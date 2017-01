Inför Sunderland v Stoke City

Efter debaclet i FA-cupen får Stoke koncentrera sig fullt ut på ligan och i helgen väntar en tuff bortamatch mot ett i botten kämpande Sunderland.

Vi kan säkert räkna med en tuff drabbning borta mot Sunderland . Laget är, i vanlig ordning, indragen i bottenstriden och kämpar för att ta sig uppåt i tabellen. Samtidigt vill Stoke-spelarna visa att man hade en dålig dag i cupen senast mot Wolves Klubb: Sunderland Association Football ClubSmeknamn: The Black CatsGrundad: 1879 (som Sunderland and District Teachers)Arena: Stadium of Light, Sunderland (kap. 49 000)Manager: David Moyes Sunderland får även den här säsongen inrikta sig på att kämpa i botten av tabellen. Fansen hade säkert hoppats på annat, men man verkar aldrig få ordning på laget så det blir ett stabilt Premier League -lag. Trots detta hankar man sig kvar, år efter år.Säsongen 2016-17 dröjde fram till 11:e omgången innan The Black Cats lyckades ta sin första seger, borta mot Bournemouth . Annars är det på hemmaplan man tagit sina resterande tre segrar hittills under säsongen (Hull, Leicester och Watford ). Och visst har laget ryckt upp sig, för det såg riktigt illa ut i början då man bara hade 2 poäng fram till 11:e omgången.Nu har man ändå samlat ihop 15 poäng och ligger bara en pinne efter Crystal Palace , som ligger närmast ovanför nedflyttningssträcket. Den från Spanien flyende David Moyes fick chans till revansch när Sunderland gav honom sitt förtroende i somras, efter att dåvarande manager Sam Allardyce lockades av FA:s toner att ta över The Three Lions (att denne även lockades av stora plånböcker behöver vi ju inte avhandla här). Förmodligen vill skotten gärna visa med Sunderland att han är en duglig tränare och att det han åstadkom med Preston och Everton är en mer talande bild av honom än misslyckandet i Manchester U nited. Han har i alla fall lyckats resa laget från en hopplös tillvaro till en tro på ett liv efter denna säsong.I FA-cupen spelade man 0-0 hemma mot Burnley och det väntar omspel på Turf Moor på tisdag. Det blir tredje mötet mot Clarets på dryga två veckor, eftersom man mötte dem även på Nyårsafton.Skadelistan hos Sunderland är lång, men den kanske mest kännbara är på duktige keepern Pickford, som dragit på sig en knäskada. Övriga på listan är Cattermole, Jones, Watmore, Kirchoff, Kone, McNair, Gooch och Anichebe. Dessutom har man Khazri och Ndong iväg på Afrikanska mästerskapen.SunderlandBurnley, h (FA-cupen) 0-0Liverpool, h (PL) 2-2Burnley, b (PL) 1-4Man Utd, b (PL) 1-3Watford, h (PL) 1-0StokeWolves, h (FA-cupen) 0-2Watford, h (PL) 2-0Chelsea, b (PL) 2-4Liverpool, b (PL) 1-4Leicester, h (PL) 2-2"I watched Stoke play recently and they're a good team. They have a very stable club and they're trying to move up every year. January can be a month which defines a season and a couple of wins for us can make it look a lot healthier.""We didn't perform to the level that we needed to despite me picking a side that was more than capable of winning. I fully expect us to show a response at Sunderland, although I acknowledge the difficulties facing us. There are frustrations within our building because of what happened last weekend. The guys are desperate to put those wrongs right."Självklart har det varit mycket snack om att Stoke åkte ur i cupen i derbyt mot Wolves. Detta trots att Stoke ställde upp med ett starkt lag, men det blir till att koncentrera sig på liga istället.Silly season är i full gång och det har varit mycket spekulationer kring att Bojan är på väg till Middlesbrough , men under fredagen kunde man läsa i Sentinel att Mark Hughes inte tänker sälja någon spelare under januari p.g.a. skador som finns i truppen och att tre spelare är iväg på Afrikanska mästerskapen.Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: Bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)Manager: Mark HughesStoke får nu lägga allt fokus på ligan efter att man oväntat blev utslagna i FA-cupen i Staffordshire-derbyt mot Wolves. Det är verkligen trist att konstatera eftersom just cupen är något man hoppas på varje säsong. Inte minst efter framgångarna 2011 som ledde hela vägen till finalen på Wembley.Men även i ligaspelet behöver Stoke skärpa till sig, framförallt vad det gäller offensiven. Nu är både Walters och Bojan skadade och dessutom är Bony och Diouf på mästerskap i Afrika, så det känns väl ganska naturligt att nykontrakterade Peter Crouch får spela på topp.Afellay verkar vara tillbaka i fullt skick och frågan är väl var Hughes ska stoppa in honom. Allen gör sig bäst i den offensiva delen, men det gör ju även holländaren. Och båda passar bäst centralt, men Hughes vill säkert ha med båda från start, vilket gör att jag tror att Allen får kampera på den defensiva planhalvan. Sen om det blir ihop med Adam, Imbula eller Whelan är inte lätt att säga. Whelan har ju varit sidsteppad i de senaste matcherna och frågan är om inte Adam får spela där, då Imbula sällan gör någon glad.Även hos The Potters är skadelistan lång: Butland, Cameron, Ireland är alla skadade utöver de tidigare nämna. Dessutom är även Sobhi iväg och spelar landskamper för Egypten i Afrika. Däremot verkar Muniesa och Bardsley spelklara igen efter sina skador.GrantJohnsonShawcrossMartins IndiPietersAllenAdamShaqiriAfellayArnautovicCrouchMatchen spelas lördag kl.16.00 på Stadium of Light och domare i matchen heter Mike Dean.Stoke har verkligen inte rosat marknaden borta mot Sunderland. Inte en enda seger på Stadium of Light i Premier League och endast två insparkade mål. Senaste segern i Sunderland togs för snart 23 år sen, i april 1994. Dags att ändra på den statistiken nu!