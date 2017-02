Inför Tottenham Hotspur v. Stoke Ctiy

Efter ett två veckor långt uppehåll får vi åter stifta bekantskap med våra randiga hjältar i Stoke City. The Potters gästar White Hart Lane på söndagen för att ta sig an Spurs i en tuff bortamatch.

Eftersom det var cupomgång förra helgen så har vi fått vara utan vacker Stoke-fotboll i två veckor och sådant tär ju självklart på en fotbollsälskare. Men i helgen får vi äntligen se The Potters live på Viasat eftersom matchen mot Spurs är förlagd till söndag.Klubb: Totteham Hotspur Football ClubSmeknamn: Spurs, The LilywhitesGrundad:1882 (som Hotspur F.C.)Arena: White Hart Lane, London (kap. 36 284)Manager: Mauricio PochettinoTottenham har förtvivlat svår att övertyga i Europa-spelet. Efter att man under hösten varit tämligen pinsamma i Champions League , inte minst "hemma" på Wembley, så lyckades man till sist iallafall säkra en plats i Europa League . Men där bar det sig inte bättre än att man åkte ut i veckan mot belgiska Gent, trots att man spelade med sin starkaste elva. Förlust på bortaplan följdes upp med 2-2 i veckan och med tanke på hur mycket talang som ändå finns i det laget, så finns det inget annat ord än fiasko för att beskriva hur Tottenham sköter sig i Europa.I hemlandet är man dock bra med i både ligan och FA-cupen, visserligen efter gynsamm lottning i den sistnämnda. Men även i den förstnämnda har det gått lite knackigt på slutet och senaste ligamatchen förlorades mot Liverpool med 2-0 och visserligen vann man matchen innan dess hemma mot Boro, men annars vi får gå ända till 14 januari för att hitta senaste ligasegern, som togs mot West Brom hemma på White Hart Lane. Detta var dock avslutningen på en räcka av sex raka segrar, däribland en 2-0-seger mot ligaettan Chelsea F.n. parkera man på en tredjeplats i tabellen, men en seger mot Stoke skulle ta dem förbi Man City och upp till andraplatsen bakom suveräna Chelsea.I FA-cupen har man nått till kvartsfinal efter att man, i tur och ordning, slagit ut Aston Villa , Wycombe och nu senast Fulham . I kvartsfinalen väntar ett tredje raka derby då man får ta sig an Millwall hemma på White Hart Lane.Skadelistan är förhållandevis kort hos London-laget där vi endast hittar Lamela och "Stoke-favoriten" Danny Rose.SpursGent, h (EL) 2-2Fulham, b (FA-cupen) 3-0Gent, b (EL) 0-1Liverpool, b (PL) 0-2Boro, h (PL) 2-0StokePalace, h (PL) 1-0WBA, b (PL) 0-1Everton, h (PL) 1-1Man Utd, h (PL) 1-1Sunderland, b (PL) 3-1"We need to move on and forget [the defeat in the Europa League] and try to be focused on Sunday, and ready to fight because the [ Premier League ] doesn't wait for you. It always pushes you to give your best. Now is not the time to cry, but to move on and to start preparing for the game against Stoke.""The key to the game on Sunday is to start brightly and get a foothold in the game. Hopefully we will be sharp from the off. They are a strong side, they are very impressive at home and we will be up against it. We are in good shape though. We disappointed ourselves against Spurs earlier in the season but we are a different proposition for them now. We have improved."Klubb: Stoke City Football ClubSmeknamn: The PottersGrundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)Arena: Bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap. 27 902)Manager: Mark HughesDet har varit ett drygt uppehåll för oss supporters, men spelarna har fått återhämta sig i Dubai. Förhoppningsvis har detta gett laget ny styrka så man kan ta sig an ett såpass tufft motstånd som Spurs ändå innebär.Eftersom West Brom ångar på med sin Pulis-fotboll så måste Stoke få med sig ett bra resultat från London, för att inte hamna i ett läge där man bara kan åka neråt i tabellen. Det skiljer åtta poäng upp till The Baggies och på lördagen gick även West Ham förbi Stoke efter sin poäng borta mot Watford och puttade ner Stoke till 10:e platsen.Spelbolagen ger höga odds på en Stoke-seger, men The Potters har inte förlorat borta mot Spurs sedan 29 december 2013. Däremellan har Stoke en oavgjord och en seger på White Hart Lane. Och resultaten totalt i Premier League på den arenan är 2 segrar, 3 oavgjorda och 3 förluster. Hemma har The Potters 5 förluster och 3 vinster mot Spurs i Premier League-spelet, så det känns inte som en större nackdel att spela borta mot London-laget.Det var spännande att se Sobhi i senaste matchen mot Palace och han spelade ju även fram till Allens mål, som blev det enda i matchen. Det känns ganska troligt att egyptiern får starta även den här matchen, även om Shaqiri sägs vara tillbaka efter ett tre veckor långt uppehåll p.g.a. skada.På topp gjorde Peter Crouch inte bort sig mot Palace och han hade en bra januari-månad. Frågan är om Hughes tänker fortsätta med höjdbollar mot honom även mot Spurs eller om han tänker satsa mer på speed med Berahino på topp. En timma före matchstart har vi svaret.På skadelistan hittar vi fortfarande Butland, Ireland, Cameron och Walters.GrantJohnsonShawcrossMartins IndiPietersWhelanAdamSobhiAllenArnautovicCrouchMatchens spelas på söndag på White Hart Lane med matchstart kl.14.30. Domare i matchen är Jonathan Moss och matchen visas direkt på Viasat Premium.Segrarna mot de s.k. kallade storlagen har varit betydligt mer sällsynta den här säsongen, men borta mot ett, f.n. svajigt, Tottenham så känns det inte omöjligt att vi ska får med oss ett bra resultat. Spurs har matchats tufft på sistone, medan Stoke har kunnat ladda batterierna på varmare breddgrader.Det känns som en öppen historia!