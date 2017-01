Inför Stoke-Wolverhampton

Det är dags för tredje omgången i FA-cupen och för The Potters del väntar match mot Wolverhampton på bet365 Stadium.

Stoke tog en viktig trepoängare i tisdags när Watford besegrades med 2-0 hemma på bet365 Stadium. Denna helg är det FA-cupen som gäller och Wolverhampton är laget som kommer på besök. Här kommer förutsättningar inför matchen.Klubb: Wolverhampton WanderersSmeknamn: WolvesGrundad: 1877Arena: Molineux GroundManager: Paul LambertDet är ett gammalt klassiskt lag som kommer på besök denna helg, Wolverhampton Wanderers. En klubb som hade sina största framgångar på 1950-talet när laget spelade hem ligan tre gånger. Det är också ett lag som vi kommer ihåg från gamla Tipsextratiden där vi fick se många härliga profiler i laget genom åren. För tillfället befinner sig klubben i Championship och säsongen så här långt har inte varit så bra. Just för tillfället befinner sig laget på en sextonde plats.Paul Lambert är manager i klubben och det är en manager vi har sett genom åren i Premier League med Norwich och Aston Villa. Efter dessa klubbar var Lambert i Blackburn där det blev en säsong och nu är han alltså i Wolverhampton sedan november 2016 då han tog över efter Walter Zenga.De här bägge lagen möttes i FA-cupen 2011, året då Stoke tog sig till final. Den gången var det spel i fjärde omgången av FA-cupen och Stoke tog en seger med 1-0 på Molineux. Matchhjältar för Stoke den gången var målskytten Robert Huth och målvakten Thomas Sörensen som räddade en straff i slutskedet.Mike Williamson är tillbaka i laget efter att ha varit skadad. Även Dominic Iorfa, Kortney Hause och Prince Oniangue sägs vara aktuella för startelvan.WolverhamptonSheffield Wednesday 0-0 (Championship)Queens Park Rangers 1-2 (Championship)Bristol City 3-2 (Championship)Nottingham 2-0 (Championship)Cardiff 1-2 (Championship)StokeWatford 2-0 (Premier League)Chelsea 2-4 (Premier League)Liverpool 1-4 (Premier League)Leicester 2-2 (Premier League)Southampton 0-0 (Premier League)Mark Hughes: “The third round of the FA Cup is always a great day in the fixture calendar, and we have a decent home draw against a lower-league side. That is all you can really ask for at this stage, in terms of having a home fixture, but they will have a good following and I am sure it will be a great cup tie. We have got to get our performance level right, and if we do that you would like to think that the quality we have will see us through. You never know though, it is a cup game and we are playing a sport whereby anything can happen on any given day."Paul Lambert: “We’ll go as far as we can. If you’re in a competition, go and try and win it. We’re up against a really good Premier League side and Mark Hughes has done a great job there but the cup sometimes has a great habit of throwing things up."Segern mot Watford har så klart diskuterats och de flesta Stokefans var nog lättade över att det blev en trepoängare igen.Ryan Shawcross har diskuterats en del efter hans mål mot Watford. Inte så mycket för målet utan mer för hans gester efter målet som gjort en del Stokefans upprörda.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: Bet365 StadiumManager: Mark HughesDet blev som sagt en skön trepoängare i veckan då Watford var på besök. Trots en tvåmålsledning så sitter man aldrig riktigt säker ihop med Stoke, det fick vi inte minst erfara när Leicester var på besök. Kul för Ryan Shawcross att få göra mål igen och i andra halvlek utökade Peter Crouch ledningen genom att påpassligt vara framme på Charlie Adams inlägg.Vi fick ett glädjande besked i veckan då Lee Grant blev helt klar för Stoke. Kontraktet är på 2,5 år och Stoke sägs ha fått betala omkring 1,3 miljoner pund till Derby County. Något annat som är glädjande är att Ibrahim Afellay är tillbaka och mot Watford fick vi se honom göra ett bra inhopp. Manager Hughes har aviserat att Afellay kommer att starta i denna match.Det är väl inte helt otänkbart att Mark Hughes gör en del förändringar i startelvan till denna match. Spelare som Bojan och Shaqiri som suttit en del på bänken lär kanske starta matchen. Blir inte heller förvånad om det blir ett målvaktsbyte och att då Shay Given får chansen.Marc Muniesa sägs vara tillbaka i träning och kanske kan det bli en startplats för hans del. Däremot kommer inte Jon Walters att medverka då han inte deltagit i någon träning sedan matchen mot Watford. Övriga som saknas är Jack Butland, Stephen Ireland och Geoff Cameron. Dessutom saknas en trio som ska spela i afrikanska mästerskapen: Ramadan Sobhi, Wilfried Bony och Mame Biram Diouf.GivenBardsleyShawcrossMartins IndiMuniesaShaqiriWhelanImbulaAlellayArnautovicBojanDomare i matchen är Mike Jones och han blåser igång matchen kl 16.När det gäller dagens domare så var det just Jones som dömde matchen i FA-cupen 2011 då lagen möttes i fjärde omgången.Förhoppningsvis blir det bra tryck på läktarna i denna match. Skulle tro att Wolvesfansen har hela läktarsektionen där bortafansen håller till och de kommer säkert att vara på hugget. Hoppas Stokefansen är det med.