's svenskafans-sida

Det var med stor besvikelse man fick se favoriterna uppträda på White Hart Lane i söndags. Inför tv-kamerorna fick vi se ett mycket svagt The Potters bli totalt överkörda av Tottenham. Middlesbrough var även de på besök i London under föregående helg och för deras del blev det förlust med 0-1 i en viktig match mot Crystal Palace.Klubb: MiddlesbroughSmeknamn: The BoroGrundad: 1876Arena: Riverside StadiumManager: Aitor KarankaNykomlingen Middlesbrough har haft det ordentligt tungt i ligaspelet ett bra tag nu och tittar man på statistiken har laget inte en enda vinst under 2017. I lördags spelade laget en mycket viktigt match borta mot Crystal Palace och den förlorade de med 0-1. Detta innebar att Palace gick ikapp Middlesbrough poängmässigt och det är endast den bättre målskillnaden som gör att Middlesbrough befinner sig ovanför Palace och nedflyttningsstrecket.Om ligaspelet gått illa så har det gått betydligt bättre i FA-cupen där laget nu är framme i kvartsfinal. Detta efter segrar mot Sheffield Wednesday, Accrington Stanley och Oxford United. Motståndarna för Middlesbrough blev klart i veckan och det kommer att bli Manchester City som besöker Riverside Stadium lördagen den 11 mars.Säsongen första möte mellan Middlesbrough och Stoke ägde rum i premiärenomgången. Då tog hemmalaget ledningen och hade bud på ytterligare mål men i andra halvlek satte Xherdan Shaqiri en frispark i mål och därmed slutade matchen 1-1.Försvararna George Friend och Antonio Barragan ser ut att vara tillbaka i Middlesbrough efter att ha varit borta från spel under hela februari. Däremot missar Calum Chambers matchen pga skada.MiddlesbroughCrystal Palace (Premier League) 0-1Oxford United (FA-cupen) 3-2Everton (Premier League) 0-0Tottenham (Premier League) 0--1West Bromwich (Premier League) 1-1StokeTottenham (Premier League) 0-4Crystal Palace (Premier League) 1-0West Bromwich (Premier League) 0-1Everton (Premier League) 1-1Manchester United (Premier League) 1-1Stoke City manager Mark Hughes on his striker options: "Wilfried Bony was away (at the African Cup of Nations) for a while and during that time Peter Crouch came into the side and did really well. It's been difficult for Wilf to get back in. We've bought Saido Berahino in the meantime, so that's an extra striker on the books. So he's just going to have to be patient, as all players have to be. Berahino is doing extra work over and above the main group on sharpness and finishing. He's clearly very much in my thoughts."Middlesbrough head coach Aitor Karanka on his side's lack of goals: "When you can't do anymore to work harder and try to improve, you can't do more. I think we're doing a lot of things, we took a step forward in the games against West Brom and Everton and played well, but last week we had to change everything in the last minute. We have to keep working and I said after the game the only way to survive is to work harder every day."Givetvis har det snackats om den usla insatsen mot Tottenham i söndags. Även ordförande Peter Coates har i media uttryckt sin stora besvikelse över lagets uppträdande på White Hart Lane.Något roligare det snackats om är Stoke City's U18 som i veckan avancerat till semifinal i FA Youth Cup där nu Manchester City väntar i en fight om en finalplats. Kul för klubben och kanske kan det finnas några ungdomar där som så småningom kan slå sig in i A-truppen om något/några år.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: bet365 StadiumManager: Mark HughesDet var som sagt en mycket stor besvikelse att se The Potters uppträdande på White Hart Lane i söndags mot Tottenham. Det är inte många som kommer ifrån den matchen med godkänt betyg och hade inte Lee Grant gjort en hel del fina räddningar hade laget fått åka hem från huvudstaden med ett betydligt pinsammare resultat. Försvarsspelet var bedrövligt och en normalt stabil Ryan Shawcross uppträdde som en nykomling. Hans mittbackskollega och övriga i försvaret var inte heller de så mycket bättre. Och inte resten av utespelarna för den delen heller. Nej, det där var inget skoj, låt oss hoppas på betydligt bättre inställning denna helg.Ifrågasättandet av Mark Hughes som manager för Stoke City kommer som vanligt alltid upp när det går dåligt. Hughes har så här långt gjort ett gott jobb i Stoke enligt mitt sätt att se det men det är klart man är lite frågande till om han kan ta klubben ytterligare en nivå åt rätt håll. En hel del pengar har spenderats på s k "klasspelare" men det känns som att han inte får ut så mycket kvalitet ur dessa som man förväntar sig. Jag tror i och för sig att Peter Coates har fortsatt förtroende för Hughes men tålamodet varar inte hur länge som helst om det ska presteras i klass med det vi fick se i söndags.Xherdan Shaqiri var utanför truppen även i söndags pga skada trots information inför matchen att han skulle kunna medverka. Jag såg någon statistik på hur många matcher den lille schweizaren hade fått stå över under sina år i Stoke så här långt och det var ingen munter läsning. Frågan är om Stoke har råd att ha en sådan "glaslirare" i laget?En som fortsätter att imponera i sina insatser för klubben är målvakten Lee Grant. Han gjorde ännu en bra insats i söndags och var den solklart bästa spelaren i Stoke. Vilket i och för sig inte var jättesvårt med tanke på övrigas insatser. Nu verkar det som att Jack Butland snart (äntligen) är redo för en comeback och det kommer givetvis att spetsa till Stokes situation på målvaktssidan.Under veckan som gått blev det klart med nytt kontrakt för Ibrahim Afellay. Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2019.Xherdan Shaqiri är tillbaka i träning igen men ser ut att få stå över även denna match. Jack Butland är inte heller han redo för spel ännu. Däremot är både Glen Johnson och Jon Walters tillgängliga igen.GrantJohnsonShawcrossMartins IndiPietersAllenWhelanSobhiAfellayArnautovicBerahinoDomare i matchen är Craig Pawson och han blåser igång denna match kl 16.De här bägge lagen möttes i premiären och den gången räddade Xherdan Shaqiri med sitt fina frisparksmål en poäng.Redaktionskollega L-G Perlinger är på plats och jag hoppas att han får vara med om en härlig Stokeinsats och givetvis då med tre inspelade poäng.