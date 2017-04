Inför Swansea City v Stoke City

Med ett, i princip, säkrat kontrakt reser Stoke till Wales i helgen för att även denna lördag ta sig an ett lag som kämpar för sin överlevnad. Det är Swansea som tar emot The Potters på Liberty Stadium.

Nu känns det väl ändå som att man kan andas ut efter segern mot Hull förra helgen. 39 inspelade poäng och vi kan börja snegla uppåt i tabellen igen.Swansea har en betydligt tuffare tillvaro och kommer säkert att göra det minst lika tufft för Stoke, som Hull gjorde det i lördags.Klubb: Swansea City Association Football ClubSmeknamn: The SwansGrundad: 1912 (som Swansea Town)Arena: Liberty Stadium, Swansea (kap. 21 088)Manager: Paul ClementSvanarna har verkligen inget flyt för tillfället och för att vara ytterligare ordvitsig så kan man väl säga att de har fått kämpa hela våren för att hålla näsan ovanför vattenlinjen. På de sex senaste matcherna har man tagit en enda poäng och den kom efter 0-0 mot Middlesbrough, det kanske formsvagaste laget i ligan. På de 33 spelade omgångarna har man samlat ihop 28 poäng och ligger som första lag under sträcket.Med 5 omgångar kvar har laget möjlighet att komma upp i sammanlagt 43 poäng vid maximal utdelning. Spelschemat ser inte helt lätt ut då man följer upp helgens möte med Stoke med bortamatch mot Man Utd och sedan hemmamatch mot Everton. Två lag som jagar platserna som ger Europa-spel. Matchen och resultatet mot Stoke kan nog bli avgörande för om Swansea ska klara av att nå ikapp lagen ovanför dem. De två sista matcherna för säsongen spelas mot Sunderland (h) och WBA (b) och där kanske man hittar ett halmstrå om chansen fortfarande finns kvar då.Under säsongen har många förvånats över att laget tillhört bottenstriden och sagt att laget är för bra för att ligga där, men tabellen ljuger aldrig som det så vackert heter. Oavsett om Leicester vinner ligan eller om Aston Villa hamnar tvärsist.Man har under säsongen försökt att hitta förklaringen i managerrollen. Redan i oktober fick Guidolin lämna efter endast 3 inspelade poäng. Han ersattes av amerikanen Bradley, men denne fick endast 85 dagar vid rodret innan han sparkades. Han lyckades få ihop 8 poäng på 11 matcher, men inte heller det räckte för ledningen, utan klubben är nu inne på sin tredje manager under säsongen. Paul Clement, som bl. a. varit assisterande i Real Madrid, blev utnämnd att ta över det sjunkanden skeppet 3 januari, samma dag som walesarna lyckades bortabesegra Crystal Palace. Och engelsmannen har varit betydligt mer segerrik än sina företrädare och Svanarna har under hans ledning tagit 4 segrar och sammanlagt 13 poäng på lika många matcher. Möjligen kan han vara den som kan ge tillbaka Svanarna sin flygförmåga. Men Hull, som är närmaste räddningsplanka ovanför sträcket med 30 poäng, har ett enklare asvlutningsprogram vilket ger dem en fördel.Det ska ju spelas om saken först, men i min värld så ska man inte klara av att hänga kvar om man använder tre olika managers under en säsong.På skadelistan hittar vi lagkaptenen Jack Cork som är ankelskadad. Likaså tvingas man avstå Wayne Routledge medan Fernando Llorente är tveksam till start. Däremot finns goda chanser att Leon Britton kan medverka för första gången under 2017.SwanseaWatford, b (PL) 0-1West Ham, b (PL) 0-1Spurs, h (PL) 1-3Boro, h (PL) 0-0B'mouth, b (PL) 0-2StokeHull, h (PL) 3-1Liverpool, h (PL) 1-2Burnley, b (PL) 0-1Leicester, b (PL) 0-2Chelsea, h (PL) 1-2"I think there has been some criticism this week about a lack of effort or lack of passion, but I don't believe the players are not trying or that they don't understand what's at stake. They know how important this is for the club, for the fans and for the city. The big thing is that the belief is still there. With five games to go, I still believe there are a lot of twists and turns ahead and I still think it will go to the very end.""I think everybody can see he's getting stronger. He needs a goal, that's what all strikers need to settle into a club. He's been close in recent weeks and it's only a matter of time. He will probably be disappointed when the season ends because he's just starting to get going."Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)Manager: Mark HughesNu måste väl ändå kontraktet vara klart? 39 poäng inspelade och ett hyfsat avslutningsprogram samtidigt som lagen i botten är alltför svaga för att komma upp i 40 poäng.Jack Butland satt på bänken mot Hull och Hughes lär ha hintat om att det finns möjlighet att han startar mot Swansea. Även om Grant är Player of the Season för mig, så vore det fantastiskt underbart att få se Butland mellan stolparna igen. För ett tag sen kändes det lika möjligt, som det gjorde runt 2006 att Stoke skulle kunna bli ett Premier League -lag...Stoke startade med en trebackslinje mot Hull och ofta har det funkat bra när den formationen har prövats. Jag ser det gärna igen och nu verkar det som att Joe Allen är redo för spel igen, vilket gör att det känns tightare centralt. Jag skulle gärna se att man fortstätter med Shawcross - BMI - Muniesa längst bak med två yttrar som är lika mycket offensiva som defensiva. Om man sen kallar det 3-5-2 eller 5-3-2 gör väl det samma. Johnson gjorde ok ifrån sig jämfört med hur han har sett ut tidigare under våren, men jag minns att Diouf gjorde väldigt bra ifrån sig på den positionen tidigare under säsongen. Hade varit spännande att se honom på den positionen igen.På vänsterbacken/kanten finns väl inga andra alternativ än Pieters, om inte Hughes vågar att chansa med någon från akademien. Han har ju pratat om att det kan bli vissa överraskningar i laguttagningen under våren, men vi kanske inte ska hoppas på alltför drastiska förändringar.Även om Stoke vann med 3-1 mot Hull så var spelet aningen krampaktigt långa stunder under matchen, men det är lätt att glömma att Hull slåss för sin överlevnad och av tradition så lyfter sig bottenlagen och överträffar sig själva under vårsäsongen, när kniven är mot strupen. Jag tycker därför inte man kan klaga så mycket på att Stoke inte dominerade den matchen mer än vad man gjorde och lät Hull föra mycket av spelet. Det gällde mycket för Stoke också, men det är lätt att det låser sig och det man kan klaga på är väl att vi inte ledde med 3-0 efter första halvlek.Nu väntar Swansea och även de ser detta som en must win, vilket gör att de får mångas tips mot ett safe Stoke. Jag tror faktiskt det kan vara en fördel, om spelarna har rätt inställning.Jon Walters har inte tränat på hela veckan, men förväntas ändå kunna spela mot Swansea. Vi kan även räkna in Joe Allen och Glenn Whelan som speldugliga i helgen.GrantShawcrossMartins IndiMuniesaDioufCameronAllenArnautovicPietersShaqiriBerahinoMatchen spelas på lördag kl.16.00 på Liberty Stadium. Domare i matchen är Michael Oliver. Någon livesändning blir det inte och om man inte föredrar en ryckig fulstream så får man vänta tills reprisen på Viaplay.Swansea är ett av de lagen vi brukar vinna mot hemma och förlora mot på bortaplan, men förra säsongen vann vi bortamötet. Nu har walesarna kniven mot strupen och Stoke kan spela avslappnat. Förhoppningsvis inte för avslappnat - då kan vi få ut något positivt att den här matchen.